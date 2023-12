Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

PENSAMENTO – o combinado

SESSÃO SOLENE DA ACJUS

Um livro histórico e de grande significação humana, social e cultural.

Na sessão solene de 9 anos de fundação da Academia de Ciências de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró, ACJUS, evento realizado no Teatro Municipal Dix-Huit Rosado, dia 25/11/23, promovemos o lançamento do nosso novo livro intitulado IN MEMORIAM – uma merecida homenagem de gratidão às lideranças comunitárias de Mossoró que autuaram no período de “ouro” desse fenômeno do corpo social denominado de movimento comunitário.

De 1980 até 2012, essa luta dos líderes sociais mossoroenses foi destaque nacional por ser um dos movimentos comunitários mais fortes, mais organizado e atuante do Brasil.

Nesse novo livro, estamos apresentando um remonte histórico desse movimento apontando conquistas, valorizando os seus líderes, bem como sugerindo um novo modelo de organização social, com a criação de prefeituras e câmaras comunitárias.

Também estamos homenageando 40 lideranças que foram importantes no processo de construção social em nossa cidade, mas que já partiram para uma dimensão superior.

IN MEMORIAM uma merecida homenagem de gratidão às lideranças comunitárias de Mossoró, é um trabalho literário que vem com o selo da ACJUS e da Coleção Mossoroense, relata como seu deu o processo de luta popular na construção social de Mossoró e no RN.

AO QUERIDO MESTRE,

Mal rompe a manhã e o esplendor silencioso do nascer do sol é interrompido pelo barulho das muitas boas lembranças ecoantes em minhas memórias. Reconheço quão generoso foi Deus ao me presentear com a sua presença nos últimos onze anos de minha vida, condividindo sonhos, lutas e esperanças nos muros azuis do nosso amado Dió, território dos meus e dos seus mais densos enlaces afetivos.

O senhor é um ser semente plantado em nossos corações. O seu existir humano foi tecido poeticamente em uma pulsante sincronia histórica. Na hermenêutica da minha e da sua vida, ou seja, na leitura interpretativa das nossas histórias, os benfazejos que se adensam: dois pauferrenses, dois devotos de Santo Agostinho, amantes da sua teologia, filosofia e sua literatura. Amálgamas inenarráveis, as lições da faculdade em Roma, estudamos na mesma instituição. Dois inspirados e combativos pela causa da educação, apaixonados pelo Diocesano, um amor de todos os dias, amor que permeia os nossos feitos, ações, amor como ordem do dia.

Vivemos uma relação que transcende o limite de uma única vida. Guardo na memória uma passagem dita no dia de minha ordenação sacerdotal. Numa quinta-feira, dia 04 de agosto de 2011, na Matriz da Imaculada Conceição na cidade de Pau dos Ferros-RN, no momento do “Ósculo da Paz”, o senhor Padre Sátiro me abraçou e disse uma frase que jamais esqueci: “Charles, os nossos destinos se encontrarão”. E, de fato, encontraram-se no lugar do nosso amor em comum: o Diocesano. Partilhando comigo o que o senhor tinha – amigos, conhecimento e o território centenário do Santa Luzia – generosamente, percebeu que não estaria perdendo, mas construindo o futuro.

Os suaves aromas deste encontro exalam luz não somente para esta vida. Um infindo limite de vínculo, afeto e amor, transcende esta existência. O senhor, para mim, foi Pai, Mestre, Padre, Amigo, Irmão.

Chegamos ao momento mais difícil da nossa história, despedirmo-nos nessa vida mortal. Todavia, a fé que nutrimos nos permite acreditar na vida de ressuscitados, e sei que nos encontraremos no céu para o nosso grande abraço.

Por tanto que plantastes no esteio da pedagogia humanizadora de Jesus, permita-me mais um alento, mais um pedido: Interceda por nós para que possamos continuar o seu legado, sobretudo, de amor e serviço à educação, nos caminhos ladrilhados como pedrinhas do esperançar. Lições duradouras que atravessarão todos os tempos. Com o senhor, descobríamos sempre um novo pedaço de sonhos e de infinito.

A potência dos seus ensinamentos ecoa fio a fio a estampa da minha alma. O senhor deixou marcas indeléveis na minha vida, no prumo dos valores de respeito aos princípios da fé, da dignidade humana e da ética. O senhor conseguiu imprimir caráter no meu ser homem, ser educador e ser padre. Presença terna e eterna.

