Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

PENSAMENTO – Um fato.

“A política é talvez a única profissão para a qual se pensa que não é preciso nenhuma preparação”. (Robert Louis Stevenson)

ANIVERSÁRIOS ESPECIAIS

Neste mês de agosto temos duas grandes aniversariantes, são as minhas filhas: Isabelly Stefanny e Mariah Yasmim. Parabéns, que Deus lhe der a sua graça e vida longa.

Ricardo Alfredo a direita, no centro Mariah e na esquerda Isabelly.

PENSAMENTO – Uma verdade.

“Fizeram da arte da política, a arte da dissimulação e do mau-caratismo”. (Escritor: Ricardo Alfredo)

O SALMO 13 – Uma visão da experiência com Deus

Este é um salmo de oração. Oração de fé e de esperança na vitória. Porém, a história e louvor encontrado nele muito fala das perseguições, da oposição mundana e das e circunstâncias difíceis, em que o servo do rei universal passa nesta vida. Todavia, ele também traz o deleito da garça da esperança que há em cristo jesus.

Ele pode ter o seguinte esboço e, duas partes:

1- Parte – As expressões de desespero (Salmo 13:1-4).

2- Parte – As expressões de alegria e confiança pelo livramento do Senhor (Salmo 13:5,6).

Expressões de desespero (Salmo 13:1-4)

1 Até quando te esquecerás de mim, SENHOR? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto?

2 Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo?

3 Atende-me, ouve-me, ó Senhor meu Deus; ilumina os meus olhos para que eu não adormeça na morte;

4 Para que o meu inimigo não diga: Prevaleci contra ele; e os meus adversários não se alegrem, vindo eu a vacilar.

Expressões de alegria e confiança pelo livramento do Senhor (Salmo 13:5,6)

5 Mas eu confio na tua benignidade; na tua salvação se alegrará o meu coração.

6 Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem.

Estes dois últimos versículos, apresenta uma mudança de orientação no discurso do salmista, visto que, ele encontra conforto em Deus e nos Espírito Santo.

Portanto, a visão maior deste salmo, é a certeza da providência de Deus e a necessidade de dar graça em tudo que acontece na vida daquele que serve ao Senhor.

XVIII JORNADA CULTURAL DO MUSEU DO SERTÃO

Com a coordenação do professor doutor Benedito, ocorrerá a XVIII jornada cultural do museu do sertão ocorrerá no 27 de agosto de 2022, que é um sábado, de 8h às 15 horas. O evento ocorrerá no Salão de Eventos do Museu do Sertão, ou seja, na Fazenda Rancho Verde, que fica na Estrada da Alagoinha, a 4 quilômetros de Mossoró. Vamos prestigiar a festa.

XVIII JORNADA CULTURAL DO MUSEU DO SERTÃO

LOCAL: Salão de Eventos do Museu do Sertão (Fazenda Rancho Verde, Estrada da Alagoinha, a 4 quilômetros de Mossoró).

PROGRAMAÇÃO

1- 8:00 horas – Missa de Ação de Graças, celebrada pelo Capelão da Marinha do Brasil no Rio de Janeiro, Padre Agostinho Justino dos Santos.

2- 9:00 horas – Visita ao acervo do Museu do Sertão, guiada pelo Professor Benedito Vasconcelos Mendes e pela Pedagoga Susana Goretti Lima Leite.

3- 10:00 horas – Interpretação do Hino Nacional, Hino do Museu do Sertão e da

Ópera do Baobá, pela Juíza de Direito, Escritora e Cantora Welma Menezes.

4- 10:20 horas – LANÇAMENTO do livro “Um Olhar sobre o Museu do Sertão”, de autoria

do Prof. Benedito Vasconcelos Mendes.

5- 10:40 horas – Outorga de Diplomas, Comendas e Troféus do Museu do Sertão a diversas

personalidades.

6- 11:40 horas – Palestra da Reitora da UFERSA, Doutora Ludimilla Carvalho Serafim de Oliveira.

Tema: A Importância da UFERSA para o Desenvolvimento do Semiárido.

Apresentação: Ex-Reitor da UERN, Pós-Doutor Pedro Fernandes Ribeiro Neto.

7- 12:10 horas – Palestra da Empresária, Mestra Stella Maris Marques Freire de Medeiros.

