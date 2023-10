Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

PENSAMENTO – A gratidão

“Quer ter uma vida plena, e de alegre, seja grato!”. (Teólogo Ricardo Alfredo)

EM TODO TEMPO, SEJA GRATO!

A gratidão faz mudar, as situações de grande dificuldade. E, só o poder de ser grato, é capaz de transformar as situações difíceis, em momentos de pura alegria.

Ser grato, é ter encontrado na vida a verdadeira razão de existir. Visto que a palavra gratidão vem do latim gratus, sendo traduzida como agradecimento, reconhecimento por receber algo que não merecia. Assim como, pode ser compreendida como benção, graça imerecida ou dádiva.

A gratidão é uma emoção que conduz a alma a uma alegria inexplicável. Porém, precisamos nestes últimos dias, reconhecer e agradecer aos que nos fazem o bem. Assim como, saber agradecer ao Rei eterno sua generosidade, e a Ele ser grato pelo dom da vida.

A sincera gratidão de coração, pode ajudar a baixar a pressão arterial, a ter melhor sono, diminuir a ansiedade e a depressão e trazer felicidade. Então, sejamos gratos.

Vejamos alguns versículos que nos ensina a sermos gratos, mesmo nos dias em que há só dores, dúvidas e lágrimas.

“Bendiga o Senhor a minha alma! Não esqueça nenhuma de suas bênçãos”! (1 Tessalonicenses 5:18)

“Deem graças ao Senhor, porque ele é bom. O seu amor dura para sempre”! (Salmos 136:1)

“Deem graças ao Senhor porque ele é bom; o seu amor dura para sempre”. (Salmos 107:1)

“Quem me oferece sua gratidão como sacrifício honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos”. (Salmos 50:23)

“Dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo”. (Efésios 5:20)

“Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo daí graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco”. (1 Tessalonicenses 5:16-18)

“Entrai por suas portas dando graças, e em seus átrios com hinos de louvor, louvai-o, bendizei seu nome; pois Javé é bom, eterno é seu amor, e sua fidelidade se estende a todas as gerações.” (Salmo 100:4)

“Que vossa conduta seja livre de avareza, contentando-vos com o que tendes no momento; pois o próprio Deus disse: ‘Nunca te deixarei, nem te abandonarei’.” (Hebreus 13:5)

“Pois tudo é dele, por ele e para ele. A ele seja dada a glória para sempre! Amém.” (Romanos 11:36)

“Agradecendo a Deus Pai, que vos tornou dignos de participar da herança dos santos na luz.” (Hebreus 1:10)

“E tudo o que fizerdes em palavras e obras seja feito em nome do Senhor Jesus, agradecendo por meio dele a Deus Pai.” (Colossenses 3:17)

Quando analisamos a gratidão, acreditamos ser uma coisa simples, no entanto, os seus efeitos na vida do ser grato, é tão extraordinário que fica perceptível as mudanças físicas e comportamentais dos que usam a gratidão como modelo de vida.

Portanto, ser grato, ter gratidão, traz alegria a vida, diminui o negativismo patológico e aumenta a qualidade de vida. Sejamos gratos, em todo em tempo.

REUNIÃO NA ACJUS – ACADEMIA DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS DE MOSSORÓ.

Acadêmicos Afrânio de Oliveira Leite e Betinho Rosado.

ACJUS agora mesmo na espera do início da sessão Da AMARP sessão elogio.

PROJETO MEMÓRIA ACADÊMICA TRAJETÓRIAS

Zilene Conceição Cabral Freire de Medeiros e o confrade Francisco Marcos de Araújo, ontem no Projeto Memória Acadêmica Trajetórias em homenagem ao Dr. Francisco Péricles de Amorim. Momento de Reencontro e encontros. Mossoró do presente e para o futuro.

PENSAMENTO – As palavras

“As palavras as vezes fogem, quando o coração está em silêncio”. (Teólogo Ricardo Alfredo)

LANÇAMENTO DO LIVRO HISTÓRIAS DA MINHA VIDA

PENSAMENTO – O silêncio

“Nossas vidas começam a terminar no dia em que permanecemos em silêncio sobre as coisas que importam”. (Teólogo: Martin Luther King)

AMARP – Aconteceu

ACJUS/ PCAMMM – agradecimento ao Presidente JOSÉ WELLINGTON BARRETO, aos colaboradores, NEGUINHO & Sr. FERNANDO pela valiosa ajuda para a realização da SOLENIDADE DE ELOGIOS das nossas queridas MARY FREIRE & DORINHA ALMEIDA – ontem – 27.10.2023.

