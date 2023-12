Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

PENSAMENTO – Persistir

“Quando o vento soprar, contrário à sua caminhada, o melhor caminho é persistir e confiar no Senhor”. (Ricardo Alfredo)

O NATAL DE CRISTO

O natal é uma festa mundial, ou seja, comemorada em todo mundo. Essa festa, ou festejo mundial, sempre é acompanhada de mesas fartas, músicas alegres, comemorações, presentes, luzes de todas as cores, presépios, peças teatrais, solidariedade, capitalismo ativado em sua maior essência, sonhos realizados, fantasiais de natal. No entanto, o fundamento real do natal é a celebração do nascimento de um menino, de família simples, que trouxe ao mundo a luz de Deus.

No evangelho de Lucas – 1.26-33, há um profundo relato histórico que nos remente ao nascimento do Rei universal, vejamos: “No sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado, da parte de Deus, para uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José; a virgem chamava-se Maria. E, entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida! O Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas; porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo; Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai; ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim”.

Já o evangelho de Mateus, nos mostra vários detalhes e circunstâncias do nascimento de Jesus que nos impressiona. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo: Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas, antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: “José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados”. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: “A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel”, que significa “Deus conosco”. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho. E ele lhe pôs o nome de Jesus. (Mateus 1:18-25)

Os quatros evangelhos, registram com extrema precisão, o nascimento de Jesus Cristo. E cada um deles apresentam Jesus de forma especial, vejamos: Mateus fala de Cristo, o Rei; Marcos mostra Cristo, o Servo; Lucas apresenta Cristo, o Homem; João anuncia Cristo em Sua divindade. E no Evangelho de Lucas, inspirado pelo Espirito Santo, ele declarou sobre Cristo: “ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim” (Lc 1.33).

É bom salientar, que o natal, nascimento de Cristo, estava previsto profeticamente em diversas passagens bíblicas e profetizado por diversos profetas. Entre eles podemos citar: “Portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal: eis que uma virgem conceberá, e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel.” (Isaías 7:14); “Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu; e o governo estará sobre os seus ombros; e o seu nome será: Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz.” (Isaías 9:6); “Mas tu, Belém Efrata, posto que pequena para estar entre os milhares de Judá, de ti é que me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade.” (Miqueias 5:2); “Alegra-te muito, ó filha de Sião; exulta, ó filha de Jerusalém; eis que vem a ti o teu rei; ele é justo e traz a salvação; ele é humilde e vem montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho de jumenta.” (Zacarias 9:9); “Pois cães me rodeiam; um ajuntamento de malfeitores me cerca; transpassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Eles me olham e ficam a mirar-me. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançam sortes.” (Salmo 22:16-18).

Portanto, o natal somos nós, quando acreditamos, aceitamos e confiamos no seu nascimento (do Cristo), e dele nos aproximamos para seguir seus passos e os seus conselhos. E assim, encontraremos paz em nossa consciência. Visto que, Ele nasceu e deu a sua vida para nos redimir do pecado. Por outro lado, cabe-nos louvá-lo, amá-lo e proclamar sua salvação. Sem jamais esquecer, que o maior fundamento proclamado pelo Rei Cristo Jesus foi o amor ao próximo e o socorro dos que sofrem, como anuncia o livro do profeta Oseías, ao dizer: “semeai para vós outros em justiça, ceifai segundo a minha misericórdia; arai o campo de pousio; porque é tempo de buscar ao Senhor, até que ele venha, e chova a justiça sobre vós” (Os 10.12).

Feliz Natal com Cristo.

PENSAMENTO – O Natal

“O Natal, é todo os dias em que estendemos a mão para ajudar o próximo”. (Ricardo Alfredo)

FOTO HISTÓRICA

MISSA ESPECIAL

PARABÉNS! PARABÉNS! – Um momento especial – I

Parabéns ao confrade Francisco Canindé Maia (39).

ACJUS – REUNIÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2023

Como planejado, a nossa última atividade do ano acadêmico de 2023, obteve o êxito mais do que o esperado. O Palácio Cultural Acadêmico Milton Marques de Medeiros, recebeu um público especial para prestigiar o lançamento do novo livro do acadêmico Francisco Canindé Maia (39).