Tema: 20 Anos de Atividades da TCM – TV Cabo de Mossoró.

Apresentação: Pós-Doutor e Professor Titular da UFERSA, Francisco Milton Mendes Neto.

8- 12:40 horas – Apresentações Culturais e Momento de Lazer.

POEMA – O Analfabeto Político

O pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio dependem das decisões políticas.

O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia a política. Não sabe o imbecil que, da sua ignorância política, nasce a prostituta, o menor abandonado, e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, corrupto e lacaio dos exploradores do povo. (Bertolt Brecht)

ACADEMIA DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS DE MOSSORÓ – ACJUS CNPJ: 22.546.467/0001-74 – ORGULHO DA CULTURA MOSSOROENSE.

TRIBUTO A ELDER HERONILDES DA SILVA

Nossa eterna gratidão! Texto: Acadêmico José Wellington Barreto (01). Desde criança na minha pátria Patu, aprendi com mamãe, inolvidável Maria Alice da Silva, uma mulher forte que enfrentou os preconceitos severos imposto pela sociedade na época ditatorial, quando dos seus 10 filhos, 5 nasceram de relações então denominadas de adulterinas, inclusive, não podendo constar na certidão de nascimento o nome do pai, porque o Código Civil de então não reconhecia os filhos havidos fora do casamento; ela sempre nos orientava e aconselhava, dizendo que o verdadeiro significado da existência humana, dependia do amor, da gratidão, da solidariedade, da fraternidade e do reconhecimento aos valores das outras pessoas. Esse sentimento de amor ao próximo, temos no coração desde criança, e dele nunca nos afastamos um milímetro, mesmo nos embates duros que enfrentamos em toda nossa trajetória de vida, e ainda estamos enfrentando, porque sem luta não há vitória. Sem amor, não há existência! Quando o ser humano, ELDER HERONILDES DA SILVA, completou 80 anos de vida, naquela ocasião estávamos na presidência da Academia Maçônica de Letras do Rio Grande do Norte (AMLERN), instituição estadual, nacional e internacional, criada pelos Irmãos Maçônicos aqui de Mossoró e do RN, os quais prestamos tributo nas pessoas de Judas Tadeu de Azevedo, Geraldo Maia do Nascimento, Elder Heronildes da Silva, Lúcio Ney de Souza, Ricardo Alfredo de Souza, José Wellington Barreto, Elder Heronildes da Silva, Milton Marques de Medeiros, Wilson Bezerra de Moura, além de tantos outros, Poderosos Irmãos. Nessa data histórica, realizamos uma sessão magna justamente para homenageá-lo pela passagem seus dos 80 anos de vida. Essa tradição vem se mantendo aqui na ACJUS. É algo imutável. É um cerimonial acadêmico com o calor do encontro fraternal e do amor em Tributo ao nosso presidente de honra, sócio fundador e primeiro ocupante da cadeira 12. É sem dúvidas, um reconhecimento de toda a cidade e das instituições lítero-cientificas e socais de Mossoró e do RN, não só pela sua grandeza intelectual, mas também, sobretudo, pela sua grandeza humana. Elder, esse ser humano amável que conquista amigos por onde passa. Um mestre simples e carismático, nascido na Terra de Santa Luiza, Terra da Liberdade e da Resistencia, um cidadão identificado à paisagem humana, intelectual e política do “País de Mossoró”, como sempre dizia Vingt-un Rosado. ELDER, essa figura humana fantástica, que pela inteligência e pela cordialidade com que sempre se relacionou, e se relaciona, construiu pontes do bem, igualmente, construiu uma carreira de absoluto sucesso nos mais variados campos profissionais em que atuou ao longo de muitos anos de labuta. ACADEMIA DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS DE MOSSORÓ – ACJUS CNPJ: 22.546.467/0001-74 Orgulho da Cultura Mossoroense Registramos, que Elder nunca nos pediu nada. Ao contrário, sempre nos indagava se era merecedor de tanto. Nunca reivindicou nada. Sua postura de serenidade, de amizade e humildade, vaidades ou ambições, o deixa na defensiva, mas esse não é um reconhecimento só da nossa instituição ACJUS, mas de tantas outras, que estarão lhes prestando honroso tributo. Então não basta dizer que é amigo de ELDER, tem que mostrar e provar que essa amizade existe. Dia 09.09.22 (sexta-feira), diga isso pessoalmente a ele. Venha abraçá-lo, comparecendo com sua família a nossa Sessão Solene em seu TRIBUTO. A gloria é de todos, mas nem todos, são dignos da gloria! Como dizia, minha sublime mãe, amigo que é amigo, não falta a seu amigo! Penso que esse é o mais importante dos nossos compromissos! Saudações acadêmicas!

