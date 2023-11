Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

A JUSTIFICAÇÃO, POR MEIO DA FÉ NO CRISTO

Em dias de constantes dúvidas, angústias e dores, aqueles que sendo justificados pela fé no Cristo, serão socorridos e acalantados pelo amor que irradia da cruz do calvário.

E essa mesma fé, é o que nos leva a caminhar e a ter uma vida de esperança, mesmo diante das tribulações. Visto que, por diversas vezes, o desanimo nos rodeia como um leão tentando nos tragar e enfraquecer a nossa fé.

Mesmo quem serve, em justiça e amor, ao rei universal, não está imune das tribulações, angústias, perseguições e dores da vida. Porém, a fé, nos anima, e nos faz prosseguir, pois, ela trabalha em favor dos que Nele esperam.

Em nosso tempo, o maior desafio, dos servem ao grande arquiteto do universo, é permanecer confiando no Senhor diante de tanta maldade e crueldade que o mundo exala. No entanto, o profeta Habacuque, declara: “…, mas o justo viverá por sua fidelidade (fé)”. (Habacuque 2:4) e o apostolo Paulo acrescenta: “Aquele, que pela fé é declarado justo, viverá”.

As Sagradas Letras, a Bíblia, em sua linguagem de justificação, anuncia que a fé é o princípio da justificação em Cristo. Vejamos algumas passagens bíblicas que confirmação:

1- Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: “O justo viverá pela fé”. (Romanos 1:17)

2- É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela Lei, pois “o justo viverá pela fé”. (Gálatas 3:11)

3- Mas o meu justo viverá pela fé. E, se retroceder, não me agradarei dele”. (Hebreus 10:38)

4- “Escreva: O ímpio está envaidecido; seus desejos não são bons; mas o justo viverá por sua fidelidade. (Habacuque 2:4)

5- Porque vivemos por fé, e não pelo que vemos. (2 Coríntios 5:7)

6- A Lei não é baseada na fé; ao contrário, “quem praticar estas coisas por elas viverá”. (Gálatas 3:12)

7- Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. (Gálatas 2:20)

8- Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. (Hebreus 11:1)

9- O que é nascido de Deus vence o mundo; e esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé. (1 João 5:4)

“Vá”, disse Jesus, “a sua fé o curou”. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. (Marcos 10:52)

Portanto, o único caminho em que podemos encontrar a justiça de Deus que é revelada nos Evangelhos é a fé salvadora no Cristo. Como explicou o apóstolo Paulo aos Romanos. Disse ele: “O justo viverá da fé”. (Rm 1:17)

Muita Paz, Luz e Justiça a todos!

Pesquisador e Escritor Ricardo Alfredo