CONVITE ACJUS – Academia de Ciências Jurídicas e sociais de Mossoró.

PEDRA ENIGMÁTICA EXISTENTE NO MUSEU DO SERTÃO

O Professor Jerônimo Vingt-Un Rosado Maia doou, no ano de 2003, ao Museu do Sertão uma pedra de Quartzo Rosa (cristal rosa), de formato arredondado, incrivelmente trabalhada (polida) pelo homem, com o tampo e o fundo abaulados e com uma cinta em baixo relevo, que circunda toda a lateral da pedra. Dr. Vingt-Un Rosado tinha recebido esta pedra de presente, ofertada por um parente seu, que a adquiriu quando trabalhava em uma mina de gipsita (gesso) no Polo Gesseiro do Araripe, no Estado do Pernambuco. Antes de doar esta pedra ao Museu do Sertão, Dr. Vingt-Un tinha procurado saber se este objeto era de origem indígena e não conseguiu resposta para a sua curiosidade. Eu, Benedito Vasconcelos Mendes, ao ver pela primeira vez este artefato sobre o birô do Dr. Vingt-Un , localizado na biblioteca de sua residência, lembrei-me que no Museu Diocesano de Sobral -CE, minha cidade natal, existiam duas pedras semelhantes a esta, porém de tamanhos diferentes. Ao lado das pedras do Museu de Sobral tinha um texto informativo que dizia que o fundador daquele museu (Dom José Tupinambá da Frota, primeiro Bispo de Sobral) tinha trocado ideias com um Bispo Peruano sobre a possibilidade deste tipo de objeto ser de origem da Civilização Inca, já que este povo era mais evoluído do que os nativos brasileiros. A suposição era de que estas pedras tinham sido trazidas por povos primitivos, acompanhando o curso do Rio Amazonas e que depois foram dispersadas para outras regiões brasileiras. Como Curador do Museu do Sertão procurei saber de competentes Arqueólogos brasileiros, se este enigmático artefato é de origem indígena, e se for, qual a sua função, se utilitária ou ritualística. Certa vez fui ao Museu Nacional do Rio de Janeiro em companhia do Professor Melquíades Pinto Paiva, que à época estava trabalhando naquele museu carioca, quando verificamos a existência de alguns destes objetos, porém de tamanhos menores do que os que existem no Museu Diocesano de Sobral e também menores do que o existente no Museu do Sertão (Mossoró-RN). O fato é que esta peça lítica continua sem informações sobre sua origem, sobre sua utilização e de como foi polida, já que as tribos indígenas brasileiras não faziam apetrechos de trabalho feito de metais.

PENSAMENTO – Sobreviver

“Em nossas vidas, a mudança é inevitável. A perda é inevitável. A felicidade reside na nossa adaptabilidade em sobreviver a tudo de ruim”. (Desconhecido)

PROGRAMA NA RÁDIO FM 105

O programa da ACJUS na FM 105, tem sido um show todos os sábados. Direção do programa Edilson Gonzaga e Ricardo Alfredo. Participação especial de Ênio. Todos os sábados de 10h as 11h.

TV CÂMERA – Memória Acadêmica – Trajetórias.

No programa da TV Câmera de Mossoró no RN, a escritora, poetiza e juíza, deu um show de simplicidade, generosidade e profundo conhecimento. Parabéns.

PESQUISADOR E ESCRITOR RICARDO ALFREDO

Ore comigo…

Obrigado, Senhor

Obrigado, Senhor,

pelos meus braços perfeitos,

quando há tantos mutilados…

Pelos meus olhos perfeitos,

quando há tantos sem luz…

Pela minha voz que canta,

quando tantas emudeceram…

Pelas minhas mãos que trabalham,

quando tantas mendigam…

É maravilhoso, Senhor,

ter um lar para voltar,

quando há tanta gente

que não tem para onde ir…

É maravilhoso, Senhor,

amar, sorrir, sonhar,

quando há tantos que choram,

que se odeiam,

que se revolvem em pesadelos,

e que morrem antes de nascer…

E sobretudo,

é maravilhoso, Senhor,

ter tão pouco a pedir

e tanto para agradecer…

(Michel Quoist)