Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

PENSAMENTO – A liberdade a democracia

“Enquanto nascerem e morrerem homens, a liberdade e a democracia, viverão”. (Escritor: Ricardo Alfredo)

A LIBERDADE DE EXPRESSÃO

No Capítulo I, da liberdade de manifestação do pensamento e da informação, fundamentado na LEI No 5.250, DE 9 DE FEVEREIRO DE 1967. No seu artigo 1º, doutrina: É livre a manifestação do pensamento e a procura, o recebimento e a difusão de informações ou ideias, por qualquer meio, e sem dependência de censura, respondendo cada um, nos termos da lei, pelos abusos que cometer. Sendo este (a liberdade do pensamento e da informação) uma das principais base da democracia.

Por outro lado, precisamos entender o que é democracia de fato e de direito. E para essa compreensão, o primeiro princípio é conhecer o seu conceito universal, que diz: é um regime político em que todos os cidadãos elegíveis participam igualmente — diretamente ou através de representantes eleitos — na proposta, no desenvolvimento e na criação de leis, exercendo o poder da governação através do sufrágio universal. E é através da democracia, que surge a liberdade de expressão, pilar formador de uma sociedade igualitária e justa. Que tem como função primordial a efetivação da própria democracia em todos os lugares e âmbitos. Ou seja, a democracia e a liberdade de expressão estão interligadas, tendo sua existência dependendo uma da outra.

Entretanto, a liberdade de expressão, que é base de uma democracia, não pode ultrapassar os limites da dignidade da pessoa humana. Ou seja, tem que está de acordo com os princípios legais e constitucionais, não sendo delegada a ninguém fora dos parâmetros constitucionais.

São liberdades fundamentas protegidas pela Lei: 1- Liberdade de pensamento. 2- Liberdade de opinião. 3 – Liberdade de expressão. 4- Liberdade religiosa. 5- Liberdade de imprensa. 6- Liberdade de ir e vir. 6- Liberdade condicional. E diante das liberdades citadas, é bom lembrar que a liberdade de expressão tem limites, se não teríamos um caos social. E assim, todos devemos obedecer às leis, que são impostas pelo legislador original. Desde que elas não firam o princípio norteador da fé da dignidade humana.

Na carta magna (a Constituição Federal), corretamente coíbe a censura. Entretanto, não dar a legitimidade do anonimato e nem acata a liberdade absoluta para tudo. Contudo, como direito fundamental, a liberdade de expressão, outorga ao cidadão o direito de manifestar o livre pensamento, vedado o anonimato. Todavia, há a exigência, de também, ser interpelado pela outra parte visando o contraditório. Como está previsto no artigo 5°, inciso IV, da Constituição Federal de 1988, o qual diz expressamente: “É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato”. De modo geral, o anonimato é descabido no mundo moderno, por esse motivo, a ele é vedado. Contudo, devemos preservar a liberdade de expressão na internet. Todavia, se faz necessário a criação de marcos delimitadores, criando a cultura da responsabilidade e separado o que é manifestação do livre pensamento, dos discursos que incentivam a práticas delituosas.

Portanto, não podemos, nem por um instante, esquecer que a democracia é liberal ou democracia constitucional. Visto que, essa é a forma atual e mundial das democracias vigentes. Assim como, devemos estar atentos, para que a constituição seja cumprida por todos, independentemente de qual função o agente que esteja atuando no estado. E mediante a imposição constitucional dos pesos e contrapesos, direito ao contraditório, direito à ampla defesa, os cidadãos sintam a plena liberdade que somente a democracia oferece.

PENSAMENTO – Livres…

“Os homens nascem livre, mesmo que alguns queiram escravizar a alma humana, pelo poder econômico, político e jurídico”. (Teólogo: Ricardo Alfredo)

ACONTECEU …

PALESTRA NO ROTARY – Foi uma bela palestra, do professor Wanderley Fernandes, o qual foi convidado pelo companheiro Lairinho e o presidente Geraldo Maia. Toda a equipe do Rotary, gostou demais da palestra. As escolas de Mossoró e região deveriam terem em seus quadros de propostas essa temática para toda a comunidade.

ANIVERSÁRIO ROTARY

Parabéns companheira, que o Rei do universo, Deus, lhe conceda a graça de muitos anos de vida.