Registrou-se que além do nosso corpo acadêmico, leia-se: José Wellington Barreto, Taniamá Vieira da Silva Barreto, Raimundo Antonio de Souza Lopes, Ricardo Alfredo de Souza, Joana Darc Fernandes Coelho, Wilson Bezerra de Moura, Elder Heronildes da Silva, Antonio Clóvis Vieira, Edilson Gonzaga de Souza Júnior, Francisco Péricles de Amorim, Afrânio de Oliveira Leite, Welma Maria Ferreira de Menezes, Vanda Maria Jacinto, Francisco Canindé Maia, Sérgio Fernandes Coelho, Francisco Carlos Carvalho de Melo e Josafá Inácio da Costa, além de várias personalidades que não conheciam o trabalho da ACJUS e nem o Palácio Cultural Acadêmico Milton Marques de Medeiros, as quais citamos, pela ordem: como os médicos José Hélio Cabral Freire e José Nilson Pedro Siqueira Chaves, os advogados Edson Faustino e Adriana Magalhães Faustino, o prefeito da cidade de Itaiçaba-CE, senhor Frankie Gomes Freitas.

Também se registrou as presenças ilustres do presidente da Academia Patuense de Letras e Artes – APLA, prof. Aluísio Dutra de Oliveira, do médico, escritor e imortal da AMOL, Dr. Silvério Soares, do presidente da Câmara de Mossoró, vereador Lawrence Amorim, escritor, ex-vereador e ex-deputado estadual , Manoel Mário de Oliveira, bem como de familiares, escritores e líderes sociais e culturais de Mossoró e região.

Então para situação e diante do número resumido de convidados, o evento de lançamento do livro do confrade Francisco Canindé Maia, superou todas as expectativas.

Foram oradores, os acadêmicos Lawrence Amorim, Raimundo Antônio de Souza Lopes, José Hélio Cabral Freire, José Nilson, Edson Faustino e Francisco Canindé Maia, que proferiram orações de altíssimo nível.

Aproveitando o ensejo, a nossa instituição procedeu com a outorga da Comenda Cultural e Social Acadêmico Milton Marques de Medeiros, a professora Helenita de Castro Soares, Adriana Magalhães Faustino e a Silvério Soares de Sousa Neto, em vista que os mesmo não tiveram condições de comparecerem ao teatro Dix Huit Rosado no dia 25.11.23.

Na mesma oportunidade, a Câmara Municipal concedeu título de cidadania mossoroense a Aluísio Dutra de Oliveira, a Dra. Adriana Magalhães Faustino e ao Dr. Edson Faustino, proposições do vereador Edson Carlos (Cidadania) subscritas por todos os demais parlamentares.

O nosso próximo acontecimento será dia 22/01/24 – 17h30 – no auditório da Faculdade Católica do RN, sessão da saúde um necrológio ao acadêmico Sátiro Cavalcanti Dantas, falecido em 27/11/23, quando serão oradores os acadêmicos Charles Lamartine de Sousa Freitas (50) e Francisco Marcos de Araújo (29). Feliz Natal e Feliz Ano Novo!

LANÇAMENTO ESPECIAL

A III – Edição da Trilogia Déjà Vu

Autoria: Acadêmico Milton Marques de Medeiros – in memoriam

Organização Raimundo Antonio de Souza Lopes (Ray Lopes)

Coordenação geral: Acadêmica Zilene Conceição Cabral Freire de Medeiros

Lançamento: Dia 16.12.23 – a partir das 19h15 – Requinte Buffet.

Mossoró teve a oportunidade de acrescentar a sua história cultural e social mais um acontecimento daqueles que nós relacionamos como histórico. Estamos falando do lançamento de mais um bloco da trilogia Déjà Vu, obra literária de grande significado sociológico, filosófico, jornalística e histórico, posto que fora construída ao longo de quase duas décadas pelo nosso imortal Milton Marques de Medeiros. Obra essa atemporal, dada que muitas dessas reflexões selecionadas para o Déjà vu ainda estão na ordem do dia do povo mossoroense, potiguar e brasileiro, numa demonstração global que o autor tinha do mundo passado, presente e que viria no futuro.

Nota-se que em cada momento em que estamos tratando da imortalidade do nosso sócio fundador, primeiro ocupante da cadeira 04, patrono da nossa Comenda Cultural e Social e da nossa sede, Palácio Cultural, a família do mesmo sente a mesma emoção, como foi o caso, quando as filhas e netos, genros, cunhados e de mais parentes estavam todos emocionados, mas destacamos os vários momentos em que a matriarca Zilene Conceição Cabral Freire de Medeiros, teve a voz embargada dada emoção de quando pronunciava as suas palavras ao presente. A imortalidade intelectual e humana é e deve ser contada sempre assim, com amor e emoção.

