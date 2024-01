Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

PENSAMENTO – A sabedoria

“A sabedoria está em saber quando silenciar”. (Ricardo Alfredo)

AGRADECIMENTO

Com o passar do tempo, descobrimos que o status, não causa altivez, e nem o reconhecimento, a alegria e o sorriso. Pelo contrário, nos leva a trabalhar mais e mais. Não, que o trabalho seja ruim, porém as cobranças feitas, por mim mesmo, na dura caminhada da vida, essas são difíceis de enfrentar.

Quando escrevemos um texto, levarmos uma mensagem, sempre buscando estabelecer as regras simples de convivência, que são: a ética, a moral, a transparência, a seriedade, a veracidade, o respeito ao próximo e principalmente a imparcialidade. Visto que, desejamos um mundo justo, cheio de partilha e de bondade.

Escrevemos pouco, mas escrevemos. E desta escrita, surge a satisfação na alma, que é um sentimento de gratidão aos meus amigos e amigas leitores, que vem de forma ininterrupta acompanhando-nos no jornal, revista, redes sociais, rádio e TV.

E a gratidão, é um grande dom, e é algo que surge de um coração simples e generoso pela aprendizagem compartilhada. Obrigado, meus amigos e amigas, por tanta paciência comigo, um simples servo do Altíssimo rei e grande arquiteto, Deus.

Muita Paz, Luz e Justiça a todos!

AGENDA DA ACJUS – Academia de ciências jurídicas e sociais de Mossoró

Dia 22.01.24 – 17h30 – Auditório da Faculdade Católica do RN, Sessão da Saudade em homenagem ao acadêmico Sátiro Cavalcanti Dantas, cadeira 28, sendo oradores os acadêmicos Charles Lamartine de Sousa Freitas, cadeira 50 e Francisco Marcos de Araújo, cadeira 29, estaremos com a indumentária completa. – José Wellington Barreto (Diretoria)

PENSAMENTO – A medida do amor

“A medida do amor é amar sem medida”. (Santo Agostinho)

MÚSICAS DO PASTORIL, UM DOS AUTOS DE NATAL.

O pastoril é uma forma animada de representar os presépios, contemplando canções natalinas denominadas vilancicos (jornadas), tendo origem na Península Ibérica e como percussores no Brasil os frades franciscanos, quando da colonização. No início as dramatizações eram populares, mas com o passar do tempo transformaram-se em um misto de religioso e profano, ou até unicamente profano, quando predominam os diálogos obscenos, perdendo a forma lírica.

O pastoril tem os cordões encarnado e azul, representando os mouros e os cristãos, que se contrapõem, contando a história das pastoras a caminho de Belém da Judeia, onde nasceu Jesus, tendo como personagens, além das Pastoras, Mestra do cordão encarnado, Contra-mestra do cordão azul e Diana, como figura central e pertencente aos dois partidos, além de outros personagens como, Anjo, Borboleta, Camponesa, cigana, etc.

VISITA DO DR. PÉRICLES NA ACJUS

Dr. Péricles, entregando os presentes para o sorteio.

CONFRATENIZAÇÃO DA AMOL.

Presidente em exercício Filemom sua esposa e dr. Wellington Barreto.

Dr. Wellington Barreto e o nosso querido mestre Wilson Bezerra.

ACJUS ontem na confraternização da AMOL recebeu uma honrosa homenagem pelos serviços prestados as instituições congêneres. Agradecemos aos confrades Elder Heronildes da Silva e Antônio Filemom Rodrigues Pimenta. Com a mais absoluta certeza, esse reconhecimento é para o nosso corpo acadêmico pelo excelente desempenho.