PROGRAMA MEMÓRIA ACADEMIA TRAJETÓRIAS – TV CÂMARA

Em breve estreia o programa de TV Memória Acadêmicas – Trajetórias sobre o comando da ACJUS e liderado pelo seu presidente Wellington Barreto. Vamos aguardar.

DAS MAIS BELAS CANÇÕES DA MPB – Silêncio – Flávia Wenceslau

Silêncio, hoje eu preciso tanto ouvir o céu / Já não é mais urgente assim falar / Meu coração precisa repousar

Eu venho lá dos sertões onde a saudade se perdeu / Daquela estrada empoeirada que doeu

Feito uma flor que resistiu, assim sou eu

Silêncio, eu quero ouvir o que me diz a imensidão / Quero saber se a minha alma tem razão

Quando acredita que estas coisas vão mudar

Silêncio, pra eu me lembrar de tanta coisa que eu já sonhei /E encontrar todas as folhas que eu juntei / Por esta estrada que me traz até a mim

SHOW DE INTERPRETAÇÃO

A escritora e cantora Goretti Alves, que é membro da AFLAM (Academia Feminina de Letras e Artes de Mossoró), deu um show, cantando Silêncio, de autoria da paraibana Flávia Wenceslau. Nossa cantora potiguar mostrou o que é ser uma grande interprete. Parabéns.

PRESIDENTE DA AFLAM (Academia Feminina de Letras e Artes de Mossoró)

No aniversário de 15 anos da AFLAM (Academia Feminina de Letras e Artes de Mossoró), não sei se o caso quiser ou foi a vida que escolheu o momento exato. Mais a Dr. Taniamá deu um show de organização com sua equipe. Linda festa, a AFLAM merece. Parabéns as imortais.

CONVITE AMARP





O artista e escritor Hebert Luis no dia 26 de agosto, estará concluindo o protocolo com sua sessão de elogio ao seu patrono José Boulier. Parabéns professor.

ANIVERSARIANTE DA ACJUS – Academia de Ciências Jurídicas e Sociais De Mossoró

Nossos confrades e irmão da academia de ciências jurídicas e sociais de Mossoró em toda sua pungência

ACJUS /AGOSTO:

26 – Bruno Ernesto Clemente

25 – Petronilo Hemetério Filho

28 – Laire Rosado Filho

31 – Benedito Vasconcelos Mendes

31 – Francisco Marcos de Araújo.

ACADEMIA DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS DE MOSSORÓ – ACJUS

Tributo a Elder Heronildes da Silva programação alusiva ao aniversário de 89 anos do nosso presidente de honra, sócio fundador e primeiro ocupante da cadeira 12 – intelectual Elder Heronildes da Silva.



Dia 08/09/22 – (sexta-feira). 9h30 – PCAMMM – sede da ACJUS – Rua Cleodom Almeida, 100, Abolição II – CEP 59619-500 – Ação Solidária em benefício do Lar da Criança Pobre de

Mossoró – (Irmã Ellen) – Campanha de recebimento de material de limpeza e ração animal.

10h. – PCAMMM – Sede da ACJUS – Rua Cleodom Almeida, 100, Abolição II – Visitação as obras de construção do auditório Acadêmico Elder Heronildes da Silva.

17h – Celebração Eucarística na Igreja do Perpétuo Socorro, Centro de Mossoró – RN.

Dia 09/09/22 – (Sábado). 19h30 – Sessão Solene em Tributo ao acadêmico ELDER HERONILDES DA SILVA pela passagem do seu aniversário de 89 anos de vida.

Local: – REGINA BUFETT – Rua Cesar Leite, 10, Nova Betânia – CEP59612-040 – Mossoró – RN – 3064.5361; Oradores: Acadêmico Jeronimo Dix-Sept Rosado Maia Sobrinho, Acadêmica Zélia Macedo Heronildes, Acadêmico Elder Heronildes da Silva – (12).

