Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

PENSAMENTO – Os princípios

A corrupção dos governantes quase sempre começa com a corrupção dos seus princípios. (Barão de Montesquieu)

COMO MUDAR SEU PAÍS!

É necessário levar a sério o seu voto, pois é através dele que podemos de fato e de direito mudar esta grande nação. Visto que, a cultura da corrupção e o conluio de muitas autoridades, vem levando o nosso povo a fome e a miséria.

Não se iluda com falsas promessas, com devaneios loucos, de oligarquias, que apenas doutrinaram o povo em benefício próprio. E que, sempre usaram o poder em benefício próprio, e dos seus. Deixando o povo a margem e ao abandono social.

Antes de votar, busque saber quem é seu candidato ou candidata, e utilize as ferramentas da internet e faça uma conscientemente pesquisar sobre a vida daqueles que você escolheu para lhe representar. Vejamos algumas perguntas fundamentais para essa escolha: 1) Quem são os candidatos em que posso votar? 2) A que partido pertence cada candidato? 3) Quais são os valores do partido? 4) Quais são as políticas que o candidato promove? 5) Com quais você concorda ou discorda? 6) O candidato é íntegro? 7) É conhecido por ser uma pessoa de confiança/não ser corrupto? 8) O candidato fez um bom trabalho em outros cargos que exerceu? A partir destas respostas, você está apto para perceber se seu candidato está dentro das balizas da sua vida de honestidade e da sua fé.

E mediante a sua pesquisa e análise, sempre tomando a precaução com a escolha, devemos está preocupados com as propostas fora da realidade e longe da vivência do povo. É por esse motivo, que apresentarmos seis comentários que podem ajudar no processo de escolha e de conscientização. Lógico que, estas analises, é apenas um caminho de orientação e não de indicação da verdade absoluta. Vejamos os seis pontos de análise/conselho: 1) Pondere a seriedade de seu voto. Não esqueça que sua opção tem força de impacto real sobre a vida e futuro do nosso povo. Então, o melhor caminho é votar de maneira responsável e assertiva. 2) Medite sobre a real dimensão de seu voto. O seu voto é tão importante que pode decidir uma eleição. Assim como pode levar ao poder um desalmado, ou mesmo um corrupto, que trará males grandiosos a nação. 3) O nosso sistema eleitoral/político é muito complexo. Porém, a escolha certa, tanto do legislativo como do executivo, pode trazer desenvolvimento nacional e melhorar a vida das famílias, principalmente dos mais pobres. Então vote com sabedoria, com consciência e com discernimento. 4) Quanto a fé/religião, veja que há tradições, costumes e doutrinas que precisam serem consideradas e mantidas no seio da igreja. E em nosso tempo, alguns disformados querem mudar os costumes cristão por mero prazer ou pura maldade. Quanto a este fato, se faz necessário que tenhamos uma posição firme em defesa da fé cristã. E jamais devemos esquecer, que é exatamente com a aplicação da fé cristã que surge o modelo de democracia. E fora da fé, só há domínio do egoísmo humano. Vote pensando na manutenção da democracia e dos bens costumes. 5) Medite e análise todas as propostas, tanto do político/candidato, como do partido deste. Aconselhamos, que busque fazer sua análise de acordo com os princípios bíblicos, dentro de uma dimensão em que o estado seja laico. Contudo, sabendo que o estado não é desprovido de religião. Outro fator importante de sua análise/meditação é buscar futuros políticos que defenda suas ideias de autonomia do indivíduo em suas escolhas sociais, e dos cuidados especiais com os mais humildes do povo. 6) Os princípios como ética, moral e respeito pela coisa pública, deve ser o farol que guie a estabilidade social, como orienta as Sagradas Letras (A Bíblia). Ou seja, como o voto é uma ação política/partidária, se faz necessário que haja uma compreensão das propostas do partido e suas relações com as propostas do Livro da Lei (a Bíblica).

