Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

PENSAMENTO – A sabedoria

“A sabedoria está em saber quando silenciar”. (Ricardo Alfredo)

ACJUS ORGULHO DE MOSSORÓ

Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró – ACJUS

RELEMBRANDO I …. CONVITE MAIS QUE ESPECIAL DO MESTRE E SÁBIO PE. SÁTIRO

ACJUS livro FRAGMENTOS DE UMA VIDA – Sátiro Cavalcanti Dantas. A nossa instituição se fez presente no ato de lançamento desse histórico livro. Momento especial de nossas vidas e da história de Mossoró. Compareceram pela ordem, os seguintes acadêmicos: Sátiro Cavalcanti Dantas, Josafá Inácio da Costa, Auxiliadora Azevedo, Zilene Medeiros, Ludimilla Oliveira, Marcos Araújo, Francisco Canindé Maia, Charles LAMARTINE e José Wellington Barreto.

RELEMBRANDO II

Relembrando… Pe. Guimarães, Pe. Sátiro Dantas e o Teólogo Ricardo Alfredo.

REUNIÃO DA DIRETORIA – Decisões da ACJUS

A mesma mesa os ilustres Canindé Maia, Edilson Gonzaga, Marcos, Ricardo Alfredo e Clóvis Vieira … E, tenho certeza, como moderador, o grande Péricles de Amorim.

SESSÃO SOLENE DA ACJUS – Deliberações em 2023.

Conforme reunião acontecida em 09.12.23, quantos aos últimos eventos do ano acadêmico em curso, ficou deliberado o seguinte:

Dia 16.12.23 – sábado – 19h15 – Requinte Buffet, lançamento da 3ª edição do livro Déjá Vu, usaremos o Medalhão Institucional.

Dia 19.12.23 – terça-feira – 18h – Palácio Cultural Acadêmico Milton Marques de Medeiros, sede da ACJUS, Rua Cleodon Almeida, 100, Abolição II, Mossoró, lançamento do livro do acadêmico Francisco Canindé Maia, cadeira 39, entrega de honrarias e encerramento do ano acadêmico, usaremos o Medalhão Institucional, inclusive, o nosso corpo honorário.

Dia 19.12.23 – 21h – confraternização no Restaurante Tratoria.

Dia 22.01.24 – 17h30 – Auditório da Faculdade Católica do RN, Sessão da Saudade em homenagem ao acadêmico Sátiro Cavalcanti Dantas, cadeira 28, sendo oradores os acadêmicos Charles Lamartine de Sousa Freitas, cadeira 50 e Francisco Marcos de Araújo, cadeira 29, estaremos com a indumentária completa. – José Wellington Barreto (Diretoria)

PENSAMENTO – A escolha

“É muito melhor arriscar coisas grandiosas, alcançar triunfos e glórias, mesmo expondo-se a derrota, do que formar fila com os pobres de espírito que nem gozam muito nem sofrem muito, porque vivem nessa penumbra cinzenta que não conhece vitória nem derrota. (Theodore Roosevelt)

CONVITE DE LANÇAMENTO DE LIVRO

Nosso querido amigo e confrade Francisco Canindé, vem trazendo ao público um livro com o tema: “A profissionalização de cooperados na gestão de créditos” de suma importância na área de educação superior. Parabéns, confrade.

EM BREVE

Em breve, lançamento em eventos de Rafael Goleiro.

PENSAMENTO – Os bons

“Os bons sofrem nesta jornada chamada vida. Todavia, mantém o seu olhar fixo na eternidade”. (Ricardo Alfredo)

MENÇÃO HONROSA ESPECIAL

PARABÉNS! PARABÉNS!

Parabéns, confreira Zilene Conceição Cabral Freire de Medeiros. Rogamos a Deus e a Jesus que continuem iluminando o vosso caminho com saúde, paz de espírito e muitas felicidades sempre. Um Tríplice e Fraternal Abraço!

MEMÓRIA

Anatália de Sousa Alves Melo (Frutuoso Gomes – RN, 9 de julho de 1945 — Recife – PE, 22 de janeiro de 1973 foi uma ativista brasileira contra a ditadura militar. Era filiada ao Partido Comunista Brasileiro Revolucionário durante o regime militar. Desenvolveu um trabalho político junto a seu marido na Zona da Mata de Pernambuco até 17 de dezembro de 1972, quando ambos foram presos pelo DOPS do Recife. Seu corpo foi encontrado com as partes intimas carbonizadas em sua cela no dia 22 de janeiro de 1973, e a versão oficial para a morte alega que a ativista se suicidou.

RELEMBRANDO

Padre Sátiro Cavalcanti Dantas, o único sacerdote que conheceu os sete bispos da Diocese de Mossoró.

PENSAMENTO – Continue sendo você.

“Não importa o que as outras pessoas falem de você, o importante é que você continue sendo a pessoa que sempre foi. Se mudar mude para melhor”. (Theodore Roosevelt)

DESPEDIDA DO IMORTAL PADRE SÁTIRO CAVALCANTI DANTAS

O MUSEU DO SERTÃO A PARTIR DE AGORA É TAMBÉM “PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL MATERIAL DO RIO GRANDE DO NORTE”

O Projeto de Lei proposto pelo Deputado Neilton Diógenes e aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, visando o reconhecimento do Museu do Sertão Professor Benedito Vasconcelos Mendes como PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL MATERIAL DO RIO GRANDE DO NORTE foi sancionado pela Governadora Fátima Bezerra.

O Museu do Sertão, que já tinha recebido o título de “Patrimônio Histórico e Cultural de Mossoró”, outorgado pela Câmara Municipal, por proposição do Vereador Francisco Carlos, recebe agora o importante título de Patrimônio Histórico e Cultural Material do Rio Grande do Norte, graças ao trabalho em prol da cultura do dinâmico Deputado NEILTON DIÓGENES.

Eu, Benedito Vasconcelos Mendes, Curador do Museu do Sertão, agradeço e louvo o magnânimo trabalho dedicado ao desenvolvimento cultural do nosso Estado, desenvolvido pelo eficiente e competente Deputado Neilton Diógenes.

PROGRAMA NA RÁDIO FM 105

Apresentadores: Edilson Gonzaga e Ricardo Alfredo

O programa da ACJUS na FM 105, tem sido um show todos os sábados. Direção do programa Edilson Gonzaga e Ricardo Alfredo. Participação especial de Ênio. Todos os sábados das 10h às 11h.

TV CÂMERA – Memória Acadêmica – Trajetórias.

Apresentador Ricardo Alfredo Padre Sátiro

O programa II da TV Câmara de Mossoró no RN, foi dedicado ao mestre e amigo Padre Sátiro Cavalcanti Dantas, que nos deixou antes do combinado, partido para eternidade a convite do Rei Eterno.

PESQUISADOR E ESCRITOR RICARDO ALFREDO

Ore comigo – Pai Nosso

Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o Vosso nome, vem a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos daí hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.