Obrigado, Pe. Sátiro. Te amo! 💙

MEMÓRIA

Anatália de Sousa Alves Melo (Frutuoso Gomes – RN, 9 de julho de 1945 — Recife – PE, 22 de janeiro de 1973 foi uma ativista brasileira contra a ditadura militar. Era filiada ao Partido Comunista Brasileiro Revolucionário durante o regime militar. Desenvolveu um trabalho político junto a seu marido na Zona da Mata de Pernambuco até 17 de dezembro de 1972, quando ambos foram presos pelo DOPS do Recife. Seu corpo foi encontrado com as partes intimas carbonizadas em sua cela no dia 22 de janeiro de 1973, e a versão oficial para a morte alega que a ativista se suicidou.

RELEMBRANDO

Partiu e ficou a saudade.

O MESTRE DO ENSINO DAS CRIANÇAS

O pastor (Sátiro Cavalcanti), que deixou os maiores exemplos de bondade e misericórdia.

VISITA

Agradecemos a visita do vereador confrade Francisco Carlos Carlo de Melo, bem como a aquisição do nosso novo livro IN MEMÓRIA uma homenagem às lideranças comunitárias de Mossoró. Parabéns ao vereador e acadêmico pelo trabalho em benefício de Mossoró e da ACJUS.

ILUSTRES PERSONALIDADE DE MOSSORÓ.

Hoje tivemos a visita ilustre da nossa amiga Aparecida Pimenta que recebeu uma linda homenagem (para seu pai in memória) do professor Wellington Barreto, e nós a recebemos com um delicioso café da tarde

DESPEDIDA DO IMORTAL PADRE SÁTIRO CAVALCANTI DANTAS

ACJUS estamos aqui abraçados e tentando suportar essa dor profunda. Já registramos José Wellington Barreto, Josafá Inácio da Costa, Delmira, Welma Maria Ferreira de Menezes, Antônio Clóvis Vieira, Ricardo Alfredo, Raimundo Antônio de Souza Lopes, Ângela Maria Gurgel, Auxiliadora Azevedo, Zilene Conceição Cabral Freire de Medeiros, Ludimilla Oliveira Serafim, Vanda Maria Jacinto, Charles LAMARTINE (celebtante).

UM MOMENTO NO TEMPO

Quando percebemos que a idade vem chegando, e os dias vão passando como fumaça, é preciso olhar e refletir como é tão bom para o coração parabenizar a pessoa que nos faz sorrir e acreditar na vida.

Você é uma mulher especial, companheira, amiga, conselheira, sorriso fácil e carinhosa. Ainda tem nome de generosa, pois tem um coração do tamanho do mundo.

Hoje é verdadeiramente, um dia mais que especial. É o dia, em que os anjos cantaram a sua chegada entre nós, e passamos a comemorar esta data especial, que é o seu nascimento. Pois comemoramos a data da sua chegada na vida, dom de Deus.

Bem sei, que neste dia, você recebeu abraços, beijos, lágrimas e frases cheias de emoção, de seus pais, sua filha, irmãs, irmão, sobrinhos, sobrinhas, amigos e colaboradores em seu trabalho.

Certamente, o mestre, Cristo Jesus, lhe deu como presente a todos que lhe rodeiam. E eu, todos os dias, peço ao Criador que te proteja e faça dos seus dias, momentos felizes.

feliz aniversário!

PROGRAMA NA RÁDIO FM 105

Apresentadores: Edilson Gonzaga e Ricardo Alfredo

O programa da ACJUS na FM 105, tem sido um show todos os sábados. Direção do programa Edilson Gonzaga e Ricardo Alfredo. Participação especial de Ênio. Todos os sábados das 10h às 11h.

TV CÂMERA – Memória Acadêmica – Trajetórias.

Apresentador Ricardo Alfredo Padre Sátiro

O programa da TV Câmara de Mossoró no RN (Memória Acadêmica – Trajetórias), foi dedicado ao mestre e amigo Padre Sátiro Cavalcanti Dantas, que nos deixou antes do combinado, partido para eternidade a convite do Rei Eterno.

Pesquisador e Escritor Ricardo Alfredo

