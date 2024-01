Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

PENSAMENTO – Doces lembranças

“Às vezes os pensamentos voam, nas doces lembranças.” (Ricardo Alfredo)

O CONSELHO

“O Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam”. (Salmos 9:9-10)

APRENDENDO A LIDAR COM AS ADVERSIDADES QUE SURGEM NA VIDA

No transcorrer da vida, de uma forma, ou de outra, todos chegaremos o dia de enfrentar as adversidades e obstáculos que o sistema mundano, ou mesmo a própria vida impõe. No entanto, podemos treinar nossa mente, dentro da fé, para superá-los, com a nossa razão.

De modo geral, uma adversidade é um problema que surge, quase sempre de forma inesperada, e nos leva a encruzilhada da decisão de enfrentar ou recuar. É logico, que as adversidades que surgem na vida buscam causar desânimo, porém, quando sua visão está voltada para eternidade, o coração se alegra em saber que nossos dias serão felizes na presença do Rei universal. Pois, é Nele que encontramos toda força e esperança para continuar nossa caminhada de vida e se desenvolver espiritualmente.

Se observamos a vida, com calma, e com paciência, fica perceptível que a adversidade é uma lei natural, no percurso da evolução espiritual, nos dando maturidade e modéstia. A adversidade, como lei natural é semelhante à lei da gravidade, visto que, desejando ou não ela existe e sempre vai atuar.

Certamente, quando usamos os olhos da fé, para observamos a adversidade, percebemos que ela pode ser um presente. Um desafio, que tem como função principal nos treinar para conhecemos nossa força, nossos limites e nossa fé, diante da peleja. Assim como nos tornar vitoriosos em Cristo.

Quando a adversidade chega, traz consigo tempestades, deserto, solidão e dor. No entanto, no seu bojo há, forças para vencer, lições a ser aprendidas, restauração, e uma nova visão da vida material e espiritual. Não desista, enfrente!

Não é saudável fugir da adversidade, pois ela vai tentar destruir os fugitivos. Pelo contrário, o melhor caminho é enfrentar, e usar as lições como aprendizagem e modelo de triunfo. E mesmo, que você busque evitá-la, apenas conseguirá reduzir as suas chances de obter sucesso. Todavia, devemos ter em mente que a adversidade é o caminho que foi traçado pelo eterno para o inevitável sucesso. Então, respire fundo, erga a cabeça, coloque as armas espirituais em suas mãos e no seu corpo e caminhe com firmeza ao topo, onde o Senhor lhe espera.

ACADEMIA DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS DE MOSSORÓ

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Endereçado ao quadro de associado através dos meios institucionais

Nos termos do Estatuto e das formalidades legais jurídicas e institucionais, a Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró – ACJUS, instituição cultural e social, com sede na Rua Cleodon Almeida, 100, Bairro Abolição II – CEP 59619-500, Mossoró (Palácio Cultural Acadêmico Milton Marques de Medeiros) devidamente representada por seu presidente, acadêmico José Wellington Barreto, CONVOCA através do presente edital, todos os demais Associados para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se na sede administrativa e social, Rua Cleodon Almeida, 100, Abolição II, CEP 59619-500, Mossoró (Palácio Cultural Acadêmico Milton Marques de Medeiros), no dia 03/02/2024 (sábado), com início em primeira convocação às 9h exigindo-se a presença de pelo menos a metade mais um dos associados e não se constando esse quórum, meia hora mais tarde, em segunda chamada, ou seja, as 9h30, a AGE será realizada e o quórum será o do número de associados presentes, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: Alteração e aprovação da reforma dos estatutos sociais. Mossoró, RN, 10 de janeiro de 2024 – José Wellington Barreto -Presidente da ACJUS

REUNIÃO ENTRE ACADÊMICOS

Rai Lopes e prof. Péricles trabalhando na elaboração do seu livro “Histórias da minha Vida” que teve a duração de 6 meses; ano 2023

AGENDA DA ACJUS – Academia de ciências jurídicas e sociais de Mossoró

Dia 22.01.24 – 17h30 – Auditório da Faculdade Católica do RN, Sessão da Saudade em homenagem ao acadêmico Sátiro Cavalcanti Dantas, cadeira 28, sendo oradores os acadêmicos Charles Lamartine de Sousa Freitas, cadeira 50 e Francisco Marcos de Araújo, cadeira 29, estaremos com a indumentária completa. – José Wellington Barreto (Diretoria)

REDE SEM FRONTEIRAS

Caros Membros Oficiais, parceiros e amigos da Rede Sem Fronteiras, confiram esse vídeo!!

