Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

O DESEJO DE DEUS, É QUE DESFRUTEMOS DO NATAL

foto Google.

Chegou, o fim de mais um ano, e com ele as comemorações, sendo a principal, o Natal. E hoje, todos os corações, estão voltados ao maior dom, que é agradecer, a Deus por mais um Natal. No entanto, é chegado o momento de agradecer a todos que de forma direta ou indireta nos trouxe luz. Em primeiro plano, gratidão aos familiares pelo cuidado constante, e pelo amor silencioso; gratidão aos colegas e amigos pela generosidade demonstrada ao longo dessa, chamada vida; gratidão aos colegas de trabalho.

Em especial, quero agradecer ao rei universal, que em dias escuros, sustentou-me pela mão, e encheu o meu coração de fé, quando não havia luz.

Afinal, devemos festejar, pois, um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Conselheiro, Maravilhoso, Deus Todo Poderoso, Pai-Eterno; Sar-Shalom, Príncipe-da-paz. (Isaías 9:6)

…Todavia o anjo lhes revelou: “Não temais; eis que vos trago boas notícias de grande alegria, e que são para todas as pessoas: Hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é o Messias, o Senhor! Isto vos servirá de sinal: encontrareis um recém-nascido envolto em panos e deitado sobre uma manjedoura”. … (Lucas 2: 10-12)

Hoje é dia de ser feliz e agradecer, o menino Jesus nasceu. É Natal!

Estamos já vendo as luzes piscando, nasceu o dia feliz. Falta pouquinho para cantemos ao Rei do universo e celebrarmos o Natal. No entanto, o verdadeiro espírito natalino, assim como, sentido do Natal, é recordar e comemorar o nascimento do Menino Jesus. Ainda que, o verdadeiro significado do Natal seja, quase sempre esquecido, é sempre importante relembrá-lo, e comemorações com ações de graças e de bondade para com o nosso próximo.

Finalmente, compreendemos que o Natal somos todos nós, quando aceitamos e acreditamos nas palavras do aniversariante, que deu sua vida por toda a humanidade. Quanto a todos nós, o nosso dever é louvá-lo, amá-lo e proclamar, o que ensina as Sagradas Letras, que anunciam: “Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade”.

Feliz Natal a todos e que Deus abençoe o lar de cada um de nós.

Muita Paz, Luz e Justiça a todos!

Pesquisador e Escritor Ricardo Alfredo