Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

A MANIFESTAÇÃO DO AMOR AO PRÓXIMO

Foto: Google

Uma das principais características de Deus, é o seu amor pela humanidade. E este amor é incondicional, ele ama a todos. Assim como nos convida para com Ele, seguir o seu mandamento de amor ao próximo. Vejamos algumas orientações bíblicas sobre o amor ao próximo.

1- Fazer tudo através do amor – Todas as vossas coisas sejam feitas com amor. (1 Coríntios 16:14)

2- As condições que revelam o amor ao próximo – Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade; Suportando-vos uns aos outros, e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro; assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E, sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações; e sede agradecidos. (Colossenses 3:12-15)

3- Ameis uns aos outros – A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros; porque quem ama aos outros cumpriu a lei. (Romanos 13:8)

4- Devemos dar a vida pelos irmãos – Conhecemos o amor nisto: que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. (1 João 3:16)

5- Bem fazeis – Todavia, se cumprirdes, conforme a Escritura, a lei real: Amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. (Tiago 2:8)

6- Edificação – Portanto cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para edificação. (Romanos 15:2)

7- Amemos uns aos outros – Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio: que nos amemos uns aos outros. (1 João 3:11)

8- Crescer em amor – E o Senhor vos aumente, e faça crescer em amor uns para com os outros, e para com todos, como também o fazemos para convosco; (1 Tessalonicenses 3:12)

9- O amor é de Deus – Amados, amemo-nos uns aos outros; porque o amor é de Deus; e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus; porque Deus é amor. (1 João 4:7-8)

10 – Amai a vossos inimigos – Ouvistes que foi dito: Amarás o teu próximo, e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: Amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem; para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus; (Mateus 5:43-44)

11- O mandamento – O meu mandamento é este: Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. (João 15:12)

12- Apegai-vos ao bem – O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. (Romanos 12:9)

13- Ele deu a sua vida por nós – Qualquer que odeia a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Conhecemos o amor nisto: que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. (1 João 3:15-16)

14- O amor cobrirá a multidão de pecados – Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros; porque o amor cobrirá a multidão de pecados. (1 Pedro 4:8)

15- O amor fraternal – Permaneça o amor fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos, como se estivésseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo-o vós mesmos também no corpo. (Hebreus 13:1-3)

Portanto, devemos seguir o padrão que o amor e a misericórdia de Deus, exigem de cada pessoa. No entanto, amar ao próximo, além de ser um mandamento é uma obrigação, que determina de forma positiva, o amor como base para uma vida plena. Assim como devemos amar até os que nos fazem o mal. Cristo nos instruiu o que estava previsto na lei, “olho por olho e dente por dente”, mas disse: “Eu (…) vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem; para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus; porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos”. (Mateus 5:38–39, 44–45). O próprio Cristo, apresenta aos homens um modelo de elevação espiritual e humana. Assim como um sentimento de elevação do estado vil, para um plano superior de comunhão com Deus, em vida. e quando fato e de verdade olhamos para Ele (Cristo), podemos nos encontrar em nossa jornada terrena.

Pesquisador e Escritor Ricardo Alfredo