PENSAMENTO – Os bons

“Os bons sofrem nesta jornada chamada vida. Todavia, mantém o seu olhar fixo na eternidade”. (Ricardo Alfredo)

PERSONALIDADES DE MOSSORÓ

Padre Sátiro Cavalcanti Dantas – 2022

Carlos Filgueira, Dr. Milton Marques de Medeiros e NI – Acervo da UERN

Maria de Fátima Rosado Nogueira, Dr. Milton Marques de Medeiros e Wellington Barreto – Registro de Cláudio Roberto – 2010

PRÊMIO CULTURAL REVISTA E PORTAL ACONTECE

Prêmio Cultural Revista e Portal Acontece. Em votação aberta dura 30 dias, A revista e Portal Acontece recebeu votos indicando os destaques em vários setores da nossa cidade e do nosso estado. A entrega da honraria de aplauso e reconhecimento e aplauso aconteceu no dia 20.12.23 às 19h no Espaço de Eventos do Garbos Hotel. A ACJUS foi a instituição ganhadora da premiação concedia a instituições que mais se destacaram no setor cultural e social. A comenda homenageia Sátiro Cavalcanti Dantas. Infelizmente por uma questão de agenda, não foi possível o nosso comparecimento. Hoje os diretores do Grupo Acontece Marcelo Bento e Neide Carlos foram ao PCAMMM para procederem com a entrega dessa honraria. Participaram do ato de recebimento os acadêmicos José Wellington Barreto, Antônio Clóvis Vieira e Francisco Canindé Maia. Mais um troféu para nossa galeria. Agradecemos aos diretores do Grupo Acontece e a coletividade que em reconhecimento ao trabalho da ACJUS nos escolheram como a entidade destaque da cultura mossoroenae. Obrigado ao nosso corpo acadêmico.

O MUSEU DO SERTÃO A PARTIR DE AGORA É TAMBÉM “PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL MATERIAL DO RIO GRANDE DO NORTE”

O Projeto de Lei proposto pelo Deputado Neilton Diógenes e aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, visando o reconhecimento do Museu do Sertão Professor Benedito Vasconcelos Mendes como PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL MATERIAL DO RIO GRANDE DO NORTE foi sancionado pela Governadora Fátima Bezerra.

O Museu do Sertão, que já tinha recebido o título de “Patrimônio Histórico e Cultural de Mossoró”, outorgado pela Câmara Municipal, por proposição do Vereador Francisco Carlos, recebe agora o importante título de Patrimônio Histórico e Cultural Material do Rio Grande do Norte, graças ao trabalho em prol da cultura do dinâmico Deputado NEILTON DIÓGENES.

Eu, Benedito Vasconcelos Mendes, Curador do Museu do Sertão, agradeço e louvo o magnânimo trabalho dedicado ao desenvolvimento cultural do nosso Estado, desenvolvido pelo eficiente e competente Deputado Neilton Diógenes.

PROGRAMA NA RÁDIO FM 105

Apresentadores: Edilson Gonzaga e Ricardo Alfredo

O programa da ACJUS na FM 105, tem sido um show todos os sábados. Direção do programa Edilson Gonzaga e Ricardo Alfredo. Participação especial de Ênio. Todos os sábados das 10h às 11h.

TV CÂMERA – Memória Acadêmica – Trajetórias.

Apresentador Ricardo Alfredo

O programa da TV Câmara de Mossoró no RN, de 2023, foi dedicado aos que partiram antes do combinado. Foram entrevistas de grande valor intelectual e social. Agradecemos a todos que tiraram um pouco do seu tempo para ajudar o desenvolvimento cultural da nossa cidade, Estado e do nosso país. Meu sincero, obrigado.

PESQUISADOR E ESCRITOR RICARDO ALFREDO

Ore comigo

Senhor meu Deus, dá-me forças e enche o meu coração de misericórdia para comigo e com o meu próximo. Dá-me a imensidão da tua bondade e do amor em cada momento e cada em passo da vida.

Ensina-me Senhor, a lutar minhas batalhas e continuar firme olhando para ti. Se me falta a saúde, não me tire a esperança; se me falta a comida, não me tire o teu amor; se me falta a alegria, consola-me com a tua graça.

Senhor, quando chegar a provação, faze-me sentir a tua presença me guiando e fortalecendo a minha alma na caminhada da vida. Amém.