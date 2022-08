Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

O MUNDO CURVANDO-SE AO SISTEMA E A IGREJA DE PÉ.

Em toda a história humana, sempre o inimigo de Deus vem criando artimanhas para tentar dissuadir, enganar, iludir e fazer com que a igreja de Cristo Jesus, dobre-se diante de sua imagem.

Conta-nos a história bíblica que: O rei Nabucodonozor fez uma estátua de ouro, de 30 metros de altura e 3 metros de largura; mandou erguê-la na planície de dura na província da Babilônia. Seguidamente mandou mensagens a todos os governantes, altas individualidades, chefes militares, juízes, administradores das finanças públicas, conselheiros, autarcas e governadores de províncias do seu império, convidando-os a estarem presentes na consagração da sua estátua. Depois dessas pessoas terem chegado, e quando estavam diante do monumento, um arauto proclamou: “Ó povos de todas as nações e línguas, esta é a ordem do rei. Quando ouvirem a música, o conjunto instrumental formado pelos clarins, flautas, harpas, sambucas, saltérios, gaitas-de-fole e toda a espécie de instrumentos, deverão prostrar-se até ao chão para adorar a estátua de ouro do rei Nabucodonozor. Seja quem for que recusar obedecer a esta ordem será imediatamente lançado numa fornalha ardente!”. Assim, logo que a tal banda começou a tocar, toda a gente, de todas as nações, línguas e religiões se inclinou até à terra e adorou a estátua. Aconteceu, no entanto, que alguns funcionários foram ter com o rei, acusando certos judeus de terem recusado adorar. “Que vossa Majestade viva para sempre!”, disseram eles ao rei Nabucodonozor. “Fizeste uma lei ordenando que toda a gente deveria inclinar-se em adoração perante a tua estátua de ouro, no momento em que a banda começasse a tocar. E qualquer pessoa que recusasse fazê-lo seria lançada num forno de chamas ardentes. Há, contudo, uns judeus, chamados Sadraque, Mesaque e Abednego, a quem deste responsabilidades no governo da Babilônia, que te ofenderam, recusando servir o ídolo do teu deus ou adorar a estátua de ouro que ergueste.” Então Nabucodonozor, furioso e enraivecido, deu ordens para que esses três homens fossem trazidos à sua presença. “É verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego”, perguntou-lhes, “que se recusaram servir os meus deuses e adorar a estátua de ouro que mandei erguer? Se assim é, vou dar-vos mais uma oportunidade. Quando a música começar a tocar, se se inclinarem para adorar a estátua, fica tudo bem, mas se recusarem fazê-lo serão lançados no forno flamejante, nessa mesma hora. Veremos se há algum outro deus que vos possa livrar das minhas mãos!” Os três homens responderam: “Ó Nabucodonozor, não precisamos de te responder sobre isso! Se formos lançados dentro da fornalha, o nosso Deus será capaz de nos libertar. Ele nos livrará das tuas mãos! Mas mesmo que não nos livre, fica sabendo, ó majestade, que nunca serviremos os teus deuses nem adoraremos a estátua de ouro que mandaste edificar!” Nabucodonozor encheu-se de furor, o seu rosto ficou vermelho de ira e mandou acender o forno e aquecê-lo sete vezes mais do que habitualmente. Fez vir uns homens dos mais fortes do seu exército, para atarem os três judeus, e deu ordem para que os lançassem na fornalha. E assim aconteceu, depois de serem ligados com cordas fortes foram deitados às chamas, completamente vestidos, com a própria roupa que traziam. Como o soberano, na sua fúria, tinha ordenado um aquecimento excepcional do forno, as chamas saíam para o exterior e chegaram a matar os soldados, quando estes atiravam os três homens lá para dentro. Dessa forma, Sadraque, Mesaque e Abednego caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Mas de repente, Nabucodonozor, que estava a olhar para a cena, deu um salto de espanto e exclamou para os seus conselheiros: “Não foram três os indivíduos que deitámos para dentro da fornalha?” “Sim, é claro, majestade!”, retorquiram. “Então olhem bem! Eu estou a ver quatro homens desatados, passeando no meio do fogo e as chamas nada lhes fazem! Reparem que o quarto tem o aspeto de um filho dos deuses!” Nabucodonozor aproximou-se da porta aberta do forno e gritou: “Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus altíssimo! Saiam daí! Venham cá!” E eles saíram do meio do fogo. Os príncipes, os governadores, os capitães e os conselheiros juntaram-se à volta dos três homens e constataram que o fogo em nada os tinha afetado; nem mesmo um cabelo da sua cabeça se tinha queimado; as suas roupas não estavam sequer chamuscadas e nem cheiravam a queimado. Disse o rei Nabucodonozor: “Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, porque mandou o seu anjo para livrar os seus servos que confiaram nele e recusaram obedecer à ordem do rei, preferindo antes morrer do que servir e adorar qualquer outro deus além do seu Deus. Por isso, faço agora outro decreto pelo qual qualquer pessoa, seja de que nação, língua ou religião for, que disser qualquer frase ofensiva contra o Deus de Sadraque, de Mesaque e de Abednego será despedaçado e a sua casa feita num montão de ruínas, pois não há outro deus que possa livrar como este!” Então o rei fez prosperar estes três homens e promoveu-os a cargos superiores no governo da província da Babilônia. (Daniel 3: 1- 30)