Parabéns a Dr. Milton Marques de Medeiros, bem como a Zilene Conceição Cabral Freire de Medeiros, as suas filhas e netas e genros, e também, ao nosso acadêmico Raimundo Antônio de Souza Lopes, pelo belíssimo trabalho e pela felicidade nas escolhas das crônicas.

Assim, devido o número expressivo de público, nós conseguimos visualizar organizar uma coluna só de acadêmicos da ACJUS, AMOL e ROTARIANA, composta dos seguintes participantes (se faltar alguém, peço desculpas): José Wellington Barreto, Zilene Conceição Cabral Freire de Medeiros, Ângela Maria R. de Oliveira Pereira Gurgel, Raimundo Antônio de Souza Lopes, Ricardo Alfredo de Souza, Joana D´arc Fernandes Coelho, Elder Heronildes da Silva, Geraldo Maia do Nascimento, Antônio Clóvis Vieira, Francisco Péricles de Amorim, Afrânio de Oliveira Leite, Francisco Marcos de Araújo, Zélia Macedo Heronildes, Sérgio Fernandes Coelho, Antônio Marcos de Oliveira, Francisco Carlos Carvalho de Melo, Josafá Inácio da Costa e Charles Lamartine de Sousa Freitas, além do sócio honorário Lawrence Amorim e do colaborador Manoel Mário de Oliveira. Essa lista pode ser atualizada a qualquer momento.

Parabéns a nossa patrocinadora cultural – TCM TELECOM que chega aos 21 ANOS com novidades em sua programação e nos serviços ofertados.

PARABÉNS! PARABÉNS! – Um momento especial – II

OBRIGADO, AMIGO RAÍ LOPES

Meu caro confrade e amigo Ricardo Alfredo. A sua capacidade jornalística, a sua verve literária e a sua competência “radialística”, o credencia a estar à frente nas expressões “divulgatórias” da nossa Instituição. Não foi à toa essa confiança por parte do magnânimo presidente, Dr. José Wellington Barreto, em torná-lo, através da opinião unânime de seus pares, um dos apresentadores dos programas da Academia de Ciências Jurídica e Social de Mossoró-ACJUS e o “cerimonialista” oficial dos eventos no PCMMM. Endosso, pois, suas palavras e delas extraio àquelas que mais me tocam no âmago do meu ser, como amigo, acadêmico e cidadão do mundo. Um domingo pleno, uma semana profícua, um Natal voltado para a reflexão e um Ano Novo feliz.

UM MOMENTO NO TEMPO

Dom Mariano Manzana e Padre Sátiro Cavalcanti Dantas

UMA AMIGA

Dr. Taniamá em sua plenitude do saber.

VISITA NA ACJUS

LANÇAMENTO

Uma noite linda. Mesmo com a chuva intensa o dia todo, o Palácio Cultural Acadêmico MILTON MARQUES DE MEDEIROS, ficou bem decorado e o tapete vermelho foi estendido para os nossos acadêmicos e convidados.

GRUPO CANDEIA DA PALAVRA

Autoria: Grupo Candeia da Palavra. Colaborador: Romero Marinho (conheça mais: https://bit.ly/candeiadapalavra).

MEMÓRIA

Inauguração da biblioteca pe. Sátiro Cavalcanti Dantas

GENEROSIDADE

Um livro muito importante e praticamente completo

ACJUS recebemos das mãos do confrade e amigo Jerônimo Dix Sept Rosado Maia Sobrinho, titular da cadeira 121, cujo patrono é o inolvidável amigo Antonio Gonzaga Chimbinho, o livro “A Nova Execução Fiscal”, cujos organizadores são Aristóteles de Queiroz Câmara e João Henrique Chauffaille Grognet, com prefácio da ministra do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e professora de direito de Tributário de São Paulo, Exma. Sra. Regina Helena Costa. Nesse importante trabalho técnico, temos a participação do mossoroense, filho do nosso confrade Dr. Dix Sept Rosado, o procurador da fazenda nacional e bacharel em direito pela UFERN, Dr. Marcelo Dantas Rosado Maia, que faz uma abordagem sobre o Redirecionamento da Execução como Instrumento para Responsabilização de Terceiros no Âmbito de Execuções Fiscais.

