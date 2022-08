Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

PENSAMENTO – A posição

VOCÊ É IMPORTANTE PARA DEUS

O reino deste mundo conduziu a humanidade a um sentimento de autodestruição interior. E pior, a ter um sentimento de abandono, e se sentir sem valor. Hoje, quero lhe falar o quanto você é especial para Deus, mesmo que você tenha cometido erros na jornada da vida.

A sua importante é tanta, que Cristo, o Rei do universal, Deu a sua vida por você. E a medida dele, não é o seu sucesso social, a sua inteligência desenvolvida nos bancos da academia, e nem mesmo a sua aparência. Deus lhe ama, porque vê Cristo em você, e o seu sacrifício vigário.

Diante do exposto, vejamos como relata as Sagradas Letras a sua importância para Deus.

1 – Você é a imagem de Deus.

Diz as sagradas letras: “Criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou; homem e mulher os criou”. (Gênesis 1:27)

A glória de Deus é refletida em cada vida, visto que somos sua criação. E temos no nosso corpo o sopro divino que deu vida a estrutura inerte. E mesmo assim coberto pelas imperfeições, o olhar divino encontra em cada vida, em todas as vidas, a beleza de sua criação e a grande capacidade de evoluir como pessoa humana.

Então você é muito especial, obra divina de Deus, sua imagem, cheia de valor, dignidade e coberto pela graça e a misericórdia que reflete da cruz do calvário. Mesmo que digam contrário, jamais esqueça! você é especial, único, e amado de Deus.

2 – Você é a criação de Deus

“Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe”. (Salmos 139:13)

Por mais difícil que seja para a ciência, foi Deus que criou o homem, e lhe deu o seu sopro de vida. Então, você jamais foi uma fatalidade ou acaso, pelo contrário, você é plano de Deus, não desanime.

3 – Você é importante para Deus

“Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados”. (Mateus 10:30)

Você é tão importante para Deus, que Ele sabe tudo sobre sua vida e acompanha a sua jornada lhe guiando e protegendo.

4 – Você para Deus é:

Amado – Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós: enviou o seu Filho Unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. (1 João 4:9)

Precioso – Visto que você é precioso aos meus olhos e digno de honra, e porque eu o amo, darei homens por você e povos em troca de sua vida. (Isaías 43:4)

Protegido – Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque Aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. (1 João 4:4)

Eleito – Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. (1 Pedro 2:9)

Filho – Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus; e, de fato, somos filhos de Deus. (1 João 3:1 a)

Tem valor incomparável – Vocês foram comprados por alto preço. (1 Coríntios 6:20ª)

Lembrado a cada milésimo de segundo – “Será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você!” (Isaías 49:15)

Abençoado – Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? (Romanos 8:32)

Portanto, mesmo que o mundo, e o seu sistema menospreze a sua presença, fixe seu olhar em Cristo Jesus, pois você é valioso para Deus em Cristo. E Ele sabe que sua estrutura é cinza e pó da terra, por isso, está pronto a lhe ajudar na longa e cumprida estrada da vida. Confie em Deus.

XVIII JORNADA CULTURAL DO MUSEU DO SERTÃO

Neste sábado, 27 de agosto tem início a jornada cultural do museu do sertão, sobre a coordenação do professor doutor Benedito, ocorrerá a XVIII jornada cultural do museu do sertão ocorrerá no 27 de agosto de 2022, que é um sábado, de 8h às 15 horas. O evento ocorrerá no Salão de Eventos do Museu do Sertão, ou seja, na Fazenda Rancho Verde, que fica na Estrada da Alagoinha, a 4 quilômetros de Mossoró. Vamos prestigiar a festa.

LOCAL: Salão de Eventos do Museu do Sertão (Fazenda Rancho Verde, Estrada da Alagoinha, a 4 quilômetros de Mossoró).

PROGRAMAÇÃO

1- 8:00 horas – Missa de Ação de Graças, celebrada pelo Capelão da Marinha do Brasil no Rio de Janeiro, Padre

Agostinho Justino dos Santos.

2- 9:00 horas – Visita ao acervo do Museu do Sertão, guiada pelo Professor Benedito Vasconcelos Mendes e pela Pedagoga Susana Goretti Lima Leite.

3- 10:00 horas – Interpretação do Hino Nacional, Hino do Museu do Sertão e da

Ópera do Baobá, pela Juíza de Direito, Escritora e Cantora Welma Menezes.

4- 10:20 horas – LANÇAMENTO do livro “Um Olhar sobre o Museu do Sertão”, de autoria

do Prof. Benedito Vasconcelos Mendes.

5- 10:40 horas – Outorga de Diplomas, Comendas e Troféus do Museu do Sertão a diversas

personalidades.

6- 11:40 horas – Palestra da Reitora da UFERSA, Doutora Ludimilla Carvalho Serafim de Oliveira.

Tema: A Importância da UFERSA para o Desenvolvimento do Semiárido.

