Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

A INVERSÃO DOS VALORES

No mundo moderno, onde a geração é formada pelo conhecimento acadêmico, tecnológico, empírico, filosófico, científico e religioso. O poder da comunicação instantânea, vem estraçalhando os princípios e valores, que sempre nos conduziram por caminho de harmonia e paz social. O lamentável é que em nossos dias, estes valores e marcos sociais, vem sendo rejeitados e transformados em valores invertidos, onde a verdade é mentira e a mentira é verdade.

E é neste burburinho de loucura, do certo ser o errado, que tudo se confundem, a tal ponto que as pessoas não mais capazes de discernir o bem e o mal.

A ética, tão apregoada pelos nossos ancestrais, como fundamento que sustenta uma sociedade, vem, pouco a pouco, sendo pervertida em loucura ocasional. E o conjunto de valores e princípios, que regem a vida em sociedade e nos distingue dos animais, foram lançadas a bancarrota.

Os observadores deste mundo, caminham tristes, em meio a uma sociedade coberta pelo caos, maldade e desalento. Fácil é notar que quase ninguém tem discernimento, e nem capacidade de si, auto avaliar, com as seguintes perguntas: Eu quero, mas eu posso? Eu devo? É certo?

A inversão de valores tem trazido consequências drásticas a toda a sociedade. E os paramentos que mantinham a sociedade, firme como uma rocha, foram abolidos. E as implicações sociais da inversão de valores, vão se multiplicando dia a dia, fazendo a sociedade adoecer fisicamente e mentalmente.

O grau da inversão, é tão alto, que os sustentáculos sociais que é o lar e a família, estão abalados e doentes. E o noticiário corre como o vento, apregoando o desespero da alma humana, onde mães matam filhos, filhos matam mãe, pai mata filho e filho mata pai. De forma que a vida, foi reduzida a nada. E dom de Deus (a vida), transformado em loucura pelos inumanos.

A família vem sendo atacada de forma brutal pelos meios de comunicação. E ela, a família, vem sitiada pela imposição de leis, que apenas destrói o convívio social. E assim, a função dos pais que era de proteger, amar, cuidar, orientar e educar, foi arrancada pela obsessão das teorias mundanas do liberalismo total. E o resultado foi um mergulho profundo na escuridão da violência, da indecência e do ódio.

Já a escola, sustentáculo social de transformação, recebeu doutrinas e teorias, que apenas aniquila os marcos deixados pelos antigos. O que gerou o desrespeito, a agressão aos professores, a agressão aos amigos, a agressão aos funcionários, a falta de humanidade, o desinteresse no bem comum, a falta de foco na formação, professores sendo expulsos da sala de aula, doutrinação do aluno, na prática do mal, e a verdade sendo mentira e a mentira sendo verdade.

Até parece saudosismo, mas, a falta de um lar com fundamentos humanos, de uma escolar como base na parceria do viver, o respeito que os filhos tinham pelos pais, o amor e o respeito pelos professores, tornava a vida mais saudável e fácil de viver.

No entanto, os valores familiares, sociais, éticos e morais foram aniquilados e lançados ao vento. E o resultado é uma sociedade doente, fisicamente, mentalmente e espiritualmente.

É inegável que toda evolução da modernidade, nos levou a diversos avanços tecnológicos e biológicos. De tal forma, que na saúde, a vida foi prolongada, os vírus e bactérias em processo de aniquilação, o que nos levou a viver mais e com qualidade, porém, nos extraviamos nos desejos do coração e nos esquecemos de nutrir a alma com o bem. No entanto, o apóstolo Paulo, em visão, descreveu os últimos dias, quando afirmou: “os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios”. (2 Timóteo 3:2)

Há princípios que são inegociáveis, e entre eles estão: amar aos pais, obedecer às leis justas, temer a Deus, amar e cuidar das crianças, proteger os idosos e amá-los, agradecer sempre, reconhecer o bem que receber, orar pelos que praticam o mal, respeitar ao próximo, saber ser generoso com os adversários, valorizar o servir sem ser capacho, e aprendemos cada dia ser uma pessoa melhor.

Portanto, a inversão dos valores, já adentrou o ambiente familiar, e fez da escola sua morada doutrinaria. O que desvirtuou os jovens, e transformou os velhos sábios em tolos. Visto que, toda a sociedade está carregada pela prática do tudo pode e do nada pode ser condenado. E o mais lamentável é que vamos silenciosamente caminhado para nossa ruína e destruição. Onde a noção do que é ser um ser humano, se transformou numa ideia de destruímos a regras sociais, infringimos a lei, fazendo o contrário do que deveríamos ter feito.

Muita Paz, Luz e Justiça a todos!

Pesquisador e Escritor Ricardo Alfredo