Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

O DILEMA DA VIDA

“Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas”. (Salmos 34:19)

O nosso mundo está cheio de burburinho, o que nos torna, surdos, e incapazes de ouvir a voz que ecoa, ensinando a paz e o amor na jornada da vida. De tal forma, a surdez espiritual nos alcançou, que grande parte das pessoas andam atormentadas e sem rumo. No entanto, é chegado o momento de parar de chorar e de murmurar, mesmo que o coração esteja inquieto.

É perceptível, que as pessoas não sabem o que fazer, nem como proceder, diante de tantas lutas e provas. Pois, quando a aflição é grande, logo, conduzi ao atormento do coração, e ficarmos abatidos e desolados pela angústia e pelos desesperos. No entanto, a doce presença do Espírito Santo de Deus, ecoa sua voz, a dizer: “Porque estás abatida oh! Minha alma, espera em Deus”. E, mesmo assim, a mente cansada de sofrer, relembra que a vitória que era certa, transformou-se em sentimento de derrota e de dissabor. Porém, o espírito, que vivo estar, anuncia, você não estar vencido! Eu sou sua vitória.

A alma cansada de lutas, das tormentas, das tempestades, e do sistema mundano, que tentam nos induzir que Deus nos esqueceu. No entanto, é bom ter na lembrança, todos os dias, que Deus jamais nos esqueceu, que Ele estar trabalhando por você, basta acreditar.

Diante, de tantas provações, neste vale de choro e lágrimas, o melhor caminho é: Mantenha sua fé, mesmo que o seu coração esteja em tormenta, e que haja um silêncio de Deus. Pois, Ele, tudo sabe, tudo vê, e compreende o seu gemido, quando a aflição nos leva a chorar.

O Senhor, conhece todos os segredos do seu coração, e certamente, no momento marcado, Ele vai atender o desejo de sua alma, e dissipar toda dor, angústia e tristeza. E mesmo que você tenha refletido em desistir, e tenha pensado, que é melhor morrer, Deus, está bem pertinho de você, e a sua resposta é: “as promessas que fiz, serão cumpridas”.

Portanto, se Deus está lhe provado, confie no que ele prometeu, espere em sua misericórdia, te alegra na sua esperança, tenha paciência e prudência, não recue um só milímetro da sua fé e persista em oração.

Pesquisador e Escritor Ricardo Alfredo