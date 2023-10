Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

SEJA GRATO EM TODO TEMPO – parte II

A gratidão, de modo geral está atada a esperança, e ao reconhecimento pela generosidade de alguém. No entanto, é sempre bom ter em mente que a nossa esperança não pode ser apenas neste mundo e no seu sistema escravista da alma.

O mundo vem vivendo dias tenebrosos, de inúmeras doenças, principalmente, as emocionais. E, estas, estão ligadas a uma diversidade de problemas causados pelo mundo colorido dos homens. Assim como, o sistema, que já estar nas mãos do inimigo do altíssimo rei do universo, vem trazendo uma disputa espiritual, onde não há dualidade. Por este motivo, somos mais que vencedores por aquele que nos amou.

A depressão vem destruído, silenciosamente, inúmeras famílias. E, ao mesmo tempo, levando diversos indivíduos a morte. Porém, as Sagradas Letras, a Bíblia ensina: “Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo daí graças” (1 Tessalonicenses 5:16-18). Estes, são três fatores fundamentais na vida, Regozijar (alegra-se), Orar (falar com Deus) e dar graças (em todo tempo ser grato). Mesmo que seja, na noite mais escura da vida.

Quando o coração aprende a ser grato, logo, aprendemos a ficar esperando no Senhor. Diz o salmista: “Daí graças a Jeová, porque Ele é bom; porque a Sua benignidade dura para sempre. Daí graças ao Deus dos deuses, porque a Sua benignidade dura para sempre”. (Salmos 136:1-2). O rei Davi, nos dias de grande tribulação escreveu: “Esperei com paciência no SENHOR, e ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor”. (Salmo 40:1)

Aconselha o salmista, sobre a gratidão em todo tempo. Ensina o salmista: 1 – “Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o Teu nome está perto; os que invocam o Teu nome anunciam as Tuas maravilhas”. (Salmos 75:1); 2 – “Jeová é a minha força e o meu escudo; Nele confiou o meu coração, e fui socorrido; pelo que o meu coração salta de prazer, e com o meu cântico O louvarei”. (Salmos 28:7); 3 – “Oferecer-te-ei sacrifícios de ação de graças, e invocarei o nome de Jeová”. (Salmos 116:17); 4 – “Vinde, cantemos alegremente a Jeová, cantemos com júbilo à rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos diante dele com ações de graças, e celebremo-Lo com salmos de louvor. Porque Jeová é Deus grande, e Rei grande sobre todos os deuses”. (Salmos 95:1-3); 5 – “Louvarei o nome de Deus com um cântico, e engrandecê-lo-ei com ação de graças”. (Salmos 69:30); 6 – “Tu és o meu Deus, e eu Te darei graças; Tu és o meu Deus, e eu Te exaltarei. Daí graças a Jeová, porque Ele é bom; porque a Sua benignidade dura para sempre”. (Salmos 118:28-29); 6 – “Bendito seja o nome de Jeová, desde agora e para sempre”. (Salmos 113:2)

A gratidão nasce num coração humilde e bom, que leva a um estilo de vida simples, porém, de grande impacto no meio que viver. É gratidão que nasce o sentimento de paz, alegria, felicidade, confiança e harmonia. Por isso, ser grato é sempre ter em mente a valorização daquilo que já ter, e a esperança de obter o que precisa, mesmo que as circunstâncias seja adversas.

Diz a ciência que nosso corpo é químico e energia, pura verdade. No entanto, a apalavra é poderosa para gerar benefícios ao corpo e a vida. E quando temos consciência, que preciso meditar, estudar, para se apropriar do poder que vem da gratidão, então saímos a alvorar gratidão a todos, que nos voltar em forma de bênçãos.

Porém, jamais devemos esquecer que o pensamento e a palavra, transforma-se em sentimentos e comportamentos nesta vida, e que tem o poder de nos levar, tanto a evolução da alma, como a sua derrota.

Por muitas vezes, a falta de gratidão, leva a falta de paz, que se transforma em infelicidade, e leva a doenças, tanto no campo físico, como campo emocional. Embaraçando a nossa disposição de agir, o que apenas constrói, um alto grau de ansiedade e de estresse mental.

Por outro lado, as santas letras, nos apresenta um projeto individual contra todas as doenças mentais e emocionais, como ensina o Doutor Paulo: “Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus”. (Filipenses 4:6).

A melhor compreensão para este versículo, está na sua ideia central, ou seja, não é esquecendo ou vivendo conformado com o sistema mundano, mas devemos agir com ações de graça, gratos mesmo, dentro da evolução da alma.

Portanto, devemos ser gratos diariamente, mesmo que seja em pequenas coisas, como ensina o apóstolo Paulo, ao afirmar: “Tudo que é verdadeiro, tudo que é amável, tudo que for puro, tudo que é virtuoso, se algo é excelente, pense nessas coisas (Filipenses 4:8). Seja grato em todo o tempo.

Pesquisador e Escritor Ricardo Alfredo