Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

AS AFLIÇÕES DOS JUSTOS

De forma contrária as pregações de nossos dias, o aviso do próprio Cristo foi: “quem me segue, passará por aflições”. Todavia, o salmista avisa: “Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas”. (Salmos 34:19)

No entanto, temos a promessa do próprio Cristo, que nunca nos abandonará, e que ele, nos dará forças para seguimos firmes em meio a tempestade.

Mesmo que os homens digam que servir a Deus, é só caminhos de vitórias, a sagradas letras, ensina que o verdadeiro adorador passará por muitos problemas, assim como enfrentará diversas dificuldades. Pois é justamente nas adversidades que podemos crescer espiritualmente.

As lutas e as adversidades, é semelhante à fornalha, que apura o ouro. E assim, o nosso caráter é moldado na dificuldade. Por outro lado, as adversidades nos levam a maturidade.

A promessa – “Mas os pobres nunca serão esquecidos, nem se frustrará a esperança dos necessitados. (Salmos 9:18)

A graça – “Mas ele me disse: “Minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza”. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. (2 Coríntios 12:9)

A alegria – “Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança”. (Tiago 1:2-3)

Não seja ansioso – “Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus”. (Filipenses 4:6)

A promessa do suportar as provas – “Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel; ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, ele mesmo providenciará um escape, para que o possam suportar”. (1 Coríntios 10:13)

A confiança na providência divina – “O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus”. (Filipenses 4:19)

Tribulação produz perseverança – “Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança; a perseverança, um caráter aprovado; e o caráter aprovado, esperança”. (Romanos 5:3-4)

O pedido – “Misericórdia, Senhor! Vê o sofrimento que me causam os que me odeiam. Salva-me das portas da morte, para que, junto às portas da cidade de Sião, eu cante louvores a ti e ali exulte em tua salvação”. (Salmos 9:13-14)

O Deus que escuta o grito de socorro – “Pois não menosprezou nem repudiou o sofrimento do aflito; não escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. (Salmos 22:24)

A presença constante de Deus – “Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas; protege todos os seus ossos; nenhum deles será quebrado”. (Salmos 34:17-20)

Não desanimar – “Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles”. (2 Coríntios 4:16-17)

A perseverança na esperança – “Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia”. (Tiago 5:11)

A certeza – “Tudo posso naquele que me fortalece”. (Filipenses 4:13)

A esperança da glória – “Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada”. (Romanos 8:18)

A ação de Deus – “Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito”. (Romanos 8:28)

O conselho – Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. (Rm 12:12)

Portanto, se chegar as adversidades, as lutas, as tentações e as aflições, o melhor caminho é não desanimar e nunca desistir e confiar na providência de Deus. Não desista!

Pesquisador e Escritor Ricardo Alfredo