Este sempre foi o propósito do inimigo de Deus, colocar a igreja curvada a sua adoração. O seu projeto está totalmente alinhado com o seu propósito. De forma que a literatura mundial e as doutrinas das políticas mundanas, vem pouco a pouco, introduzindo a teoria da supremacia do ego, do eu, e a justificação do mal, com a rejeição do amor fraterno e o abandono da fé.

As gerações aprenderam a colocar seu ego pecaminoso, numa altura tão avassaladora, que a vontade própria está acima de tudo e de todos, sem medir as consequências de seus atos. É uma geração sem porto de chegar, onde o amor-próprio, o interesse próprio é a suficiência para estabelecerem a sua pedra de esquina, rejeitado a Cristo Jesus a pedra angular. E assim, a sua solidificação é feita em areia, onde a chuva e o vento destroem. Arrancam da vida, o que sólido e verdadeiro, pelo é liquido e incerto. E a tudo isso chamamos de evolução humana. E pior, através da ilegalidade, da desobediência a pai e mãe, da revolta contra a igreja de Cristo Jesus, da irreverência, da recusa em seguir os caminhos planos e conhecidos, lançou-se no mundo de vastas trevas.

A igreja de Cristo Jesus é morena, santa, imaculada e não coabita com o pecado. E nem aceita o suborno para adoração ao inimigo de Deus. Então, semelhante a rei deste mundo, Nabucodonosor, só resta nos prender, ou nos matar.

A igreja de Cristo Jesus não pertence a este mundo, e consequentemente, os servos do Deus vivo também não. E em breve, este povo, voaram para as alturas celestiais. A igreja de Cristo Jesus, não é enamorada deste mundo, e nem das glórias mundanas. Ela está baseada na salvação de Cristo Jesus e na promessa de sua moradia eterna. Por isso, é tão perseguida, humilhada, caluniada, rejeitada e zombada.

Todavia, o que temos visto, é um mundo caótico, gemendo de dores e a cada dia se curvado ao sistema do mal. Entretanto, a igreja de Cristo Jesus permanece de pé. E gritado em alto e bom som contra o pecado e contra o mal.

Os homens criam leis e mais leis, para desviar o propósito da igreja de Cristo Jesus, e querem sufocar o Evangelho de Cristo Jesus, ao nos classificar como fanático, tolos e dementes.

Portanto, meus irmãos, é o mundo oprimido a igreja de Cristo Jesus, e ele de pé. E o sistema mundano perseguindo, e a igreja, e ela firme olhado para Cristo Jesus e de pé. É o mundo insistindo em quebrar os valores doutrinários da igreja de Cristo Jesus, e a igreja resistindo de pé. A igreja de Cristo Jesus está de pé esperando a volta do seu mestre para reinar nas bodas do cordeiro. A igreja não se dobra diante de tudo que é mal. E contra todas as artimanhas do mal, a igreja vai permanecer de pé.

Escritor: Ricardo Alfredo.