É chegada a hora de começarmos a preparação para a CONVENÇÃO INTERNACIONAL CULTURAL DA REDE SEM FRONTEIRAS, que fechará oficialmente as nossas comemorações do Jubileu de Estanho – 10 anos.

A Convenção será realizada no BRASIL, em Mossoró (RN) e Fortaleza (CE), entre os dias 19 e 25 de agosto. Como sempre, terá uma intensa programação artística, cultural e turística, onde estão previstas muitas atividades e realizações com a participação de nossos membros, parceiros, entidades culturais, públicas e privadas.

É sempre uma alegria unir todos vocês para momentos de integração e cultura. Porque, juntos, somos mais fortes.

PARABÉNS! PARABÉNS!

Parabéns ao confrade Francisco Glauber, votos de muita saúde, prosperidade e felicidades sempre.

Parabéns ao confrade Disraelli Davi, votos de muita saúde, prosperidade e felicidades sempre.

Parabéns ao confrade Osvaldo Márcio, votos de muita saúde, prosperidade e felicidades sempre.

APRENDENDO A LIDAR COM ADVERSIDADES QUE SURGEM NA VIDA

1 – Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda língua que a acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor, e esta é a defesa que faço do nome deles”, declara o Senhor. (Isaías 54:17)

2 – Podemos, pois, dizer com confiança: “O Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens?” (Hebreus 13:6)

3 – Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina; Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? (Hebreus 12:7)

5 – O amigo ama em todos os momentos; é um irmão na adversidade. (Provérbios 17:17)

6 – Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz; no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo; eu venci o mundo. (João 16:33

HISTÓRIA VIVA

Padre Sátiro Dantas, Frei Agostinho e Dom Francisco Sales, nosso mais novo bispo – 2016

Padre Sátiro Cavalcanti Dantas, um sacerdote que marcou na Diocese de Mossoró – 2016

PERSONALIDADES DE MOSSORÓ

Em 1991, Os Confrades Silvério Soares e Raimundo Soares (o fundador da FURRN e da ESAM-UFERSA

COMUNICADO AMARP

O MUSEU DO SERTÃO A PARTIR DE AGORA É TAMBÉM “PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL MATERIAL DO RIO GRANDE DO NORTE”

O Projeto de Lei proposto pelo Deputado Neilton Diógenes e aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, visando o reconhecimento do Museu do Sertão Professor Benedito Vasconcelos Mendes como PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL MATERIAL DO RIO GRANDE DO NORTE foi sancionado pela Governadora Fátima Bezerra.

O Museu do Sertão, que já tinha recebido o título de “Patrimônio Histórico e Cultural de Mossoró”, outorgado pela Câmara Municipal, por proposição do Vereador Francisco Carlos, recebe agora o importante título de Patrimônio Histórico e Cultural Material do Rio Grande do Norte, graças ao trabalho em prol da cultura do dinâmico Deputado NEILTON DIÓGENES.

Eu, Benedito Vasconcelos Mendes, Curador do Museu do Sertão, agradeço e louvo o magnânimo trabalho dedicado ao desenvolvimento cultural do nosso Estado, desenvolvido pelo eficiente e competente Deputado Neilton Diógenes.

