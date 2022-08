Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

A ansiedade na visão da Bíblia

É fato, a ansiedade tem sido o mal do século 21. E quando buscamos os conceitos da psicologia, sobre a ansiedade, encontramos a seguinte definição: “a ansiedade é um estado natural que antecipa uma situação de desafio ou de perigo”. E ela é dotada das principais características, que são: o sentimento de vazio, angústia e a timidez e que podem se tornar uma patologia.

É bem verdade, que em dados momentos da vida, todos passaremos por momentos de ansiedades, principalmente em situações perigosas. Visto que é uma defesa natural do corpo. Entretanto, a sequência de uma vida coberta de ansiedade é sinal que algo está errado, e precisa ser combatido, tanto com a ajuda médica, como a ajuda espiritual da fé.

No entanto, hoje vamos falar um pouco da ansiedade e da ajuda provida da fé em Cristo Jesus. Tendo em vista, que a promessa da vida eterna supera as perspectivas da vida terrena e dos seus problemas. Por outro lado, há uma diversidade de conselhos práticos da bíblia para superar a ansiedade do dia a dia. Vejamos, de modo rápido, os quatros passos para combater a ansiedade com a fé.

1- A oração

Essa é uma guerra interior, travada dentro da alma, razão. E desta forma, a vitória certa, vem quando estamos alicerçados dentro de uma perspectiva de dias melhores e vitoriosos. E é exatamente o que a oração trás, a paz interior. Oração é conversar com Deus e apresentar suas ansiedades e os seus desejos. Por isso, devemos sempre buscar conversar com Deus e lhe apresenta o pedido de ajuda. Vejamos o conselho bíblico: “Por isso, vos digo: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber; nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo, mais do que as vestes?

Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas.

Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados; basta ao dia o seu próprio mal.” (Mateus, 6: 25-33-34). Não esqueça jamais, há um Deus que lhe ama e lhe escuta.

2. Apresente a Deus, suas ansiedades

A ansiedade esmaga, o ansioso, e as pessoas que estão ao seu redor. Ou seja, é necessário que as outras pessoas, pacientemente, lhe mostre uma outra saída da situação incomoda.

O melhor caminho, quando atacado pela ansiedade é apresentar a Deus e lhe entregar em suas mãos. Como ensina as Sagradas Letras ao afirmar: “não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados; basta ao dia o seu próprio mal.”

Portanto, o fado pesado, deve ser entregue nas mãos de Deus e com certeza o Juiz dos mundos, jamais vai lhe desamparar.

Diz as Sagradas Escrituras: “Não estejais inquietos por coisa alguma; antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças”. (Filipenses 4:6)

3. Confie em Deus

Quando perdemos a confiança e a esperança, surge a ansiedade. É clássico dizer que a ansiedade vem da percepção que estamos no controle e no precontrole das coisas, e que tudo pode ou não acontecer dependendo da minha força. Lógico que não devemos para de lutar na vida, porém, essa luta deve estar alicerçada na vontade de Deus e na esperança de sua misericórdia. Jamais esqueça, Deus cuida de você.

Aconselha, o doutor Paulo, ou simplesmente apóstolo Paulo: “Meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir, em Cristo Jesus, cada uma de [minhas] necessidades” (Filipenses 4.19)

4. Busque conversar com outras pessoas

Quando a ansiedade vem, o desejo é ficar sozinho, e isolado do mundo. Todavia o conselho é, não se isole. Busque alguém que possa lhe ajudar. Acredite na vitória, tenha fé, converse com Deus, leia a bíblia, e jamais esqueça! a vida é um dom de Deus, então viva. Chore, corra, caminhe, sorria, ore, cante, converse à toa, e busque dentro si o melhor que há.

O grande pensador cristão, o apóstolo Paulo, carinhosamente nos ensina com vencer as dores da vida, ao afirmar: “de todo peso e pecado que tenazmente nos assedia, [e] corramos, com perseverança, a carreira que nos está proposta” (Hb 12.1).

Portanto, quando chegar o dia mau, devemos está firmes com a mesma visão do apóstolo Paulo: “olhando firmemente para o Autor e Consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus” (Hb 12.2).

Bom para leitura em dias difíceis: E de modo geral, eis algumas passagens bíblicas que podem, através do Espírito Santo ajudar você a controlar a ansiedade.

1- salmos 121 ele é nosso socorro em tempos de angústia

2- Mateus 6:31 Ele e a nossa Provisão

3- Mateus 28:30 Ele é nosso descanso

4- Salmos 94:19 Ele é o consolo que traz alívio à alma.

Em Filipenses 4:7 Ele é a nossa Paz

Ricardo Alfredo