Apresentação: Ex-Reitor da UERN, Pós-Doutor Pedro Fernandes Ribeiro Neto.

7- 12:10 horas – Palestra da Empresária, Mestra Stella Maris Marques Freire de Medeiros.

Tema: 20 Anos de Atividades da TCM – TV Cabo de Mossoró.

Apresentação: Pós-Doutor e Professor Titular da UFERSA, Francisco Milton Mendes Neto.

8- 12:40 horas – Apresentações Culturais e Momento de Lazer.

PENSAMENTO – A política.

“Quando a política penetra no recinto dos tribunais, a justiça se retira por alguma porta”. (François Guizot)

POEMA – O Bicho de Manuel Bandeira

Vi ontem um bicho

Na imundíce do pátio

Catando comida entre os detritos

Quando achava alguma coisa,

Não examinava nem cheirava:

Engolia com voracidade.

O bicho não era um cão,

Não era um gato

Não era um rato

O bicho, meu Deus, era um homem. (Manuel Bandeira, O Bicho, dezembro de 1947)

PROGRAMA MEMÓRIA ACADEMIA TRAJETÓRIAS – TV CÂMARA

Em breve estreia o programa de TV Memória Acadêmicas – Trajetórias sobre o comando da ACJUS e liderado pelo seu presidente Wellington Barreto. Vamos aguardar.

GRUPO CANDEIA DA PALAVRA

Autoria: Grupo Candeia da Palavra. Colaborador: Romero Marinho (conheça mais: https://bit.ly/candeiadapalavra).

Ingresse no grupo de transmissão do WhatsApp para receber as mensagens em áudio clicando aqui: http://bit.ly/mensagememaudio

ACONTECEU…. AMARP

O artista e escritor Hebert Luis no dia 26 de agosto, foi empossado como imortal da academia AMAP, foi realizado o protocolo de elogio ao seu patrono José Boulier. Parabéns professor.

ANIVERSARIANTE DA ACJUS – Academia de Ciências Jurídicas e Sociais De Mossoró

Nossos confrades e irmão da academia de ciências jurídicas e sociais de Mossoró em toda sua harmonia. ACJUS /AGOSTO:

28 – Laire Rosado Filho

31 – Benedito Vasconcelos Mendes

31 – Francisco Marcos de Araújo.

AS MAIS BELAS CANÇÕES DA MPB – Mau, Mau – Moacyr Franco

Lançado em vinil, antigo PL, no ano de 1973, a canção “mau, mau” de Moacir franco foi sucesso absoluto em todas as rádios nacionais com uma tiragem espetacular e venda extraordinária. Moacir franco é daqueles poucos cantores que dar prazer me ouvir suas interpretações. Ouçamos na voz inconfundível de Moacir Franco uma das mais lindas canções da MPB. (https://www.youtube.com/watch?v=zZiq2td1arg)

Bem, /Se for pro nosso bem / Se for pra ter além / Do que eu não pude ser.

Vá sem demora / Não perca a hora / Felicidade já foi.

Mau, / O mundo é muito mau / Me diz que é natural / Perder o que eu perdi / Toda a tristeza desta cidade / Vai se mudar pra mim.

Mau, mau, mau, / Mundo mau / Sempre o mesmo no ponto final / É partir sem voltar

Sem achar o lugar de chegar.

Mau, mau, mau, / Mundo mau / Sempre assim ontem lá hoje em mim / Mas se for pra seu bem / Alegria já foi, vá também.

Bem, / Se for pro nosso bem / Procure me fazer / O que nem sei mais ser / Uma saudade bem de verdade / Linda que nem você.

Mau, mau, mau, / Mundo mau / Sempre o mesmo no ponto final / É partir sem voltar / Sem achar o lugar de chegar.

Mau, mau, mau, / Mundo mau / Sempre assim ontem lá hoje em mim /Mas se for pra seu bem / Alegria já foi, vá também.

Mau, mau, mau. /Mundo mau / Sempre o mesmo no ponto final / É partir sem voltar / Sem achar o lugar de chegar…

ACADEMIA DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS DE MOSSORÓ – ACJUS

Tributo a Elder Heronildes da Silva programação alusiva ao aniversário de 89 anos do nosso presidente de honra, sócio fundador e primeiro ocupante da cadeira 12 – intelectual Elder Heronildes da Silva.



Dia 08/09/22 – (sexta-feira). 9h30 – PCAMMM – sede da ACJUS – Rua Cleodom Almeida, 100, Abolição II – CEP 59619-500 – Ação Solidária em benefício do Lar da Criança Pobre de

Mossoró – (Irmã Ellen) – Campanha de recebimento de material de limpeza e ração animal.

10h. – PCAMMM – Sede da ACJUS – Rua Cleodom Almeida, 100, Abolição II – Visitação as obras de construção do auditório Acadêmico Elder Heronildes da Silva.

17h – Celebração Eucarística na Igreja do Perpétuo Socorro, Centro de Mossoró – RN.