PROGRAMAÇÃO OFICIAL SIMPÓSIO CARIRI CANGAÇO CATOLÉ DO ROCHA – JERICÓ

I SIMPOSIO CARIRI CANGAÇO CATOLÉ DO ROCHA – Catolé do Rocha e Jericó – Paraíba – Nordeste do Brasil – 23 de fevereiro de 2024- Sexta-Feira – NOITE – NOITE SOLENE DE ABERTURA. Auditório do Colégio Normal Francisca Mendes – Av. Venâncio Neiva, 420 – Catolé do Rocha, Paraíba. 18h Abertura Festiva da Feira de Livros e Artesanatos Abertura da Mostra Itinerante do Museu da Polícia Militar da Paraíba. Apresentação Artística – CECÍLIA DO ACORDEON Fortaleza CE; CIÇO DO PIFE São José do Egito PE; KAUÃ POETA Tabira PE; 19h Início da Noite Solene – Mestre de Cerimônia – DANNYLO MAIA – Formação da Mesa Solene de Abertura – MANOEL SEVERO BARBOSA – Curador Cariri Cangaço; LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM – Prefeito Municipal de Catolé do Rocha; BISMARCK MARTINS – Presidente da Comissão Organizadora; JOSÉ OTAVIO MAIA DE VASCONCELOS – Vice-Presidente da Comissão; PEDRO SANTOS – Secretário de Cultura do Estado da Paraíba; KADSON MONTEIRO DE OLIVEIRA – Prefeito Municipal de Jericó; IRMÃ JOSELMA RODRIGUES DA SILVA – Congregação Franciscana Diligente; ANA CRISTINA LIRA DE SOUSA XAVIER – Diretora do Colégio Normal; LUDIMILLA OLIVEIRA – UFERSA Universidade Federal do Semiárido; MARCÍLIO FALCÃO – SBEC Sociedade Brasileira de Estudos do Cangaço; ARCHIMEDES MARQUES – Academia Brasileira de Letras e Artes do Cangaço; LEONARDO GOMINHO – Academia Brasileira de Estudos do Sertão; NARCISO DIAS – GPEC Grupo Paraibano de Estudos do Cangaço; ANGELO OSMIRO – GECC Grupo de Estudos do Cangaço do Ceará; GERALDO FERRAZ – GECAPE Grupo de Estudos do Cangaço de Pernambuco. 19h Hino Nacional e Hino de Catolé do Rocha – Banda do Colégio Normal Francisca Mendes – 19h15 – Entrada do Estandarte do Cariri Cangaço – Conselheiros Cariri Cangaço: Célia Maria Parahybana – João Pessoa PB – Quirino Silva – João Pessoa PB – 19h40 – Apresentação do Cariri Cangaço – Conselheiro EMANUEL ARRUDA – Princesa Isabel PB – 19h50 – Cumprimentos aos Convidados; 1. MANOEL SEVERO BARBOSA – Curador Cariri Cangaço; 2. LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM – Prefeito Municipal de Catolé do Rocha; 3.BISMARCK MARTINS – Presidente da Comissão Organizadora; 4.JOSÉ OTAVIO MAIA DE VASCONCELOS- Vice-Presidente da Comissão; 20h30 – Entrega de Comendas “Mérito Cultural Cariri Cangaço”; 1. LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM – Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha; Entrega de Comenda por Conselheiro HONÓRIO DE MEDEIROS – Natal RN; 2. PEDRO SANTOS- Secretário de Cultura do Estado da Paraíba; Entrega de Comenda por Conselheira ELANE MARQUES – Aracaju SE; 3.IRMÃ JOSELMA RODRIGUES DA SILVA – Colégio Normal Francisca Mendes – Entrega de Comenda por Conselheiro NARCISO DIAS – João Pessoa PB; 4. ANA CRISTINA LIRA DE SOUSA XAVIER – Colégio Normal Francisca Mendes; Entrega de Comenda por Conselheiro PROFESSOR PEREIRA – Cajazeiras PB; 5. KADSON MONTEIRO DE OLIVEIRA- Prefeitura Municipal de Jericó; Entrega de Comenda por Conselheiro CLÊNIO NOVAES – JS de Belmonte PE; 6. LUDIMILLA OLIVEIRA – Universidade Federal do Semiárido; Entrega de Comenda por Conselheiro WESCLEY RODRIGUES – Sousa PB; 7. JAQUELINE ANDRADE TARGINO – Secretaria de Cultura de Catolé do Rocha; Entrega de Comenda por Conselheiro ANGELO OSMIRO – Fortaleza CE; 8. JOSE SOARES – Pesquisador; Entrega de Comenda por Conselheiro JOSÉ TAVARES DE ARAUJO NETO – Pombal PB – 21h – Posse de Novo Conselheiro Cariri Cangaço; JOSÉ OTAVIO MAIA DE VASCONCELOS; Estola e Diploma entregues por Conselheiros; BISMARCK MARTINS – Pocinhos PB; LUMA HOLANDA – João Pessoa PB; 21h10 – Posse de Novo Acadêmico da ABLAC – JOSÉ OTAVIO MAIA DE VASCONCELOS; Fardão, Diploma e Medalha entregues por: ARCHIMEDES MARQUES – Aracaju SE; ELANE MARQUES – Aracaju SE; 21h20 – Lançamento de Revista e Livros – 1. Passagens do Cangaço em Catolé do Rocha; DANNYLO RUANN MAIA – Catolé do Rocha PB; RODOLFO MAIA FERREIRA – Catolé do Rocha PB; 2. Manoel Netto – No Rastro de Lampião; LEONARDO FERRAZ GOMINHO – Floresta PE; 3. As Andanças de Antônio Silvino pelos Sertões do Seridó e Curimataú; FABIANA AGRA – Picuí PB. 4. Ulysses Liberato: Um Cangaceiro a Serviço do Major José Inácio do Barro; JOSÉ TAVARES DE ARAUJO NETO – Pombal PB; JERDIVAN NÓBREGA DE ARAUJO – Pombal PB; 5. Cangaço em Perspectiva – O Sertão em Lutas; AUTOR E ORGANIZADOR ADRIANO CARVALHO – Jardim CE – 22h – Passagem do Estandarte do Cariri Cangaço – Atual Sede: Catolé do Rocha PB; BISMARCK MARTINS – JOSE OTAVIO MAIA – PROFESSOR PEREIRA; Próxima Sede: Afogados da Ingazeira