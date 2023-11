Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

O GADARENO E O ENCONTRO COM VIDA (Marcos 5:1-20)

Essa é uma das mais extraordinárias histórias da Bíblia. E por isso, devemos ler cuidadosamente esse capítulo para compreendemos a sua misericórdia e amor.

¹ E outra vez começou a ensinar junto do mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco, sobre o mar; e toda a multidão estava em terra junto do mar.

² E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina:

³ Ouvi: Eis que saiu o semeador a semear.

⁴ E aconteceu que semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu, e a comeram;

⁵ E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda;

⁶ Mas, saindo o sol, queimou-se; e, porque não tinha raiz, secou-se.

⁷ E outra caiu entre espinhos e, crescendo os espinhos, a sufocaram e não deu fruto.

⁸ E outra caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu; e um produziu trinta, outro sessenta, e outro cem.

⁹ E disse-lhes: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.

¹⁰ E, quando se achou só, os que estavam junto dele com os doze interrogaram-no acerca da parábola.

¹¹ E ele disse-lhes: A vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora todas estas coisas se dizem por parábolas,

¹² Para que, vendo, vejam, e não percebam; e, ouvindo, ouçam, e não entendam; para que não se convertam, e lhes sejam perdoados os pecados.

¹³ E disse-lhes: Não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas?

¹⁴ O que semeia, semeia a palavra;

¹⁵ E, os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada; mas, tendo-a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações.

¹⁶ E da mesma forma os que recebem a semente sobre pedregais; os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem;

¹⁷ Mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporãos; depois, sobrevindo tribulação ou perseguição, por causa da palavra, logo se escandalizam.

¹⁸ E outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra;

¹⁹ Mas os cuidados deste mundo, e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra, e fica infrutífera.

¹⁹ e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra, e fica infrutífera. (Marcos 4:01-19)

A narrativa bíblica, acontece na cidade de Gadara, que sempre foi dominada e administrada pelos Gregos. E de acordo com o Historiador Flavio Josefo, esta cidade pertencia à Decápolis. (Coalizão ou confederação de dez cidades (do grego dé·ka, que significa “dez”, e pó·lis, “cidade”). O nome aplicava-se também à região na qual se concentrava a maioria dessas cidades). (Mt 4:25).

Já o historiador Eusébio, dar uma percepção de localização da cidade em seus relatos históricos. afirma ele: Gadara está a 9,5 Km a sudeste do mar Galileia. No entanto, existem outros relatos, que acham apoio nas Sagradas Letras, que determinam Gadara como Umm Qeis, que fica situada ao sul do rio Yarmuk. Esta localização, encontra-se na narrativa bíblica dos livros de Mateus, Marcos e Lucas, que trazem a história de dois endemoniados. (Mt 8:28-32; Mc 5:1-17; Lc 8:26-37).

Este é um dos mais tristes relatos bíblicos. Visto que aquele homem (o Gadareno), viva como enlouquecido e gritado pelas ruas, pelos sepulcros e pelas montanhas. Sua alma, implorando socorro, pois tinha perdido sua vida, sua história e a sua família, e ao maior desejo que seu coração tinha era de morrer.

Este era um ser humano, que foi abandonado por todos. Antes, a população já tinha amarrado em cordas, lançado em cadeias, amarrado em corretes. Porém, a força humana não teve condição de conte-lo.

Essa dolorosa história, do desprezo humano pelo seu semelhante, Gadareno. Todavia, elas nos apresentam uma lição profunda, e, ao mesmo tempo uma reflexão, que devemos tê-la constantemente em nossas vidas. Já que, na trajetória da vida, às vezes as situações de angústia e dor, vem nos afetar de forma destrutiva. No entanto, por mais que alguns não queiram ouvir, existe uma realidade espiritual que nos circulam, que podem induzir ao bem e ao mal.

Retornando a leitura do capítulo citado, podemos separar o antes e o depois, em que o gadareno se encontrou como o Rei do universo. Em primeiro plano, quando a sua vida (do gadareno) estava sobre o comando e domínio dos espíritos rejeitados, a sua estava coberta pela escravização, rejeição e humilhação. Visto que, ele tinha perdido tudo, sua vida, sua família, seus amigos e o seu lar; vivia sujo, isolado, e tinham como moradia os sepulcros, longe de outras pessoas; O autoflagelo era constante, assim como o desespero se transformou em gritaria, expressão maior, de dor na alma.

Já em segundo plano, o encontro com Cristo lhe deu nova vida. Pois, ao vê-lo, ele correu e adorou, o reconhecendo como o Senhor do universo. E esta ação, que foi movida pela alma em busca de paz, recebeu a ordem de não ser mais atormentado pelos espíritos rejeitos.

A sua cura foi visível, pois o ao conversar com ele, ficou nítido o seu perfeito juízo perfeito, voltado a ter domínio de suas ações, palavras e frases. Em seguida, ele, o Gadareno, foi cheio de3 alegria a tal ponto de pedir a Jesus para o segui-lo, porém, o Senhor pediu a ele que ficasse e anunciasse sua libertação pelo poder fé no Cristo.

A visão teológica, e suas bases de compreensão, estão relacionadas diretamente ao verdadeiro sentido do Evangelho é o amor, a compaixão e misericórdia. O qual tem como exemplo maior o próprio Cristo, que sempre sentia empatia por quem sofre as dores da humilhação, do pecado, da angústia, do desprezo e da rejeição.

Portanto, da mesma forma que o gadareno encontrou libertação e vida, todos, podemos encontrar em Cristo, a libertação e a transformação que conduzem a eternidade. Creia!

Muita Paz, Luz e Justiça a todos!

Pesquisador e Escritor Ricardo Alfredo