Dia 09/09/22 – (Sábado). 19h30 – Sessão Solene em Tributo ao acadêmico ELDER HERONILDES DA SILVA pela passagem do seu aniversário de 89 anos de vida.

Local: – REGINA BUFETT – Rua Cesar Leite, 10, Nova Betânia – CEP59612-040 – Mossoró – RN – 3064.5361; Oradores: Acadêmico Jeronimo Dix-Sept Rosado Maia Sobrinho, Acadêmica Zélia Macedo Heronildes, Acadêmico Elder Heronildes da Silva – (12).

20h30 – Ato de Cumprimentos ao aniversariante e com o lançamento do livro – DE CULTURA E DE SABER, acervo literário da instituição, trabalho magnifico que fora coordenado pelos confrades Geraldo Maia do Nascimento – (13) e Afrânio de Oliveira Leite – (27) com participação de outros acadêmicos.

ACJUS NA FM 105 – SANTA CLARA

Todos os sábados a partir das 10h 15min, o programa cultura cidadania em debate da ACJUS, vem ao ar para trazer a boa música, o bom debate, e diversos informes sobre livros, academias de letras, com as vozes marcantes de Edilson Gonzaga e Ricardo Alfredo. E agora também no YouTube ao vivo.

EVENTOS DE 2022 – AMOL (Academia Mossoroense de Letras)

1- setembro 14 -15h – Grupo de Trabalho sobre os 34 anos da AMOL e a Revista AMOL EM FOCO No 04;

2- setembro 25 – 19h – Solenidade Comemorativa AOS 34 ANOS da AMOL, com Lançamento da Revista AMOL EM FOCO No 04 e premiação do 4º Concurso João Batista Cascudo Rodrigues;

3- outubro 05 – 15h – Ciclo de Estudos Literários sobre temas a serem definidos;

4- novembro 09 – 15h – Ciclo de Estudos Literários sobre temas a serem definidos;

5- dezembro 07 – 15h – EVENTO / REUNIÃO DE ENCERRAMENTO DO ANO ACADÊMICO

CONVITE ESPECIAL – ACADEMIA DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAS DE MOSSORÓ (ACJUS)

PROGRAMA NA FM 105 – Cultura e Cidadania

Programa na FM 105 – Cultura e Cidadania – participações diversas participações, com a direção da ACJUS e do presidente na apresentação Ricardo Alfredo e Edilson Gonzaga. Todos os sábados de 10h as 11h.

COMUNICADO MUSEU DO SERTÃO

O Curador do MUSEU DO SERTÃO, Professor Benedito Vasconcelos Mendes comunica aos Diretores(as) de escolas do ensino infantil, fundamental, médio e superior e aos professores em geral, que as inscrições para a visita ao acervo do museu estarão abertas no período de 20 de julho a 20 de agosto do corrente ano (2022), através do WhatsApp (84) 99972-2139 e do e-mail

[email protected]

Comunicamos também que a entrada é 1 Kg de alimento não perecível, por pessoa, que deve ser entregue diretamente no LAR DA CRIANÇA POBRE DE MOSSORÓ, dirigido pela Irmã Ellen Scherzinger, localizado atrás da igreja de Nossa Senhora de Fátima, no conjunto Abolição II.

Cada instituição educacional (escola, colégio ou faculdade) deve fornecer uma lista com os nomes e faixa etária dos alunos, que deve ser entregue no Museu do Sertão, juntamente com o comprovante de recebimento dos alimentos pela Irmã Ellen.

DADOS IMPORTANTES:

1- DIA DA VISITA: 27 de agosto de 2022 (sábado).

2- HORÁRIO: 7:00 às 11:00 horas.

3- ENDEREÇO: Museu do Sertão, estrada da Alagoinha, a 4 quilômetros de Mossoró.

4- LOCALIZAÇÃO: GPS: https://goo.gl/maps/hR7SCg7uRg7R441n7.

5- WHATSAPP: (84) 99972-2139.

6- E-MAIL: [email protected]

COLEÇÃO MOSSOROENSE

Livros da Coleção Mossoroense disponível para doação. Busque maiores informações com Eriberto no museu do sertão.

ANIVERSÁRIO ROTARY

Dia 01 de agosto – Companheira Maria Nilce Dantas do Nascimento

Dia 24 de agosto – Companheiro Francisco Rodrigues Filho

Dia 30 de agosto – Marcelo Dantas do Nascimento, filho dos companheiros Geraldo Maia e Nilce Dantas

Em noite extraordinária, com o colega rotariano, Rodrigues filho, que apagou mais uma velinha.

Desejamos saúde, prosperidade e paz. Feliz aniversário.

COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DO COMPANHEIRO RODRIGUES – ROTARY

RECONHECIMENTO

Três palavras definem a atuação do presidente da ACJUS: competência, profissionalismo e dedicação a Academia. Quanto ao amigo, é sempre uma pessoa atenciosa, e como ser humano, é um espírito evoluído. O nosso irmão Wellington Barreto vem dando um show de gestão. Parabéns.