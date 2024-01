Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

AS VERDADEIRAS RIQUEZAS DA FÉ

Somos instruídos pela academia a ser um vencedor no mundo material. No entanto, a verdadeira riqueza está oculta aos olhos, podendo ser visto apenas com os olhos espirituais.

Estas riquezas, espirituais, quase sempre, não são observadas pelo mundo. E muitos, usam olhos carnais, para definir quem é rico ou pobre. Porém, nos ensina as Sagradas Letras, a Bíblia, que não devemos colocar nossa esperança e confiança nas riquezas deste mundo, pois, elas se evaporam com o tempo.

A humanidade inverteu os valores de tal forma que quase todos andam confusos e perdidos no verdadeiro sentido da existência. O que antes, a verdadeira riqueza era beber da fonte eterna que é o próprio Deus. E Dele, receber conhecimento, sustento em força, habilidade para sobreviver ao sistema mundano, perseverança e discernimento. No entanto, escolhermos, como humanidade, o caminho da cobiça e das falsas riquezas, que apenas produzem: egoísmo, solidão e angústia.

Vejamos aos passos que os ensina as grandes verdades sobre a verdadeira riqueza.

Bom senso – “Não esgote suas forças tentando ficar rico; tenha bom senso! As riquezas desaparecem assim que você as contempla; elas criam asas e voam como águias pelo céu”. (Provérbios 23:4-5)

Cumprimento da promessa – “Isaque formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a cem por um, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu, e a sua riqueza conti­nuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam”. (Gênesis 26:12-14)

Trabalhe – “As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza”. (Provérbios 10:4)

Tenha retidão no seu viver – “De nada vale a riqueza no dia da ira divina, mas a retidão livra da morte”. (Provérbios 11:4)

Não tenha inveja – “O invejoso é ávido por riquezas e não percebe que a pobreza o aguarda”. (Provérbios 28:22)

Tenha justiça em suas mãos – “Na mão direita, a sabedoria garante a você vida longa; na mão esquerda, riquezas e honra”. (Provérbios 3:16)

O afastasse do mal – “Cuidado! Que ninguém o seduza com riquezas; não se deixe desviar por suborno, por maior que este seja. Acaso a sua riqueza, ou mesmo todos os seus grandes esforços, dariam a você apoio e alívio da aflição?” (Jó 36:18-19)

As gloriosas riquezas em Cristo – “O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus”. (Filipenses 4:19)

Seja feliz com você – “Regozijo-me em seguir os teus testemunhos como o que se regozija com grandes riquezas”. (Salmos 119:14)

Seja fiel em tudo – “Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês?” (Lucas 16:10-11)

O pouco do justo – “Melhor é o pouco do justo do que a riqueza de muitos ímpios; pois o braço forte dos ímpios será quebrado, mas o Senhor sustém os justos”. (Salmos 37:16-17)

Não seja tolo – “Você diz: ‘Estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada’. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego, e que está nu. “Dou este conselho: Compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico; compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez; e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar”. (Apocalipse 3:17-18)

O conselho para eternidade – “Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração”. (Mateus 6:19-21)

Volte o seu coração em servir – Deus disse a Salomão: “Já que este é o desejo de seu coração e você não pediu riquezas, nem bens, nem honra, nem a morte dos seus inimigos, nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, sobre o qual o fiz rei, você receberá o que pediu, mas também lhe darei riquezas, bens e honra, como ­ne­nhum rei antes de você teve e nenhum depois de você terá”. (2 Crônicas 1:11-12)

Ordem aos ricos neste mundo – “Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente, para a nossa satisfação”. (1 Timóteo 6:17)

Não confie nas riquezas – “Quem confia em suas riquezas certamente cairá, mas os justos florescerão como a folhagem verdejante”. (Provérbios 11:28)

A recompensa da humildade – “A recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida”. (Provérbios 22:4)

Ser bom, traz prosperidade – Há quem dê generosamente, e vê aumentar suas riquezas; outros retêm o que deveriam dar, e caem na pobreza. (Provérbios 11:24)

Não coloque seu coração nas riquezas deste mundo – “Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente; quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso também não faz sentido”. (Eclesiastes 5:10)

As riquezas da gloriosa de Cristo – “Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força”. (Efésios 1:18-19)

Lembrem-se do Senhor, o seu Deus – “Não digam, pois, em seu coração: ‘A minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza’. Mas, lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é ele que dá a vocês a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê”. (Deuteronômio 8:17-18)

Tudo vem de Deus – “O Senhor é quem dá pobreza e riqueza; ele humilha e exalta”. (1 Samuel 2:7)

Quem se gloriar, glorie-se nisto – “Assim diz o Senhor: “Não se glorie o sábio em sua sabedoria nem o forte em sua força nem o rico em sua riqueza, mas quem se gloriar, glorie-se nisto: em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado”, declara o Senhor”. (Jeremias 9:23-24)

Usando conscientemente as riquezas deste mundo – “Por isso, eu digo: Usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas”. (Lucas 16:9)

Portanto, somente creia, pratique e busque a verdadeira riqueza que há no Cristo.

Muita Paz, Luz e Justiça a todos!

Pesquisador e Escritor Ricardo Alfredo