Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

AS ADVERSIDADES DAS ESTAÇÕES DA VIDA

A vida é uma grande experiência evolutiva, e ela é uma caixinha de surpresas. E para quem observa as trajetórias humanas, e suas relações interpessoais, a experiência introspectiva, é sempre uma incógnita para o observador e ao mesmo tempo é especial. Visto que, é dela que vem respostas ao viver moderno.

É exatamente na introspecção que a guerra pessoal acontece. É lá, que surgem as dúvidas, os desejos, os sonhos e a preparação para enfrentar as estações difíceis.

É na introspecção, que é forjado o caráter para batalha contra o dia mau, e para superar as estações difíceis da vida. E somente quem enfrenta esses dias, sabe como é difícil encontrar uma mão amiga, e o socorro no dia da angústia. No entanto, a firmeza da fé, fundamentada em Cristo Jesus, é o única ajuda e consolo neste dia de solidão.

Nas estações difíceis, os dias são tristes e os pensamentos nos traz sentimentos confusos. Os dias são tão escuros, que a dúvida invade o coração, a se perguntar, pelas promessas de Deus.

O salmista passou por esse dia, e em alto e bom som exclamou: “Elevo os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra.” (Sl 121:1,2)

Nas estações difíceis a sensibilidade está a flor da pele. E qualquer palavra é como uma flecha no coração. São dias em que o sentimento de culpa permeia a alma e a razão. E é exatamente neste dia que enfrentamos, frente a frente, a nossa fragilidade humana.

E essa fragilidade, misturada a adversidade que chegou, é confrontada com a fé como declarou o patriarca Jó: “temos recebido o bem de Deus”, perguntou Jó no dia de sua adversidade, “e não receberíamos também o mal?” (Jó 2:10). E é neste dia que devemos não somente tomar decisões, mais é um dia para se tomar posição diante dos olhos do Senhor.

No final desta jornada, a recompensa para quem permanece firme é declara pelo Grande Arquiteto do Universo e Juiz dos mundos (Deus) “Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês”, diz o Senhor, “planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. (Jeremias 29:11)

Em nossas mentes surgem a pergunta, como posso vencer nas estações difíceis? Eis a orientação: Ore, leia a bíblia com confiança, fixe seu olhar em Cristo Jesus, acredite no socorro do Senhor, e não esqueça, quando a noite é mais escura é sinal que vai amanhecer.

Portanto, diante das estações difíceis da vida, ou nos dias maus, não desanime. Ainda que o nosso exterior esteja abatido pela dura batalha e pelo sofrimento, o nosso interior estar sendo renovado pela doce presença do Espírito de Deus, que nos consola. E de tal modo, devemos fixar nosso olhar na cruz de Cristo como orienta o apóstolo Paulo: “Por isso não desfalecemos; mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória mui excelente; não atentando nós nas coisas que se vêem, mas nas que se não vêem; porque as que se vêem são temporais, e as que se não vêem são eternas”. (2 Coríntios 4:16-18)

Ore comigo: Senhor, eu bem sei, que tu tens um amor infinito, mesmo diante das minhas dúvidas e fraquezas. E sei, que não serei provado além das minhas forças. No entanto, lhe peço, que a sua graça e o seu poder venham consola-me no dia mau, e que a esperançada da minha alma, esteja fixada em Cristo Jesus, esperança viva. Amém.

Escritor: Ricardo Alfredo