20h30 – Ato de Cumprimentos ao aniversariante e com o lançamento do livro – DE CULTURA E DE SABER, acervo literário da instituição, trabalho magnifico que fora coordenado pelos confrades Geraldo Maia do Nascimento – (13) e Afrânio de Oliveira Leite – (27) com participação de outros acadêmicos.

ACJUS NA FM 105 – SANTA CLARA

Todos os sábados a partir das 10h 15min, o programa cultura cidadania em debate da ACJUS, vem ao ar para trazer a boa música, o bom debate, e diversos informes sobre livros, academias de letras, com as vozes marcantes de Edilson Gonzaga e Ricardo Alfredo. E agora também no YouTube ao vivo.

EVENTOS DE 2022 – AMOL (Academia Mossoroense de Letras)

1- Agosto10 -19h – POSSE de Misherlany Gouthier, como 2º ocupante da cadeira 16, que tem como Patrono Cosme Corsino Lemos e 1º ocupante, Paulo de Medeiros Gastão. O Empossando será apresentada por Paulo Eduardo Fernandes de Negreiros;

2- setembro 14 -15h – Grupo de Trabalho sobre os 34 anos da AMOL e a Revista AMOL EM FOCO No 04;

3- setembro 25 – 19h – Solenidade Comemorativa AOS 34 ANOS da AMOL, com Lançamento da Revista AMOL EM FOCO No 04 e premiação do 4º Concurso João Batista Cascudo Rodrigues;

4- outubro 05 – 15h – Ciclo de Estudos Literários sobre temas a serem definidos;

5- novembro 09 – 15h – Ciclo de Estudos Literários sobre temas a serem definidos;

6- dezembro 07 – 15h – EVENTO / REUNIÃO DE ENCERRAMENTO DO ANO ACADÊMICO.

CONVITE ESPECIAL – ACADEMIA DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAS DE MOSSORÓ (ACJUS).

PROGRAMA NA FM 105 – Cultura e Cidadania

Programa na FM 105 – Cultura e Cidadania – participações diversas participações, com a direção da ACJUS e do presidente na apresentação Ricardo Alfredo e Edilson Gonzaga. Todos os sábados de 10h as 11h.

COMUNICADO MUSEU DO SERTÃO

O Curador do MUSEU DO SERTÃO, Professor Benedito Vasconcelos Mendes comunica aos Diretores(as) de escolas do ensino infantil, fundamental, médio e superior e aos professores em geral, que as inscrições para a visita ao acervo do museu estarão abertas no período de 20 de julho a 20 de agosto do corrente ano (2022), através do WhatsApp (84) 99972-2139 e do e-mail

[email protected]

Comunicamos também que a entrada é 1 Kg de alimento não perecível, por pessoa, que deve ser entregue diretamente no LAR DA CRIANÇA POBRE DE MOSSORÓ, dirigido pela Irmã Ellen Scherzinger, localizado atrás da igreja de Nossa Senhora de Fátima, no conjunto Abolição II.

Cada instituição educacional (escola, colégio ou faculdade) deve fornecer uma lista com os nomes e faixa etária dos alunos, que deve ser entregue no Museu do Sertão, juntamente com o comprovante de recebimento dos alimentos pela Irmã Ellen.

DADOS IMPORTANTES:

1- DIA DA VISITA: 27 de agosto de 2022 (sábado).

2- HORÁRIO: 7:00 às 11:00 horas.

3- ENDEREÇO: Museu do Sertão, estrada da Alagoinha, a 4 quilômetros de Mossoró.

4- LOCALIZAÇÃO: GPS: https://goo.gl/maps/hR7SCg7uRg7R441n7.

5- WHATSAPP: (84) 99972-2139.

6- E-MAIL: [email protected]

ROTARY MOSSORÓ – POSSE

Foram empossado como novos membros do Rotary Mossoró, Filemom Rodrigues, Ricardo Alfredo e Gigliany Paiva. Numa festa calorosa, os novos membros foram recebidos e saudados pelo seu presidente Geraldo Maia do Nascimento. Parabéns aos empossados e parabéns ao Rotary.