Portanto, nestes tempos difíceis, em que a igreja está adentrado a possível rejeição por guardar o bom nome de Cristo Jesus, se faz necessário que cada cristão ou não, busque escolher homens e mulheres éticos, equilibrados e de bom senso para dirigir os rumos da nossa nação. Viva democracia, viva a fé em Cristo Jesus. Escolha e vote consciente.

ANIVERSARIANTES – ACJUS

Neste final de mês (agosto), duas grandes personalidades da cidade, do estado e do país, apagaram mais uma velinha. Parabéns. Já no início de setembro foi o aniversário de Ricardo Alfredo e dia 09 é a vez do irmão e amigo Helder.

PROJETO VISITA GUIADA DA ACJUS

ACJUS em nosso Projeto Visita Guiada, recebemos os membros da Academia Juvenil de Letras e Artes Elita Carlos. Foi uma manhã de muito aprendizado com esses jovens que aprofundaram o conhecimento científico, Cultural e Social. Agradecemos as participações das confreiras Joana Darc Fernandes Coelho, Francy Francisca e Helenita Castro Soares (AFLAM) bem como do acadêmico Antônio Marcos de Oliveira. Parabéns ao CEDEC e a todos os educadores.

PENSAMENTO – A corrupção

“A corrupção começa nas pequenas coisas, e atingem os maiores graus.” (Escritor Ricardo Alfredo)

PROGRAMA MEMÓRIA ACADEMIA TRAJETÓRIAS – TV CÂMARA

Em breve estreia o programa de TV Memória Acadêmicas – Trajetórias sobre o comando da ACJUS e liderado pelo seu presidente Wellington Barreto. Vamos aguardar.

A CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO ACADÊMICO ELDER HERONILDES DA SILVA, VAI DE VENTO EM POPA

ACJUS hoje domingo tiramos o primeiro expediente para adiantar as obras do auditório acadêmico Elder Heronildes da Silva. Não é fácil realizar um sonho, imagine quando esse sonho é algo que diz respeito à uma coletividade social, mas estamos indo. Vamos caminhando e aos poucos chegaremos lá se Deus quiser. A ACJUS desde a sua fundação que remonta a data de 05.11.2014, tem essa imensurável preocupação em prestar Tributo a quem é merecedor. Diz o filósofo:” quem não pode evitar uma injustiça, assim podendo faze-lo, é tão culpado quanto aquele que a praricou”. Nós estamos tentando fazer justiça. Prestar tributo é uma das nossas responsabilidades. A ACJUS com a conclusão do auditório acadêmico Elder Heronildes da Silva vai ampliar suas ações e democratizar ainda mais os seus projetos. Nós temos inarredável compromisso com a sustentabilidade Cultural, Social e ambiental. Dada essa tarefa tão singular em nossos dias, nossa diretoria espera contar com a colaboração e participação de todos na programação dos dias 8 e 9 de setembro. Lembrando a todos a doação para o Lar da Criança Pobre!

GRUPO CANDEIA DA PALAVRA

AS MAIS BELAS CANÇÕES DA MPB – “Outro dia sem você” de Altemar Dutra

Lançado em vinil, antigo PL, no ano de 1964, a canção “outro dia sem você” de Altemar Dutra, logo caiu no gosto popular e foi sucesso absoluto em todas as rádios nacionais com uma tiragem espetacular e venda extraordinária. Altemar Dutra é daqueles poucos cantores que dar prazer me ouvir suas interpretações. Ouçamos na voz inconfundível de Altemar Dutra uma das mais lindas canções da MPB. Outro Dia Sem Você c Altemar Dutra.

Você partiu e me deixou/tão só a esperar/não posso mais viver assim/com esta solidão

Não há razão/para você tratar-me assim/a quero tanto/que o meu pranto/tem que chegar ao fim

Outro dia sem você/outro dia sem te ver/eu vou morrer

Outro dia sem você/outro dia sem lhe ver/eu vou morrer de saudade de você

ACADEMIA DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS DE MOSSORÓ – ACJUS

Tributo a Elder Heronildes da Silva programação alusiva ao aniversário de 89 anos do nosso presidente de honra, sócio fundador e primeiro ocupante da cadeira 12 – intelectual Elder Heronildes da Silva.



