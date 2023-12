Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

A SABEDORIA QUE O MUNDO DESCONHECE, E O TEMOR DO SENHOR

A sabedoria do eterno, que é desconhecida para muitos que acreditam ser a ciência humana maior que a ciência de Deus, vem levando os jovens, adultos e idosos a um distanciamento da vida real e da perspectiva da eternidade.

Quando tratamos de uma visão profunda de um doutor, podemos citar o doutor Paulo, que também se tornou apóstolo. E Ele ao estudar as verdades de Deus e a doutrina ensinada por Cristo, Exclamou: “Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria, como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis, os seus caminhos! Por que quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas; glória, pois, a ele eternamente. Amém!” (Romanos 11:33-36 ARC)

Sem nenhum equívoco, o mundo desconhece a sabedoria eu vem do trono de Deus. Por outro lado, é notório que os grandes homens da história quando descobriram o poder da fé. E assim tiveram êxito em sua jornada. Cumprindo-se o que afirmou o sábio Salomão quando afirmou: “O temor do SENHOR é o princípio da sabedoria, e a ciência do Santo, a prudência” (Provérbios 9.10).

Quando aprendemos a temer ao Senhor, nos tornamos prudentes e sábios diante de Deus, como afirma o salmista: “O temor do SENHOR é o princípio da sabedoria; bom entendimento têm todos os que lhe obedecem; o seu louvor permanece para sempre” (Salmo 111:10).

E é deste temor, que nasce as boas maneiras, a prática da justiça, a bondade, a misericórdia, a firmeza da fé, o amor e a separação da prática do mal. Diz o livro de provérbios: “O temor do SENHOR é aborrecer o mal; a soberba, e a arrogância, e o mau caminho, e a boca perversa aborreço” (Pv 8:13).

Este mesmo temor do Senhor, nos conduz a caminhos de obediência e de vitórias. Mesmo vivendo num mundo cheio de tribulações, aflições e dores, como reafirma o salmista ao declarar: “Bem-aventurado aquele que teme ao SENHOR e anda nos seus caminhos! Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás, e te irá bem” (Salmo 128:1-2).

Nos alerta, a própria palavra a relembramos os feitos do Senhor e temer: “Agora, pois, temei ao SENHOR, e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais dalém do rio e no Egito, e servi ao SENHOR. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao SENHOR, escolhei hoje a quem sirvais: Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam dalém do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais; porém, eu e a minha casa serviremos ao SENHOR” (Js 24.14,15).

Quando chegar o dia mal, o conselho certo é abrigar-se no Senhor, e descansar em suas promessas: “Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará” (Salmo 91.1); será livrado das mãos do maligno e das doenças contagiosas mortais: “Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa” (3); muitos dos que estão perto de ti, serão atacados por pestes, doenças contagiosas e morrerão cedo, mas você permanece vivo: “Mil cairão ao seu lado, e dez mil, à tua direita, mas tu não serás atingido” (7). Deus coloca anjos ao redor dos que temem ao Senhor, para cuidar e livrar de todo mal: “Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos” (Salmo 91.1-3- 7-10-11).

Em todo o tempo, o melhor caminho é temer ao Senhor: “Bem-aventurado o homem que continuamente teme; mas o que endurece o seu coração virá a cair no mal” (Pv 28:14). “Se quiserdes, e ouvirdes, comereis o bom desta terra. Mas, se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do SENHOR o disse” (Is 1:19-20). Deus te abençoe e te guarde!

A sabedoria pode e deve encher sua vida, para que as consequências deste temor ao Senhor gere os princípios que nos leve a eternidade, como afirmam todos os escritores e sábios das Sagradas Letras.

Vejamos essas consequências na vida de quem temer ao Senhor: 1- O temor do Senhor é tanto o princípio da sabedoria como também o alvo da sabedoria (Provérbios 2:5); 2- O temor do Senhor, juntamente com o galardão do humilde, são riquezas, honra e vida (Provérbios 22:4); 3- O pouco com o temor do Senhor é muito melhor do que um grande tesouro onde há inquietação (Provérbios 15:16); 4- O temor do Senhor é fonte de vida. Através dele os laços da morte são evitados (Provérbios 14:27); 5- O coração do justo jamais deve invejar os pecadores; mas deve permanecer no temor do Senhor todo dia (Provérbios 23:17); 6- Quem teme a Deus odeia o mal. Essa pessoa reprova a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa (Provérbios 8:13); 7- O temor do Senhor encaminha para a vida e faz o temente encontrar plena satisfação (Provérbios 19:23).

Portanto, busque a sabedoria de Deus e obedeça as suas ordens. Agora ore comigo: “Deus de nossos Pais, e Senhor de misericórdia, que todas as coisas criastes pela vossa palavra, e que, por vossa sabedoria, formastes o homem para ser o senhor de todas as vossas criaturas, governar o mundo na santidade e na justiça, e proferir seu julgamento na retidão de sua alma, dai-me a Sabedoria que partilha do vosso trono e não me rejeiteis como indigno de ser um de vossos filhos, porque qualquer homem, mesmo perfeito entre os homens, não será nada se lhe falta a Sabedoria que vem de vós”.

Muita Paz, Luz e Justiça a todos!

Pesquisador e Escritor Ricardo Alfredo