DIA D DE VACINAÇÃO CONTRA A PÓLIO SERÁ NESTE SÁBADO

Amanhã (20) é o Dia D de vacinação contra a poliomielite e de multivacinação para atualização da caderneta. A campanha foi aberta pelo Ministério da Saúde no dia 8 de agosto e vai até 9 de setembro em todo o Brasil, envolvendo a aplicação de doses das 18 vacinas que compõem o Calendário Nacional de Vacinação da criança e do adolescente.

A imunização contra a pólio é destinada aos menores de 5 anos. Para a atualização das vacinas de rotina (multivacinação), o público-alvo inclui os menores de 15 anos.

A mobilização nacional ocorre neste sábado, mas estados e municípios têm autonomia para definir datas adicionais. O objetivo é alcançar cobertura vacinal igual ou maior que 95% para a pólio na faixa etária de 1 a menos de 5 anos, além de reduzir o número de não vacinados entre crianças e adolescentes menores de 15 anos.

O Ministério da Saúde destaca a necessidade de obter alta cobertura vacinal para que doenças erradicadas, como a poliomielite, não voltem a ser registradas no país. No mundo todo, as coberturas caíram durante a pandemia de covid-19.

“A atualização da situação vacinal aumenta a proteção contra as doenças imunopreveníveis, evitando a ocorrência de surtos e hospitalizações, sequelas, tratamentos de reabilitação e óbitos. A mobilização nacional é uma estratégia adotada pelo Ministério da Saúde, realizada com sucesso desde 1980”, lembra a pasta.

A imunização contra a covid-19 também está em andamento, e as vacinas poderão ser administradas de maneira simultânea com as demais do Calendário Nacional, na população a partir de 3 anos. Também não há necessidade de aguardar intervalo mínimo entre a vacina contra a covid-19 e outras da campanha.

As vacinas disponíveis são: Hepatite A e B, Penta (DTP/Hib/Hep B), Pneumocócica 10 valente, VIP (Vacina Inativada Poliomielite), VRH (Vacina Rotavírus Humano), Meningocócica C (conjugada), VOP (Vacina Oral Poliomielite), Febre amarela, Tríplice viral (Sarampo, Rubéola, Caxumba), Tetraviral (Sarampo, Rubéola, Caxumba, Varicela), DTP (tríplice bacteriana), Varicela e HPV quadrivalente (Papilomavírus Humano).

Estarão disponíveis para os adolescentes as vacinas HPV, dT (dupla adulto), Febre amarela, Tríplice viral, Hepatite B, dTpa e Meningocócica ACWY (conjugada).

Todos os imunizantes que integram o Programa Nacional de Imunizações são seguros e estão registrados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Poliomielite

Para a campanha contra a pólio, o público-alvo é formado pelas crianças menores de 5 anos, totalizando mais de 14,3 milhões de pessoas. Crianças menores de 1 ano deverão ser vacinadas conforme a situação encontrada para o esquema básico. As crianças de 1 a 4 anos deverão ser vacinadas indiscriminadamente com a Vacina Oral Poliomielite (VOP), desde que já tenham recebido as três doses de Vacina Inativada Poliomielite (VIP) do esquema básico. (fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br)

Em Mossoró o Dia D de vacinação contra a poliomielite e multivacinação ocorre neste sábado (20). Nas seguintes Unidades Básicas de Saúde (UBSs) em Mossoró vão abrir das 7h30 às 13h:

– Maria Neide (Dom Jaime Câmara)

– Vereador Lahyre Rosado (Alto do Sumaré)

– Maria Soares (Alto de São Manoel)

– Chico Costa (Barrocas)

– Lucas Benjamim (Abolição III)

– José Leão (Belo Horizonte)

– Mário Lúcio (Rincão)

– Chico Porto (Nova Betânia)

FESTA DOS 15 ANOS DA AFLAM – TEATRO LAURO MONTE

Foi uma festa completa, com canções especiais, apresentações extraordinárias e defesa dos patronos de alto nível. Parabéns, a AFLAM.

LEMBRANÇA…

Ricardo Alfredo recebendo das mãos da vereadora Cícera Nogueira e do Vice-reitor de extensão da UERN Aldo Coutinho, a medalha de jornalismo. Reconhecimento que muito alegrou meu coração. Obrigado.

ROTARY MOSSORÓ



Sobre a presidência de Geraldo Maia do Nascimento, o Rotary vem crescendo de forma extraordinária em todos os sentidos. Parabéns a Geraldo Maia e ao Rotary, onde sou rotariano.