Dia 08/09/22 – (sexta-feira). 9h30 – PCAMMM – sede da ACJUS – Rua Cleodom Almeida, 100, Abolição II – CEP 59619-500 – Ação Solidária em benefício do Lar da Criança Pobre de

Mossoró – (Irmã Ellen) – Campanha de recebimento de material de limpeza e ração animal.

10h. – PCAMMM – Sede da ACJUS – Rua Cleodom Almeida, 100, Abolição II – Visitação as obras de construção do auditório Acadêmico Elder Heronildes da Silva.

17h – Celebração Eucarística na Igreja do Perpétuo Socorro, Centro de Mossoró – RN.

Dia 09/09/22 – (Sábado). 19h30 – Sessão Solene em Tributo ao acadêmico ELDER HERONILDES DA SILVA pela passagem do seu aniversário de 89 anos de vida.

Local: – REGINA BUFETT – Rua Cesar Leite, 10, Nova Betânia – CEP59612-040 – Mossoró – RN – 3064.5361; Oradores: Acadêmico Jeronimo Dix-Sept Rosado Maia Sobrinho, Acadêmica Zélia Macedo Heronildes, Acadêmico Elder Heronildes da Silva – (12).

20h30 – Ato de Cumprimentos ao aniversariante e com o lançamento do livro – DE CULTURA E DE SABER, acervo literário da instituição, trabalho magnifico que fora coordenado pelos confrades Geraldo Maia do Nascimento – (13) e Afrânio de Oliveira Leite – (27) com participação de outros acadêmicos.

Todos os sábados a partir das 10h 15min, o programa cultura cidadania em debate da ACJUS, vem ao ar para trazer a boa música, o bom debate, e diversos informes sobre livros, academias de letras, com as vozes marcantes de Edilson Gonzaga e Ricardo Alfredo. E agora também no YouTube ao vivo.

FESTA DA CULTURAL NO MUSEU DO SERTÃO

Grandes personalidades da cultura, e os ilustres confrades e as confreiras que participaram da programação do museu do sertão.

EVENTOS DE 2022 – AMOL (Academia Mossoroense de Letras)

1- setembro 14 -15h – Grupo de Trabalho sobre os 34 anos da AMOL e a Revista AMOL EM FOCO No 04;

2- setembro 25 – 19h – Solenidade Comemorativa AOS 34 ANOS da AMOL, com Lançamento da Revista AMOL EM FOCO No 04 e premiação do 4º Concurso João Batista Cascudo Rodrigues;

3- outubro 05 – 15h – Ciclo de Estudos Literários sobre temas a serem definidos;

4- novembro 09 – 15h – Ciclo de Estudos Literários sobre temas a serem definidos;

5- dezembro 07 – 15h – EVENTO / REUNIÃO DE ENCERRAMENTO DO ANO ACADÊMICO

CONVITE ESPECIAL – ACADEMIA DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAS DE MOSSORÓ (ACJUS)

Como agradecer? Amanheci pensando…. e muito. Foi claro como um dia de sol a generosidade de tantos com este simples servo do altíssimo Rei Cristo Jesus. Passei o dia 02 de setembro, meu natalício, correndo de um lado para outro, e com colegas e irmãos agradecendo a Deus pelas suas inúmeras misericórdias comigo.

Aos amigos, as academias, as instituições, a educação municipal e estadual, aos teólogos, aos engenheiros, aos juristas, aos escritores, aos jornalistas, aos radialistas, aos meus irmãos, aos leitores, aos ouvintes do nosso programa radiofônico, meu muito obrigado. Sinceramente, oro a Deus para que lhes recompensem com sua maravilhosa graça.

Quero hoje, agradecer ao meu Deus, que de forma amorosa e misericordiosa, vem cuidado de mim. E quando as noites são escuras e não há saída, escuto a sua suave voz a me dizer: “não tenha medo, estou aqui”. Obrigado Senhor.