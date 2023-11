Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

NOTA DE PESAR

ACADEMIA DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS DE MOSSSORÓ– ACJUS, comunica com muita tristeza o Falecimento do seu sócio fundador, primeiro ocupante da cadeira 28, patrono da nossa biblioteca e da Medalha do mérito educacional, inolvidável SÁTIRO CAVALCANTI DANTAS, acontecimento que causa luto a nossa instituição, ao nosso corpo acadêmico e a coletividade mossoroense e potiguar.

O Acadêmico SÁTIRO CAVALCANTI DANTAS ao longo da sua trajetória de vida representava o verdadeiro significado da existência humana, optando por defender os mais vulneráveis, colocando na

prática ações educacionais, culturais e sociais que possibilitaram a verdadeira emancipação social dos menos favorecidos.

Com profunda dor, a nossa instituição Decreta Luto Oficial por três, estendendo a nossa bandeira a meio mastro.

Expressamos a Diocese de Mossoró, ao dirigentes, colaboradores e alunos do Colégio Diocesano Santa Luzia e da Faculdade Católica a nossa fé inabalável que o nosso confrade SÁTIRO CAVALCANTI DANTAS, será acolhido por Deus, Jesus e Nossa Senhora em seu repouso eterno.

Palácio Cultural Milton Acadêmico Marques de Medeiros, Mossoró, RN, 27 de novembro de 2023.

José Wellington Barreto, Lúcio Ney de Souza, Taniamá Vieira da Silva Barreto, Zilene Conceição Cabral Freire de Medeiros, Ângela Maria R. de Oliveira Pereira Gurgel, Catarina Cordeiro Lima Vitorino, Raimundo Antônio de Souza Lopes, Ricardo Alfredo de Souza, Joana Darc Fernandes Coelho, Osivaldo Márcio César de Sá Leitão, Wilson Bezerra de Moura, Elder Heronildes da Silva, Geraldo Maia do Nascimento, Laíre Rosado Filho, Carlos Alberto Lima Filgueira, Paulo de Medeiros Fernandes, Petronilo Hemetério Filho, Benedito Vasconcelos Mendes, Antônio Clóvis Vieira, Breno Valério Fausto de Medeiros, Jeronimo Dix Sept Rosado Maia Sobrinho, Edilson Gonzaga de Souza Júnior, Francisco Glauber Pessoa Alves, Susana Goretti Lima Leite, Francisco Péricles de Amorim, Paulo Lopo Saraiva, Afrânio de Oliveira Leite, Francisco Marcos de Araújo, Welma Maria Ferreira de Menezes, Zelia Macedo Heronildes, Maria Conceição Maciel Filgueira, Bruno Ernesto Clemente, Disraelli Davi Reinaldo de Moura, Maria Auxiliadora Tenório ´Pinto de Azevedo, Ludimilla Carvalho Serafim de Oliveira, Vanda Maria Jacinto, Francisco Canindé Maia, Sérgio Fernandes Coelho, David de Medeiros Leite, Antonio Marcos de Oliveira, Franci Francisca Dantas, Katia Cilene da Silva, Everkley Magno Freire Tavares, Francisco Carlos Carvalho de Melo, Josafá Inácio da Costa, Charles Lamartine de Sousa Freitas.

Então respondeu o Senhor ao seu servo,

35Pois eu tive fome, e vocês me deram de comer; tive sede, e vocês me deram de beber; fui estrangeiro, e vocês me acolheram;

36necessitei de roupas, e vocês me vestiram; estive enfermo, e vocês cuidaram de mim; estive preso, e vocês me visitaram’.

37“Então os justos lhe responderão: ‘Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber?

38Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos?

39Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar?’

40“O Rei responderá: ‘Digo a verdade: O que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram’.

41“Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: ‘Malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o Diabo e os seus anjos.

42Pois eu tive fome, e vocês não me deram de comer; tive sede, e nada me deram para beber;

43fui estrangeiro, e vocês não me acolheram; necessitei de roupas, e vocês não me vestiram; estive enfermo e preso, e vocês não me visitaram’.

44“Eles também responderão: ‘Senhor, quando te vimos com fome ou com sede ou estrangeiro ou necessitado de roupas ou enfermo ou preso, e não te ajudamos?’

45“Ele responderá: ‘Digo a verdade: O que vocês deixaram de fazer a alguns destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo’.

(Mateus 25:35-45)

A glória de Deus é o caminho dos justos.

Pesquisador e Escritor Ricardo Alfredo