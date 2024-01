Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

AS AFLIÇÕES DO JUSTO – parte II

Diz o salmista: “Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas”. (Salmos 34:19)

Em algum momento da vida, todos passaremos por aflições. Visto que, elas são frutos de nossas ações, atitudes e escolhas. Que se unem, as nossas imperfeições humanas e contrarias a evolução da alma. E destas imperfeições, surge a dor do corpo, a dor moral, a dor emocional e principalmente a dor psicológica.

Numa análise simples, o termo, muitas aflições do justo, estão relacionados, diretamente a (as): pressões, dificuldades, angústias e frustrações. De modo geral, todos que buscam praticar o caminho dos justos, ou seja, agir correto, ser honesto, ter generosidade e bondade com o outro, sofrem todos os tipos de problemas possíveis que são causados pelas angústias do mundo.

Na vida é comum encontrar alguém que já teve, ou está em aflição. E desde a queda de Adão, todos vem de uma forma ou outra sofrendo a angústia do pecado. Porém, é bom lembrar que as aflições vêm, não para destruir, mas para fortalecer na jornada da vida.

Quem nunca se viu diante de uma situação, a qual nos sentimos sozinhos e sem forças? Impotente mesmo! Diante da situação. Às vezes, somos levados aos desânimo e a vontade de desistir. Até chegamos à depressão, por não achar uma saída, um caminho de paz.

Contudo, os problemas diários, as pressões constantes, as frustrações do viver, os tormentos que o mundo nos aflige, tem somente uma explicação possível, que é a escolha em viver uma vida justa e temente a Deus. Visto que, a vida na presença de Deus nos conduz a ser justo, ser correto, ser honesto. E essa escolha, é traduzida pelo mundo com rejeição, e perseguição com todos os problemas possíveis.

De modo geral, também podemos nos ajudar diante das aflições e das angústias. E para superá-la devemos tem um pensamento focado na alegria que há em Cristo, e evitar, combatendo mesmo, os pensamentos ruins e dolorosos. Outro fator importante, leia a bíblia, e coloque Deus em todos os planos.

Muitas são as aflições do tempo presente, e dentre elas podemos relacionar pelo menos três (03): a) ordem natural – a natureza apresenta reações nunca vista antes. É um gemendo, expresso pela natureza que muitos fecham os olhos e ouvidos. Por outro, o desequilíbrio humano e transtorno vem alarmantemente aumentando os índices de violência; b) ordem econômica – o mundo vem sendo sacudido pela crise econômica mundial. Onde a pobreza e a fome vêm navegando em grande velocidade contra a humanidade. O descompasso econômico mundial, continua a flagelar as vidas com miséria, fome e pobreza. E os servos de Deus são afligindo, pois, estão neste mundo comando pela ganância e por homens desonestos. No entanto, os que serve a Deus tem consolo e paz diante das dificuldades como explica o apóstolo Paulo, ao afirmar: “Para que ninguém seja abalado por estas tribulações; porque vós mesmos sabeis que para isto fomos destinados” (1Ts 3.3); c) ordem física – a OMS (Organização Mundial de Saúde), anunciou que o século XXI foi o que teve mais índice de doenças, como: câncer, hepatite, hipertensão arterial, depressão e obesidade, que atinge a todos. Porém, os que confiam no Senhor serão conduzidos a paz no meio da tempestade.

Portanto, as palavras do salmista, no salmo 34:19, que anuncia: “muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas”. É a maior prova que neste mundo todos estão sujeitos as mesmas aflições, angústias, sofrimentos e dores. Entretanto, os servos do eterno recebem a graça para suportar as aflições até chegar o momento do livramento, como afirmou o apóstolo Paulo: “Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel; ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, ele lhes providenciará um escape, para que o possam suportar”. (1 Coríntios 10:13)

Muita Paz, Luz e Justiça a todos!

Pesquisador e Escritor Ricardo Alfredo