Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

O DEUS QUE GUARDA NOS DIAS MAUS – SALMO 10

O salmista se lança de corpo e alma em busca da justiça e da proteção de Deus. E este, o salmo 10, mostra exatamente a situação em que está vivendo o salmista. Entre os versículos, ele deixa claro que em sua vida há constantes ataques, daqueles que ele classifica como ímpios, cruéis e desumanos. Os quais sempre estão dispostos a se levantar contra os justos. Porém, ele declara que há um Deus que tudo vê, e logo, se levantará para julgar a causa do justo.

Na visão teológica, o salmo 10, apresenta o seguinte esboço:primeira etapa, a arrogância do ímpio (Salmo 10:1-11). E na segunda etapa, o salmista levanta um clamor ao Senhor pedindo por sua justiça e reconhecendo a onipotência e a onisciência divinas (Salmo 10:12-18).

A arrogância do ímpio (Salmo 10:1-11)

Já nos primeiros versículos, o salmista apresenta suas preocupações na vida. Dentre elas, estavam: A parente ausência de Deus; suas perturbações diárias; as perversidades dos ímpios; a parente riqueza dos que praticam o mal.

Nestes onze versículos, o salmista fazer uma sinopse das ações dos arrogantes e prepotentes diante dos pobres e de quem sofre. Mostrando que eles usam sua boca para maldição, o engano, a opressão, o insulto e a iniquidade. meditemos nestes primeiros onze versículos.

1 Senhor, por que estás tão longe? Por que te escondes em tempos de angústia?

2 Em sua arrogância o ímpio persegue o pobre, que é apanhado em suas tramas.

3 Ele se gaba de sua própria cobiça e, em sua ganância, amaldiçoa e insulta o Senhor.

4 Em sua presunção o ímpio não busca; não há lugar para Deus em nenhum dos seus planos.

5 Os seus caminhos prosperam sempre; tão acima da sua compreensão estão as tuas leis que ele faz pouco caso de todos os seus adversários,

6 pensando consigo mesmo: “Nada me abalará! Desgraça alguma me atingirá, nem a mim nem aos meus descendentes”.

7 Sua boca está cheia de maldições, mentiras e ameaças; violência e maldade estão em sua língua.

8 Fica à espreita perto dos povoados; em emboscadas mata os inocentes, procurando às escondidas as suas vítimas.

9 Fica à espreita como o leão escondido; fica à espreita para apanhar o necessitado; apanha o necessitado e o arrasta para a sua rede.

10 Agachado, fica de tocaia; as suas vítimas caem em seu poder.

11 Pensa consigo mesmo: “Deus se esqueceu; escondeu o rosto e nunca verá isto”.

O clamor a Deus (Salmo 10:12-18)

Nesta ultima parte, ou seja, os últimos seis versículos, o salmista incentiva o servo do altíssimo a busca-lo, e reafirma que Deus é justo e ouve o clamor do justo e o livra de todos as suas dores.

12 Levanta-te, Senhor! Ergue a tua mão, ó Deus! Não te esqueças dos necessitados.

13 Por que o ímpio insulta a Deus, dizendo no seu íntimo: “De nada me pedirás contas!”?

14 Mas tu enxergas o sofrimento e a dor; observa-os para tomá-los em tuas mãos. A vítima deles entrega-se a ti; tu és o protetor do órfão.

15 Quebra o braço do ímpio e do perverso, pede contas de sua impiedade até que dela nada mais se ache.

16 O Senhor é rei para todo o sempre; da sua terra desapareceram os outros povos.

17 Tu, Senhor, ouves a súplica dos necessitados; tu os reanimas e atendes ao seu clamor.

18 Defendes o órfão e o oprimido, a fim de que o homem, que é pó, já não cause terror.

Portanto, mesmo diante das lutas do dia a dia, seja forte e valente, confiando na providencia de Deus. Confie em Deus.

Escritor: Ricardo Alfredo