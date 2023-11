Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

PENSAMENTO – uma escolha

“Escolhemos nosso caminho na vida. viver bem, é uma escolha”. (Teólogo Ricardo Alfredo)

FAZER O BEM, NUM MUNDO COBERTO PELO CAOS.

Em uma sociedade evoluída e inteligente, fazer o bem deve ser um princípio de harmonização nas relações interpessoais. No entanto, o que percebemos em nossos dias é a bondade vem sendo destruída por narrativas perversas que colocam um contra outro.

No entanto, restam alguns, que ainda persistem em fazer o bem, como ensinamento e evolução espiritual. E até mesmo como um bom exemplo para os jovens, como uma excelente influência social e modelo de semeadura do bem. O que nos leva ao profundo significado de fazer ao outro, e é o que desejamos que nos faça.

Por outro lado, fazer o bem, traz grandes benefícios espirituais e físicos. Entre os benefícios físicos estão: melhor qualidade corporal, equilíbrio emocional, a mente sadia e com objetivo de vida e as emoções controladas pelo espírito da bondade. Além, da sensação de bem-estar, que reduzem os níveis de estresses.

Já no campo espiritual, podemos observar as orientações que condizem a vida plena na terra e conduz a eternidade. Entre elas podemos citar: Preparados para as boas obras – Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. (Efésios 2:10); estar sempre ao lado do bem – O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. (Romanos 12:9); Exemplos – E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. (Hebreus 10:24); fazer o bem como boa obra na vida – Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas, no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai, que está nos céus. (Mateus 5:15-16); Agir com bondade, até mesmo, ao que fazem o mal – E qual é aquele que vos fará mal, se fordes zelosos do bem? (1 Pedro 3:13); Três pedidos de Deus ao homem – Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o SENHOR exige: pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. (Miqueias 6:8); A piedade, a fraternidade – E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude, a ciência, e à ciência, a temperança, e à temperança, a paciência, e à paciência, a piedade, e à piedade, a fraternidade, e à fraternidade, o amor. (2 Pedro 1:5-7); Conselho – E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. (Gálatas 6:9); Pecado de omissão – Portanto, pensem nisto: Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz comete pecado. (Tiago 4:17); Fazendo bem como se fosse ao Deus eterno – Tudo o que fizerem, seja em palavra seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. (Colossenses 3:17); O testemunho pessoal – Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. (Mateus 5:16); Que serve a Deus deve ser apto a servir – Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. (2 Timóteo 3:17); A vitória – Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. (Romanos 12:21); A lição – A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. (Tiago 1:27); O caminho para se fazer o bem – Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. (Efésios 4:32); aproveitar cada momento para fazer o bem – Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. (Gálatas 6:10); O parecer – Aparta-te do mal e faze o bem; procura a paz e segue-a. (Salmos 34:14); o fruto do Espírito – Mas o fruto do Espírito é: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. (Gálatas 5:22-23); guardar a língua – Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. (Efésios 4:29); em todo tempo, confiar e fazer o bem – Confia no Senhor e faze o bem; habitarás na terra e, verdadeiramente, serás alimentado. (Salmos 37:3).

Portanto, o sábio Salomão nos dar uma profunda lição sobre fazer o bem quando afirmou: O homem benigno faz bem à sua própria alma, mas o cruel perturba a sua própria carne. (Provérbios 11:17)

CONVOCAÇÃO DA ACADEMIA MOSSOROENSE DE LETRAS – AMOL

Palácio Cultural Acadêmico Milton Marques de Medeiros.

Endereço: Rua Cleodom Almeida, no 100 – Abolição II. Mossoró /RN

Fundada em 25 de setembro de 1988

CONVOCAÇÃO DA: Secretaria Executiva da Academia Mossoroense de Letras – AMOL PARA: Os/As Acadêmicos/as da AMOL

ASSUNTO: Reunião Extraordinária sobre o Projeto de Gestão da AMOL.

