Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

PENSAMENTO – Liberdade

“Não alcançamos a liberdade buscando a liberdade, mas sim a verdade. A liberdade não é um fim, mas uma consequência”. (Leon Tolstói)

JAMAIS ESQUECER…

O SENHOR é o meu pastor, nada me faltará. (Salmos 23:1)

89 ANOS EM DEFESA DA DEMOCRACIA

Dia 09 de setembro de 22, o guerreiro da liberdade democrática, Dr. Elder foi saudado pelas Academias de Letras e pela sociedade Norte Rio-grandense. Foi uma festa extraordinária. Parabéns.

PALESTRA NO ROTARY

Foi uma noite agradável, só tenho a agradecer aos companheiros do Rotary e ao presidente Geraldo Maia.

ANIVERSARIANTES – ACJUS

Todos os acadêmicos ficaram em júbilo pela passagem natalícia dos dois confrades. Parabéns.

FESTA DE HOMENAGEM AO PRESIDENTE DE HONRA DA ACJUS DR. ELDER

Fotos da festa de homenagem ao Dr. Elder Heronildes da Silva. Parabéns meu irmão.

PRESENTE DA AMOL – (Academia Mossoroense de Letras) AO SEU PRESIDENTE

A Academia Mossoroense de Letras, no aniversário do seu presidente, entregou uma comenda em nome de todos os acadêmicos. Parabéns aos confrades da Amol.

LUAR EM TIBAU

O confrade Everkley colocou essa linda foto no zap, do luar em Tibau. Linda imagem, parabéns.

PENSAMENTO – Nossa história…

“O passado é apenas uma história que contamos para nós mesmo.” (Escritor Ricardo Alfredo)

CONVITE CULTURAL

PROGRAMA MEMÓRIA ACADEMIA TRAJETÓRIAS – TV CÂMARA

Em breve estreia o programa de TV Memória Acadêmicas – Trajetórias sobre o comando da ACJUS e liderado pelo seu presidente Wellington Barreto. Vamos aguardar.

GRUPO CANDEIA DA PALAVRA

Autoria: Grupo Candeia da Palavra. Colaborador: Romero Marinho (conheça mais: https://bit.ly/candeiadapalavra).

ACADEMIA DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS DE MOSSORÓ – ACJUS

O Tributo a Elder Heronildes da Silva foi uma das mais importantes programações que a ACJUS promoveu em alusiva ao aniversário de 89 anos do nosso presidente de honra, sócio fundador e primeiro ocupante da cadeira 12 – intelectual Elder Heronildes da Silva. Parabéns a organização.

POLÍTICA – TEMPOS ÁUREOS

Em tempos áureos, o vereador Wellington Barreto, que sempre apresentou propostas importantes para o desenvolvimento de Mossoró. Eram grandes dias de desenvolvimento.

ACJUS NA FM 105 – SANTA CLARA

Todos os sábados a partir das 10h 15min, o programa cultura cidadania em debate da ACJUS, vem ao ar para trazer a boa música, o bom debate, e diversos informes sobre livros, academias de letras, com as vozes marcantes de Edilson Gonzaga e Ricardo Alfredo. E agora também no YouTube ao vivo.

EVENTOS DE 2022 – AMOL (Academia Mossoroense de Letras)

1- setembro 14 -15h – Grupo de Trabalho sobre os 34 anos da AMOL e a Revista AMOL EM FOCO No 04;

2- setembro 25 – 19h – Solenidade Comemorativa AOS 34 ANOS da AMOL, com Lançamento da Revista AMOL EM FOCO No 04 e premiação do 4º Concurso João Batista Cascudo Rodrigues;

3- outubro 05 – 15h – Ciclo de Estudos Literários sobre temas a serem definidos;

4- novembro 09 – 15h – Ciclo de Estudos Literários sobre temas a serem definidos;

5- dezembro 07 – 15h – EVENTO / REUNIÃO DE ENCERRAMENTO DO ANO ACADÊMICO

PROGRAMA NA FM 105 – Cultura e Cidadania

Programa na FM 105 – Cultura e Cidadania – participações diversas participações, com a direção da ACJUS e do presidente, tendo na apresentação Ricardo Alfredo e Edilson Gonzaga. Todos os sábados de 10h as 11h. neste sábado 10.09.22 estiveram conosco o médico Dix-sept Rosado e Eriberto nos trazendo informações sobre a fundação Vingt Rosado. Em seguida dr. Dix-sept Rosado comentou sobre o aniversário de Elder Heronildes e sua palestra em homenagem a dr. Elder.

COMO AGRADECER A BONDADE DE DEUS

SALMO 150

1 Aleluia! Louvem a Deus no seu santuário, louvem-no em seu magnífico firmamento.

2 Louvem-no pelos seus feitos poderosos, louvem-no segundo a imensidão de sua grandeza!

3 Louvem-no ao som de trombeta, louvem-no com a lira e a harpa,

4 louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas,

5 louvem-no com címbalos sonoros, louvem-no com címbalos ressonantes.

6 Tudo o que tem vida louve o Senhor! Aleluia!