A Biblioteca acadêmico Sátiro Cavalcanti Dantas, espaço de pesquisa disponibilizado pela Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró – ACJU, agradece aos autores da obra, bem como ao acadêmico Jerônimo Dix Sept Rosado Maia Sobrinho e ao Dr. Marcelo Dantas Rosado Maia, pela doação do exemplar, fato que enriquecesse em muito o nosso acervo.

RELEMBRANDO

Welma de Menezes e Padre Sátiro Dantas, na inauguração da Biblioteca Dom Mariano Manzana da Faculdade Católica de Mossoró. 11 de fevereiro de 2019

JANTAR AMOL 2023

Com participação que quase todos os acadêmicos da AMOL, foi celebrada a confraternização de fim de ano com entrega de varias honrarias. Parabéns as imortais da AMOL.

O MUSEU DO SERTÃO A PARTIR DE AGORA É TAMBÉM “PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL MATERIAL DO RIO GRANDE DO NORTE”

O Projeto de Lei proposto pelo Deputado Neilton Diógenes e aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, visando o reconhecimento do Museu do Sertão Professor Benedito Vasconcelos Mendes como PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL MATERIAL DO RIO GRANDE DO NORTE foi sancionado pela Governadora Fátima Bezerra.

O Museu do Sertão, que já tinha recebido o título de “Patrimônio Histórico e Cultural de Mossoró”, outorgado pela Câmara Municipal, por proposição do Vereador Francisco Carlos, recebe agora o importante título de Patrimônio Histórico e Cultural Material do Rio Grande do Norte, graças ao trabalho em prol da cultura do dinâmico Deputado NEILTON DIÓGENES.

Eu, Benedito Vasconcelos Mendes, Curador do Museu do Sertão, agradeço e louvo o magnânimo trabalho dedicado ao desenvolvimento cultural do nosso Estado, desenvolvido pelo eficiente e competente Deputado Neilton Diógenes.

PRÊMIO CULTURAL REVISTA E PORTAL ACONTECE

Prêmio Cultural Revista e Portal Acontece. Em votação aberta dura 30 dias, A revista e Portal Acontece recebeu votos indicando os destaques em vários setores da nossa cidade e do nosso estado. A entrega da honraria de aplauso e reconhecimento e aplauso aconteceu no dia 20.12.23 às 19h no Espaço de Eventos do Garbos Hotel. A ACJUS foi a instituição ganhadora da premiação concedia a instituições que mais se destacaram no setor cultural e social. A comenda homenageia Sátiro Cavalcanti Dantas. Infelizmente por uma questão de agenda, não foi possível o nosso comparecimento. Hoje os diretores do Grupo Acontece Marcelo Bento e Neide Carlos foram ao PCAMMM para procederem com a entrega dessa honraria. Participaram do ato de recebimento os acadêmicos José Wellington Barreto, Antônio Clóvis Vieira e Francisco Canindé Maia. Mais um troféu para nossa galeria. Agradecemos aos diretores do Grupo Acontece e a coletividade que em reconhecimento ao trabalho da ACJUS nos escolheram como a entidade destaque da cultura mossoroenae. Parabéns a todos que fazem a ACJUS.

PROGRAMA NA RÁDIO FM 10.5

Apresentadores: Edilson Gonzaga e Ricardo Alfredo

O programa da ACJUS na FM 105, tem sido um show todos os sábados. Direção do programa Edilson Gonzaga e Ricardo Alfredo. Participação especial de Ênio. Todos os sábados das 10h às 11h.

TV CÂMERA – Memória Acadêmica – Trajetórias. I

Uma extraordinária entrevista sobre a ACJUS e suas ações em 2023. O presidente José Wellington Barreto, apresentou ou coo gostamos de dizer, prestou conta sobre o ano de 2023 em que ACJUS atuou em diversas áreas. Parabéns, a todos os membros dessa gloriosa academia.

TV CÂMERA – Memória Acadêmica – Trajetórias. II

Apresentador Ricardo Alfredo e o convidado Dr. Sérgio Coelho

O programa da TV Câmara de Mossoró no RN, foi dedicado ao amigo Sérgio Coelho, que nos deixou diversas lições como cidadão e político e escritor, foi uma bela entrevista.

PESQUISADOR E ESCRITOR RICARDO ALFREDO

Ore comigo – Pai Nosso

Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o Vosso nome, vem a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos daí hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.