Senhores/as Acadêmicos/as:

Em nome do Vice-Presidente, no exercício da Presidência da Academia Mossoroense de Letras – AMOL, venho convocar todos os senhores/as acadêmicos/as para participarem de uma Reunião Extraordinária deliberativa, que será realizada dia 06 de novembro de 2023 (segunda-feira) , de forma PRESENCIAL, às 18h45min , em primeira convocação, com a maioria dos acadêmicos e às 19h00min com qualquer número de acadêmicos, tendo como PAUTA:

Informes sobre a licença do Presidente Executivo da

Equipe Gestora da

Outros

LOCAL: Palácio Cultural Acadêmico Milton Marques de Medeiros. Endereço: Rua Cleodom Almeida, no 100 – Abolição II. Mossoró /RN

Mossoró-RN 01 de novembro de 2023.

Saudações Acadêmicas

NA CASA DO FILEMOM

Registro esse da Confreira imortal Welma Menezes Posse

Deus concedeu-nos o dom de viver; compete-nos a nós viver bem. (Voltaire)

GALERIA DAS PERSONALIDADES NORDESTINAS

Em 2003, quando abrimos o Museu do Sertão para visitação pública, tivemos a ideia de enriquecer o acervo cultural deste museu com a criação de uma galeria das pessoas que se destacaram na região nas áreas do cangaço, liderança, literatura de cordel, religiosidade e música, bem como com a representação artística de alguns tipos humanos regionais (vaqueiro, jagunço, vendedor de pirulito, botador d’água e artesão). Fizemos uma lista das principais personalidades nordestinas e começamos a procurar escultores talentosos que trabalhassem com madeira, para esculpir em cedro maciço e em tamanho natural estes destacados representantes da cultura sertaneja. No passado, os órgãos responsáveis pela proteção da natureza permitiam a utilização de árvores produtoras de madeira de lei, como o cedro, que estivessem mortas na floresta, para serem utilizadas por artistas que trabalhassem com madeira. Encontramos na região da Chapada da Ibiapaba, no estado do Ceará, três excelentes artistas plásticos, dois deles na cidade serrana de Ubajara (Wildhy Pereira – Vildamar Fernandes Pereira e Frank – Frank Castro Fernandes Siqueira) e mais um outro na cidade de Ipu, que se localiza no sopé da Serra da Ibiapaba, aos quais encomendamos a execução deste refinado trabalho artístico. Foi um trabalho lento, que durou vários anos, pois, além da escassez da madeira de cedro, existiam poucos artistas talentosos na região capazes de executar este tipo de trabalho em madeira. Atualmente, tornou-se impossível continuar enriquecendo o acervo do Museu do Sertão com este tipo de escultura em cedro, por ser proibida a utilização da madeira desta planta nativa. Os órgãos fiscalizadores florestais, como o ICMBio – Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e outros órgãos estaduais e municipais de proteção da natureza não permitem mais a utilização desta árvore florestal. A cobertura vegetal da Chapada da Ibiapaba era relativamente rica em árvores de cedro, mas hoje está planta está praticamente extinta nas poucas manchas de florestas ainda existentes naquela serra. No momento, a Galeria das Personalidades Nordestinas do Museu do Sertão está composta por: 1. Padre Ibiapina -José Antônio de Maria Ibiapina: 1806-1883; 2. Padre Cícero-Cícero Romão Batista: 1844-1934; 3. Beata Maria de Araújo – Maria Magdalena do Espírito Santo de Araújo:1862-1914; 4. Beato Antônio Conselheiro – Antônio Vicente Mendes Maciel: 1830-1897; 5. Beato Zé Lourenço – José Lourenço Gomes da Silva: 1872-1946; 6. Rei do Baião – Luiz Gonzaga do Nascimento: 1912-1989; 7. Jackson do Pandeiro – José Gomes Filho:1919-1982); 8. Patativa do Assaré – Antônio Gonçalves da Silva: 1909-2002); 9. Zumbi dos Palmares: 1655-1695; 10. Lampião – Virgulino Ferreira da Silva: 1898-1938; 11. Maria Bonita – Maria Gomes de Oliveira: 1911-1938; 12. Botador D’água; 13. Vendedor de Pirulito; 14. Artesão; 15. Jagunço e 16. Vaqueiro.

“Aprende a viver bem, e bem saberás morrer”. (Confúcio)

AMARP – Aconteceu

No dia 26.10.2023, na ACJUS / PCAMMM: foi lançado o Lançamento do livro do Confrade FRANCISCO PÉRICLES AMORIM, com presenças de grandes presidente de academias.

