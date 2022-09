Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

As dores na alma e os caminhos da vida.

Há um tabu no mundo cristão que a depressão tem relação direta com falta de Deus na vida pessoal, Entretanto, sempre é bom salientar que a depressão é o mal do Século XXI. E é uma doença que atinge cerca de 350 milhões de pessoas no mundo e causa diversos impactos nas atividades diárias da pessoa que possui essa doença. Independentemente, de ser ou não cristão, ou qual seja sua religião, cor, raça ou classe social, é uma patologia silenciosa e vai se instalando passo a passo na mente humana, podendo atingir qualquer pessoa.

A realidade científica, é que todos os seres humanos estão sujeitos as doenças biológicas, mentais e virais. A diferença está em como está doença é aceita e tratada.

É importante ficar atentos às mudanças de comportamento das pessoas que fazem parte do nosso convívio, no trabalho, os amigos, ou nossos familiares, e sempre ficar atentos se eles apresentam algum trauma sofrido, ou tem se isolado. E é neste momento que podemos oferecer ajuda, com a palavra de Deus (Bíblia Sagrada), que é cheia do amor e da misericórdia de deus, o qual foi demonstrado a humanidade. Esse amor, o maior do mundo, foi apresentado aos seres humanos através do seu filho Jesus Cristo. Compartilho com vocês uma passagem profunda do amor de Deus através das Escrituras Sagradas, que se encontra no livro do profeta Isaías 49:15 “Acaso, pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que está viesse a se esquecer dele, Eu todavia, não me esquecerei de ti”.

Deus preenche todo vazio do ser humano. Porém, é necessário que possamos também oferecer nossa companhia, nosso tempo, nossa conversa pessoal, assim como, envie mensagens que expresse carinho, amor e cuidado com o outro. Caso seja necessário, tenha disponibilidade de o acompanhar em uma consulta com o um profissional da área de saúde (Psicólogo entre outros). E desta forma, se for necessário, dar total atenção a quem precisa, para que se trate em tempo oportuno.

O sofrimento é algo inerente ao ser humano. Todos em algum momento da vida, tem, teve ou terá dias difíceis. Porém, a Bíblia, mostra que o apóstolo Paulo, em suas cartas, descreve várias experiências ruins, mesmo estando ao lado de Cristo. Diz apóstolo Paulo que já viveu: prisões, açoites, perigos de morte, quarentenas, apedrejado, apedrejamento, naufrágio, ficar à deriva no mar, fome, sede, frio e nudez (2 Co 11.23-27).

Dentre as doenças da alma, encontramos uma série delas que são: cobranças sociais, temor, apreensão, fracasso, rejeição, humilhação, bullying, abusos, altos padrões de consumo, busca do sucesso a todo custo, beleza como sinônimo de superioridade, relacionamentos e famílias destruídas são duras realidades de uma sociedade com padrões invertidos. Infelizmente, no formato do sistema atual há uma guerra silenciosa e desumana na busca da melhor posição social, sem levar em conta as necessidades dos outros.

É claro, que a vida, descrita por ele (apóstolo Paulo) ao escrever as suas dificuldades e lutas diárias, tem como objetivo nos mostrar que todos nós somos provados e que todos em algum instante da vida vai sofrer. Todavia, no livro de 2 Co 4.16-18, o apóstolo nos ensina como enfrentar as dores da vida e da alma, utilizando três princípios, que são: não desanimar, saber redefinir o sofrimento, fixar o seu olhar na eternidade.

Não desanimar é reconhecer que o homem exterior se corrompe, mesmo assim o homem interior deve se renovar dia a dia. Já o saber para definir o sofrimento está relacionado a perceptiva de futuro, ou seja, o melhor caminho é parar tudo, respirar profundamente e seguir em frente sempre.

O sofrimento da alma pode ser percebido como uma lição ou uma aprendizagem, que solidifica o caráter. O correto está em ergue-se e enfrentar problema a problema, tentando corrigi-lo. Sem esquecer de que é necessária ajuda médica em muitos casos. Todavia, o poder da fé tem seus efeitos.

Outro fator importante é fixar o seu olhar na eternidade. Na visão cristã, existem dois tipos de pessoas: os que mantém apenas a visão materialista e os que tem a visão espiritual. Os que têm a visão materialista são treinados apenas para perceber o presente, o recorte do instante. Sendo este motivo que tem levado muitos ao desespero e a busca da solução instantânea. Já os que têm a visão espiritual, foram treinados para entender que a amargura pode ser uma nova oportunidade de mudança e de novas vitórias.

Portanto, o sofrimento, ou as dores da alma, devem serem enfrentados com as armas corretas, ou seja, procurando um médico para orientação e aplicação adequada de medicamentos. Assim, como utilizar os remédios espirituais de forma regular (ler a Bíblia, orar e louvar a Deus em todo tempo). E aprendendo a reconhecer, dentro do coração que a dor na alma é momentânea e que no mundo espiritual é a maior geradora de glórias eternas. E jamais esquecer, Deus preparou o melhor desta terra para você, então não desanime.

Escritora: Gigliany Paiva