PE – AUGUSTO MARTINS – HESDRAS SOUTO – LUIZ FERRAZ FILHO – LOURO TELES – 22h10 Encerramento – 24 de fevereiro de 2024- Sábado – MANHÃ; 8h -SAÍDA PARA VISITA TÉCNICA – Fazenda Dois Riachos – Catolé do Rocha – 9h – CONFERÊNCIA DE CAMPO; Apresentação – BISMARCK MARTINS Pocinhos-PB; Conferência “O Assalto às fazendas: Dois Riachos, Curralinho e Arruda, pelo Bando de Sinhô Pereira e suas Consequências Históricas” JOSÉ OTAVIO MAIA DE VASCONCELOS Catolé do Rocha-PB; RODOLFO MAIA Catolé do Rocha-PB – Entrega de Comenda de “Lugar de Memória Cariri Cangaço” Entrega de Comenda por Conselheiros – KYDELMIR DANTAS – Nova Floresta PB; LUMA HOLANDA – João Pessoa-PB; Entrega de Comenda “Personalidade Eterna do Sertão” – Coronel Valdevino Lobo Ferreira Maia; Recebida por Francisco Lobo Maia; Entrega de Comenda por Conselheiros; JOAO DE SOUSA LIMA – Paulo Afonso BA – JOAQUIM PEREIRA – Recife PE. Entrega de Comenda “Mérito Cultural Cariri Cangaço” – Avany Benicio Maia – Recebida por José Odivio Lobo Maia; Entrega de Comenda por Conselheiros – GERALDO FERRAZ – Recife PE; JORGE FIQUEIREDO – Entre Rios BA; Visita à Casa Grande da Fazenda Dois Riachos; Visita à Casa Grande de José Lobo; Visita à Igreja da Conceição – 13h – ALMOÇO EM CATOLÉ DO ROCHA – TARDE – 14h30 – PAINEL E DEBATE; Auditório do Colégio Normal Francisca Mendes; Av. Venâncio Neiva, 420 – Catolé do Rocha, Paraíba. “Os Coronéis e o Protagonismo no Rumo dos Destinos dos Sertões” – Painelistas – ANGELO OSMIRO Fortaleza CE, Conselheiro Cariri Cangaço; LEANDRO CARDOSO FERNANDES Teresina PI, Conselheiro Cariri Cangaço. IVANILDO SILVEIRA Natal RN, Conselheiro Cariri Cangaço; VALDIR JOSÉ NOGUEIRA SJ de Belmonte PE, Conselheiro Cariri Cangaço. 16h – LANÇAMENTOS – 1. ANAYDE – Ousadia e Poesia no Cenário da Revolução de 30; Anayde Beiriz, Sensibilidade e Paixão; CÉLIA MARIA PARAHYBANA – João Pessoa PB; 16h15 – Entrega de Diplomas de Amigo do Cariri Cangaço; JOSÉ IRARI CAVALCANTI FERREIRA – São José de Piranhas PB; Conselheiro PROFESSOR PEREIRA – Cajazeiras PB; JOÃO DE SOUSA COSTA – João Pessoa PB; Conselheira ANA GLEIDE – Floresta PE; DANNYLO RUAN GALDINO MAIA – Catolé do Rocha PB; Conselheiro CARLOS ALBERTO DA SILVA – Natal RN; RODOLFO MAIA FERREIRA – Catolé do Rocha PB; Conselheiro JAIR TAVARES João Pessoa PB. NOITE – 19h – CONFERÊNCIA E DEBATE – Auditório do Colégio Normal Francisca Mendes; Av. Venâncio Neiva, 420 – Catolé do Rocha, Paraíba; “Antônio Matilde – O Sargento de Armas de Lampião: Nascimento, Cangaço e Morte” BISMARCK MARTINS Pocinhos-PB; Pesquisador e escritor, Conselheiro Cariri Cangaço – “Nascimento e Cangaço”; JOSÉ OTAVIO MAIA DE VASCONCELOS Catolé do Rocha-PB; Pesquisador e Escritor, Conselheiro Cariri Cangaço; “O Outono do Velho Cangaceiro e sua Descendência” – Debatedores – LUIZ FERRAZ FILHO – Serra Talhada PE; Pesquisador e memorialista, Conselheiro Cariri Cangaço; PROFESSOR PEREIRA – Cajazeiras PB; Pesquisador e livreiro, Conselheiro Cariri Cangaço -21h Encerramento – 25 de fevereiro de 2024- Domingo – MANHÃ – 8h -SAÍDA PARA VISITA EM JERICÓ – SOLENIDADE DE ABERTURA – 8h30 Auditório do Centro Comunitário – Centro – Jericó, Paraíba. – Formação da Mesa Solene de Abertura KADSON MONTEIRO DE OLIVEIRA- Prefeito Municipal de Jerico; MANOEL SEVERO BARBOSA – Curador Cariri Cangaço; JOSÉ OTAVIO MAIA DE VASCONCELOS – Presidente da Comissão; BISMARCK MARTINS – Vice-Presidente da Comissão; 8h40 Hino Nacional pela Banda da Polícia Militar da Paraíba ; 8h45 – Cumprimentos aos Convidados; MANOEL SEVERO BARBOSA- Curador Cariri Cangaço; KADSON MONTEIRO DE OLIVEIRA – Prefeito Municipal de Jericó; JOSÉ OTAVIO MAIA DE VASCONCELOS – Presidente da Comissão; BISMARCK MARTINS – Vice-Presidente da Comissão Organizadora; 9h30 – Entrega de Comendas “Mérito Cultural Cariri Cangaço”; 1. Prefeitura Municipal de Jericó; Entrega de Comenda por Conselheiro VALDIR NOGUEIRA – SJ Belmonte PE; 2. Câmara Municipal de Jericó; Entrega de Comenda por Conselheiro JUNIOR ALMEIDA – Capoeiras PE; 3. Secretaria de Cultura de Jericó; Entrega de Comenda por Conselheiro JOSUÉ SANTANA MACEDO – Saquarema RJ; 3. Claudizon de Sousa Galvão; Entrega de Comenda por Conselheiro MANOEL BELARMINO – Poço Redondo SE – 9h50 – CONFERÊNCIA E DEBATE – Apresentação – BISMARCK MARTINS Pocinhos-PB – Conferência – “O Ataque do bando de Sinhô Pereira a Jericó e suas consequências” – JOSÉ TAVARES DE ARAUJO NETO Pombal-PB – Pesquisador e escritor, Conselheiro Cariri Cangaço – 12h – ALMOÇO EM JERICÓ; Apresentação Artística – CECÍLIA DO ACORDEON Fortaleza CE; CIÇO DO PIFE São José do Egito PE; KAUÃ POETA Tabira PE

