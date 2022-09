Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

O salmo 1 – A diferença entre o servo de Deus, e o que não serve a Deus

Num mundo recheado de tanta maldade e de tanto egoísmo. Onde os princípios humanos justos, são abandonados, e as aparentes vitórias, a qualquer preço, são exaltadas. Surge no cenário caótico, onde as almas estão doentes, o salmo primeiro (salmo 1), que vem descortinado as distinções entre o caráter do justo e o caráter do ímpio.

Neste cântico de salmo, o salmista busca apresentar as diferenças fundamentais entre os que servem a Deus e os que não serve a Deus. E ao mesmo tempo, traz a luz do princípio da obediência, como um caminho plano e reto, que são as orientações expostas nas Sagradas Letras. A frase que melhor apresenta essa ideia, é de obediência, ou seja, o justo medita a lei do Senhor. Por outro lado, os que praticam o mal, abandona os conselhos das Sagradas Letras, e dar preferência a uma vida dissoluta.

De modo enfático, o salmista descortina a eternidade na escolha entre os dois caminhos propostos no livro da lei (a Bíblia). O caminho do que é justo e perfeito, e o caminho da transgressão e da rebeldia contra a lei determinada.

Passemos a esmiuçar o salmo 1, dentro uma visão teológica. O seu esboço, para melhor compressão, ficaria assim dividido: Salmo 1:1 – Felicidade de quem teme a Deus; Salmo 1:2-3 – O deleite na lei do Senhor; Salmo 1:4-5 – O fim dos ímpios; Salmo 1:6 – A diferença na eternidade da escolha do caminho.

Salmo 1:1 – Felicidade de quem teme a Deus – 1 Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores.

A exposição é clara, que teme a Deus se mantém longe do mal e busca no Senhor o seu prazer em viver será aceito no reino dos justos. E na terra, apesar das provações, será abençoado.

Um outro conselho dando nesse versículo é: mantenha-se longe dos debocham e ridicularizam o eterno Deus, pois em breve eles caíram desmaiados de terror.

Salmo 1:2-3 – O deleite na lei do Senhor – 2 Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite.

Quem serve a Deus, encontra satisfação e amor na leitura das Sagradas Letras (a Bíblia). E assim, o seu maior prazer está em sentir, através da bíblia, a doce voz do eterno lhe falando e orientando o caminho dos justos.

Dizer em voz baixa, no idioma hebraico, é o mesmo que meditar, ou seja, falar consigo e com Deus. e essa orientação divina vem para aqueles que em momento de aflição precisa de um ombro amigo, de conselho ou de um olhar. Então hoje, medite ao lado de Deus.

No versículo três (3) diz: Ele é como árvore plantada junto a corrente de águas, que, no devido tempo, dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha; e tudo quanto ele faz será bem-sucedido.

São exatamente estes que justificados pelo sangue de Cristo, que fazem de sua fé um salto para eternidade, e não desanimam na caminhada, mesmo sobre duros ataques. Estes são comparados a uma árvore frutífera, pois, além de dar sombra para os cansados, é uma fonte de vida.

Salmo 1:4-5 – O fim dos ímpios – 4 Os ímpios não são assim; são, porém, como a palha que o vento dispersa. 5 Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores, na congregação dos justos.

O Senhor demonstra a sua misericórdia, quando revela a todos o fim dos que praticam o mal. E a recompensa dos que buscam praticar o bem. Ou seja, os que vivem em delitos contra Deus e o seu próximo são alertados para uma eternidade de tormentas.

Salmo 1:6 – A diferença na eternidade da escolha do caminho – 6 Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá.

Não há dúvidas, só há dois caminhos, um que leva a Deus, Cristo Jesus, o outro que o caminho da escuridão eterna. está diante de ti a escolha.

Portanto, enquanto há vida, podemos decidir onde quero passar nossa eternidade. E em nossa passagem pela vida, dom de Deus, podemos tem amizade com Deus através de Cristo Jesus, e assim trilhamos um caminho que conduzir as portas eternas e ao reino celestial.