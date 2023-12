Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

OS PASSOS, PARA UM ANO MELHOR.

Mais um ano que vai terminando, e outro que vai nascendo. Novo ano é uma nova oportunidade, o que Senhor e Rei do universo nos concede, para que possamos fazer a diferença no mundo.

As sagradas letras, ensina que, o grande arquiteto do mundo, tem para cada pessoa projetos extraordinários nesta vida. E Ele espera que apenas acreditemos em suas promessas para vivermos as suas maravilhas.

O segredo para se ter uma vida produtiva e alegre em cada ano é: avança sempre em direção as promessas; ser íntimo de Deus; ser obediente as suas ordens; lê e praticar sua palavra.

Vejamos algumas promessas, para vivermos uma vida cheia da plenitude e da graça de Deus. Eis alguns versículos poderosos para meditar.

Os planos de Deus – “Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês’, diz o Senhor, ‘planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro”. (Jeremias 29:11)

Ser grato – “Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus”. (1 Tessalonicenses 5:18)

O Deus que acompanha nossas lutas – “pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os seus inimigos, para dar a vitória a vocês”. (Deuteronômio 20:4)

Não se preocupe com o futuro – “Portanto eu digo: Não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber; nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa”? (Mateus 6:25)

Espere no Senhor – “Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem; mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias; correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam”. (Isaías 40:30-31)

Confie no Senhor – “Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento; reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas”. (Provérbios 3:5-6)

Os termos desta aliança – “Sigam fielmente os termos desta aliança, para que vocês prosperem em tudo o que fizerem”. (Deuteronômio 29:9)

Consagre ao Senhor – “Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos”. (Provérbios 16:3)

Gratidão –” Até aqui o Senhor nos ajudou”. (1 Samuel 7:12)

Deus age – “Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito”. (Romanos 8:28)

Não se preocupem – “Portanto, não se preocupem, dizendo: ‘Que vamos comer?’ ou ‘Que vamos beber?’ ou ‘Que vamos vestir?’ Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas; mas o Pai celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês”. (Mateus 6:31-33)

O alvo – “Busquem, pois, em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas”. (Mateus 6:33)

Nada nos separar do amor de Deus – “Pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor”. (Romanos 8:38-39)

O Senhor é a minha força e o meu escudo – “O Senhor é a minha força e o meu escudo; nele o meu coração confia, e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria, e com o meu cântico lhe darei graças”. (Salmos 28:7)

O amor de Deus dura para sempre – “Aleluia! Deem graças ao Senhor porque ele é bom; o seu amor dura para sempre”. (Salmos 106:1)

Não andem ansiosos – “Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus”. (Filipenses 4:6)

Descanse no Senhor – “Descanse no Senhor e aguarde por ele com paciência; não se aborreça com o sucesso dos outros nem com aqueles que maquinam o mal”. (Salmos 37:7)

Um coração puro – “Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença nem tires de mim o teu Santo Espírito”. (Salmos 51:10-11)

Cantos de alegria – “Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes”. (Salmos 126:5-6)

Esperar em Deus – “Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias; correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam”. (Isaías 40:31)

Portanto, neste palco chamado de vida, devemos fazer o melhor possível, para podermos agradecer o dom da vida. E certamente, o Senhor nos acompanhará em tudo, e nos dará vitória no cumprimento nosso destino, o qual foi traçado por ele.

Pesquisador e Escritor Ricardo Alfredo