PROGRAMA NA RÁDIO FM 105

Apresentadores: Edilson Gonzaga e Ricardo Alfredo

O programa da ACJUS na FM 105, tem sido um show todos os sábados. Direção do programa Edilson Gonzaga e Ricardo Alfredo. Participação especial de Ênio. Todos os sábados das 10h às 11h.

TV CÂMERA – Memória Acadêmica – Trajetórias.

Apresentador Ricardo Alfredo

O programa da TV Câmara de Mossoró no RN, de 2023, foi dedicado aos que partiram antes do combinado. Foram entrevistas de grande valor intelectual e social. Agradecemos a todos que tiraram um pouco do seu tempo para ajudar o desenvolvimento cultural da nossa cidade, Estado e do nosso país. Meu sincero, obrigado.

PESQUISADOR E ESCRITOR RICARDO ALFREDO

Ore comigo

Fundo histórico – Davi confia em Deus na sua adversidade – Salmo de Davi, quando fugiu de diante da face de Absalão, seu filho

1- Senhor, como se têm multiplicado os meus adversários! São muitos os que se levantam contra mim.

2- Muitos dizem da minha alma: Não há salvação para ele em Deus. (Selá)

3- Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça.

4- Com a minha voz clamei ao Senhor; ele ouviu-me desde o seu santo monte. (Selá)

5 – Eu me deitei e dormi; acordei, porque o Senhor me sustentou.

6 – Não terei medo de dez milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor.

7- Levanta-te, Senhor; salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos; quebraste os dentes aos ímpios.

8- A salvação vem do Senhor; sobre o teu povo seja a tua bênção. (Selá)