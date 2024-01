Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

VINDE A MIM!

“Vinde a mim, todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração; e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve”. (Mateus 11:28-30 ARA)

Neste novo ano, que se avizinha eis o convite de Cristo, para hoje! Vinde… todos os que estão sobrecarregados com o fardo do pecado. Pois, todos nós, estamos no mesmo caminho, e este foi impregnado pelo pecado, o que nos tornou carente da presença de Deus, que é o alívio das dores do mundo.

Há uma ilustração, antiga, que relata a prisão terrena e o abandono, diz ela: na antiga cidade de Veneza havia uma ponte chamada “A Ponte dos Suspiros”. Em uma extremidade da ponte havia um tribunal; na outra extremidade havia uma masmorra. Acima da porta da masmorra estavam as palavras: “Abandonem a esperança todos vocês que entram aqui.” Imagine um homem que foi condenado a passar o resto de sua vida naquela masmorra sem esperança de libertação. É onde estávamos sob o peso do pecado, mas Jesus veio para nos libertar! Todavia, as Sagradas Letras, diz: “Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.” (João 8:36)

E, diante dos quadros que a vida apresenta, e você está cansado de sofrer, e cansado vagar, venha a Cristo, o bom amigo, que nunca desampara nesta jornada de vida. E a Ele, apresente seus problemas, suas dúvidas e dores.

Visto que Ele, jamais nos falou que neste mundo teríamos uma vida de livres de temor, no entretanto, Ele nos prometeu da alegria nos dias em que o pavor, o medo e a angústia, vem nos atormentar.

Vem trazer, venha trazer tudo a Cristo, e Ele vai renovar o teu viver, te dar nova esperança, tuas dores e prazeres Ele vai transformar em alegria e paz. Venha, hoje, entregar a Cristo o teu pesar.

Toda a humanidade passou por dias de grandes lutas, e anos difíceis. O que gerou muitas almas cansadas, homens e mulheres abatidos e tristes, milhares de pessoas enlutas. Ouvimos e choramos, com diversas histórias tristes, que tiveram um fim trágico. Foram inúmeras despedidas precoces de pais, filhos, esposas, mães, amigos, conhecidos. E como no Egito, a morte visitou muitos lares.

Apesar disso, o Deus eterno, sabe a dor de cada família, e jamais esqueceu quem chora. Assim como, fala a milhares de famílias enlutadas sobre a sua bondade e a sua misericórdia. Mesmo o que alguns, com a alma triste, diga que Deus nos esqueceu. Saiba que Ele não está indiferente à dor da humanidade. Pois, Ele é o Deus Emanuel em meio a angústia e a dor dos homens. Visto que o momento de enxugar todas as lágrimas, vem se aproximando rapidamente. Como afirma o discípulo João: “Não haverá mais morte, nem pranto, nem dor”. (Ap. 21:4).

Eis o Convite especial de Cristo, venha a Ele. Não nos convida para fazer parte de uma instituição; não nos convida para ser membro de uma religião; mais o seu convite é especial, é pessoal, intransferível, é um convite para ir a Ele, o salvador e Senhor do mundo.

Ele! Sabe como é ser rejeitado, humilhando e abandonado. E mesmo assim, Ele convida… vinde. “…o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora.” (João 6:37)

E se neste mundo, alguém ou alguma religião, lhe lançou fardos pesados, o Senhor, diz aos seus acusados: “Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens; entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los” (Mateus 23:4).

Quando nos aproximamos de Cristo, encontramos nele: descanso, que o pecado, fardo pesado, nos impõem. Escreveu o evangelista Mateus: “Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas”. (Mateus 11:29). Então descanse no Senhor neste novo ano. Quando chegar a tribulação e a dor, não esqueça… o jugo do Senhor é suave, e o seu fardo é leve.

Neste novo ano receba, o jugo do Senhor que é suave, e o seu fardo é leve. Feliz Ano Novo.

Muita Paz, Luz e Justiça a todos!

Pesquisador e Escritor Ricardo Alfredo