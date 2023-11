Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

UM RAIO X DA NOSSA IGNORÂNCIA POLÍTICA E SOCIAL

Quando nos sentamos para analisar a política brasileira, de modo geral, surge o sentimento que ela é, cansativa e doentia. Por outro lado, nos surpreendemos com a visível da vitória da ignorância sobre a razão. O mais estranho, é que nas escolas, faculdades e no próprio meio social, vivemos dizendo que estamos na sociedade do conhecimento, mero engano racional. E mais bizarro ainda, é perceber que ainda há fracos de alma, defendendo um lado ou outro, do sistema político. E pior, esses defensores de sistemas políticos, não entendem de nada, porém, sempre estão a comentar sobretudo nos meios de comunicação. Tais comentários, vão de doenças virais, meio ambiente, negócios e da própria política, fora da realidade, e sendo aplicado apenas a sua visão míope, oportunista e medíocre. Assim como usam os meios de comunicação em massa para lançar teorias alucinadas, teses irreais e mentiras (fake News), com a intenção de proteger o seu político de estimação, mesmo que seja um corrupto de carteirinha. E para todos esses desmandos, informações contraditórias e má administração pública, no final quem paga a conta é o pobre, sendo empurrado cada vez mais para desinformação, abandono social e miséria.

Um fator interessante da nossa sociedade atual, é o orgulho, apresentado por alguns, em ser ignorante político. Visto que, fecham os olhos para realidade e passam a defender, irracionalmente o seu político ou partido amado, mesmo que, ele seja acusado de todos os tipos de crueldade social (roubos, desvios, improbidade e nepotismo).

Por muitos anos, todos nós temos engolido a seco, uma diversidade de incompetentes nomeados nos cargos públicos. E o mais incrível, é que são apadrinhados por políticos sem nenhum preparo educacional ou moral para função que exerce. E a essas nomeações, de incompetentes, fazem sofrer a saúde, a educação, a segurança, o setor administrativo e vários setores de atendimento público. E os tais, cargos políticos, quase sempre tem ao seu lado um funcionário de carreira com vasta experiência no assunto, porém, o candidato a deus, demonstra não querer conselho de ninguém e passa a fazer todo tipo de besteiras e tolices no cargo.

Como o nosso povo é levado pelas mídias sociais (jornais, revistas, sites, blogs e a própria TV), mal-intencionadas, a caminhos sem conhecimento, ou seja, a ignorância política, o único meio para destruir as teorias contra o próprio povo, é a educação, que nos ensina a peneirar as informações e desenvolver o pensamento crítico, sem partidarismo.

Quanto ao fortalecimento da democracia, nos restam poucos caminhos, e entre eles, o melhor seria aprimorar o curriculum escolar na questão da leitura com análise e discernimento da mensagem recebida. Por lado, os conteúdos que estão relacionados a humanas, deveriam tratar das discussões políticas e da aplicação das políticas públicas, sem o viés partidário, desenvolvendo o pensamento crítico e a busca do bem comum.

Quando falamos em ignorância social e política, há uma diversidade de conceitos dos sábios do passado, sendo bem aplicáveis em nossos dias, vejamos alguns: Rui Barbosa, que a respeito dela afirmou: “A chave misteriosa das desgraças que nos afligem é esta; e somente esta: a Ignorância! Ela é a mãe da servilidade e da miséria”. Alguns outros conceitos a respeito da Ignorância, dito pelos homens mais influentes do Conhecimento Humano vale a pena relembrá-los aqui. “Não há nada mais terrível que a Ignorância” (Goethe,1749-1832); “Se me perguntar o que é a morte! Respondo-te: a verdadeira morte é a Ignorância. Quantos mortos entre os vivos!” (Pitágoras, 582-497, aC); “A ignorância é a noite (escuridão) da Mente!” (Confúcio,551-478, AC); “A diferença entre um homem sábio e um homem ignorante é a mesma entre um homem vivo e um cadáver.” (Aristóteles, 384-322, AC); “Dar conselhos a um homem culto é supérfluo; aconselhar um ignorante é inútil.” (Sêneca, 65-2, d.C.); “A sabedoria e a razão, falam; a ignorância ladra.” (Arturo Graf, 1848-1913); “Nada no mundo é mais perigoso que a ignorância.” (Luther King,1968); “Todo aquele que não sabe, seja quem for, pode e deve entrar no rol do vulgar.” (Miguel Cervantes, 1547-1616); “O tolo, quando erra, queixa-se dos outros; o sábio queixa-se de si mesmo.” (Sócrates, 469-399, AC).

É da ignorância política e social, que nasce a agressividade, a violência individual e de grupos, que destroem e danificam escolas, prédios públicos, portas, janelas, edifícios, igrejas, paredes, casa e monumentos.

É da ignorância política e social, que surgem as agressões, o fruto, o roubo, o assassinato, a destruição dos animais e da natureza, as quadrilhas e as gangues. Tudo fruto da ausência de conhecimento e da boa qualidade educacional. E a maior prova que a educação conduz a um caminho de paz social, é que não se ver grupos de Médicos, advogados, professores, engenheiros, dentistas, psicólogos e de outros profissionais, destruído o bem público ou mesmo particular. Pelo contrário, estes, através da educação criaram uma consciência social de preservação da natureza, dos animais, dos bens públicos e da vida.

A ausência da educação de qualidade e da cultura moderna, são as maiores promotoras da ignorância política e social. O não saber, é a base da ignorância que conduz o ser inculto a agir com agressividade e violência. No entanto, é bom lembrar que quase quem utiliza sua mente para armazenar conhecimento, só se torna agressivo quando é tomado por patologias psicológicas.

Portanto, a nossa ignorância política e social, pode encontrar solução na participação ativa do cidadão na gestão público. Assim como na fiscalização, monitoramento e controle social das ações da administração pública. O que de forma decisiva contribui com a participação direta da população (sociedade) nas demandas locais, estaduais e nacionais. Por outro lado, além de ser um fator de fortalecimento da cidadania, é também um forte mecanismo na prevenção e controle da corrupção.

Pesquisador e Escritor Ricardo Alfredo