ROTARY EM AÇÃO

O Rotary, sobre a administração de Geraldo Maia, vem atuando em diversas áreas da assistência social e de orientação a população. Duas grandes ações realizadas pelo Rotary, foi a prevenção ao suicídio, até porque o mês de setembro (setembro amarelo) é voltado para o cuidado deste fato mundial. E a outra teve sua culminância com a missão.

ANIVERSARIANTES – ACJUS





Parabéns aos dois confrades. Pe. Charles e Dr. Breno.

ENTREVISTA A COM DR. TANIAMÁ BARRETO PRESIDENTE DA AFLAM – ACADEMIA

FEMININA E ARTES E LETRAS DE MOSSORÓ

A presidente da AFLAM – Academia feminina e artes e letras de Mossoró, a Dr. Taniamá esteve no programa da Nossa TV que é retransmitida pela TCM, e comentou sobre cultura, artes, atuação da mulher nas academias entre outros temas. Assim como falou sobre os 15 anos de atuação da AFLAM em Mossoró e região. Parabéns.

ELEITOS NOVOS ACADÊMICOS

Foram eleitos Filemom Rodrigues Pimenta e Ricardo Alfredo para a Academia Brasileira Rotarya de Letras secção do Rio Grande do Norte. E em breve estão sendo empossados.

RECONHECIMENTO PÚBLICO

A gratidão é uma forma singular de reconhecimento, e o reconhecimento é uma forma sincera de gratidão. Todos que fazem a ACJUS, AMOL, AFLAM, e demais academias, são gratos a Deus pela sua vida e pela forma humilde que desempenha sua função como presidente, amigo e irmão.

CONVITE CULTURAL

PROGRAMA MEMÓRIA ACADEMIA TRAJETÓRIAS – TV CÂMARA

Em breve estreia o programa de TV Memória Acadêmicas – Trajetórias sobre o comando da ACJUS e liderado pelo seu presidente Wellington Barreto. Vamos aguardar.

GRUPO CANDEIA DA PALAVRA

ACJUS NA FM 105 – SANTA CLARA

Todos os sábados a partir das 10h às 11h, o programa cultura cidadania em debate da ACJUS, que vem ao ar para trazer a boa música, o bom debate, e diversos informes sobre livros, academias de letras, com as vozes marcantes de Edilson Gonzaga e Ricardo Alfredo. E agora também no YouTube ao vivo.

EVENTOS DE 2022 – AMOL (Academia Mossoroense de Letras)

1- setembro 25 – 19h – Solenidade Comemorativa AOS 34 ANOS da AMOL, com Lançamento da Revista AMOL EM FOCO No 04 e premiação do 4º Concurso João Batista Cascudo Rodrigues;

2- outubro 05 – 15h – Ciclo de Estudos Literários sobre temas a serem definidos;

3- novembro 09 – 15h – Ciclo de Estudos Literários sobre temas a serem definidos;

4- dezembro 07 – 15h – EVENTO / REUNIÃO DE ENCERRAMENTO DO ANO ACADÊMICO

ROTARY – Cidadania

A REVELAÇÃO DO AMOR DE DEUS PELA HUMANIDADE

Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do SENHOR?

Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca; não tinha beleza nem formosura e, olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos.

Era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e experimentado nos trabalhos; e, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum.

Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si; e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, e oprimido.

Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades; o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados.

Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas; cada um se desviava pelo seu caminho; mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos.

Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca; como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca.

Da opressão e do juízo foi tirado; e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes; pela transgressão do meu povo ele foi atingido.

E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte; ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca.

Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar; quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias; e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão.

Ele verá o fruto do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito; com o seu conhecimento o meu servo, o justo, justificará a muitos; porque as iniquidades deles levará sobre si.

Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo; porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores; mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. (Isaías 53:1-12)

Portanto, esse é o grande amor que Deus por ti revelou. E em Cristo Jesus as tuas culpas pagou. E Ele, Cristo, recebeu a maldição que era para mim e para ti. Quantas vezes Ele foi humilhado, sem ser o culpado, pois nunca pecou. E mesmo diante de tantas injustiças, abandono, rejeição, solidão e dor, Cristo provou e prova todos os dias o quanto você e eu somos amados de Deus. Então, não desista de sua jornada nesta vida, pois no alto e sublime trono, está Cristo velando por você.

PENSAMENTO – Minha preferência…

“Eu prefiro a vergonha da cruz de Cristo, do que os prazeres temporais”. (Teólogo Ricardo Alfredo)