Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

A GUERRA ESPIRITUAL

Fonte: foto Google.

O mundo espiritual, tem influenciado diretamente, a vida do mundo físico. Para aqueles que buscam, por um instante, observar a vida, logo percebe que tudo está fora de lugar, ou seja, onde nossos pais disseram que estaria com marco da vida.

Nosso estágio na vida é tão rápido, que muitos querem, em tese, aproveitar a vida de qualquer forma. E, quase sempre, ferido os conceitos e preceitos de vida, que foram ensinados, e postos, como verdades eternas. Nesta ânsia, de viver as loucuras impostas pelo sistema, o qual é avesso, as doutrinas eternas, e que foram ensinadas pelos antigos servos do altíssimo rei do universo. Porém, o mundo e o seu sistema doente, caminha para o caos. E assim, a humanidade tem a sua visão escurecida pelo desejo de ter e ser. E muitos mergulham na escuridão de uma guerra que não conhece, e passam a seres usados como fantoches nas mãos do inimigo do altíssimo.

A guerra espiritual é silenciosa e influenciadora. Por esses motivos temos, a inversão dos valores, onde o bem é mal, e o mal é bem; onde as trevas são luz, e a luz são trevas; onde a verdade é mentira, e a mentira é verdade. E é por esse meio, que ocorre a implantação da dúvida, geradora de questionamentos sobre a vida, a morte e a eternidade. Assim, o homem é conduzindo a viver na terra, uma vida vazia, sem sentido e razão de existir.

O mundo espiritual é tão real, quanto o ar que não podemos tocá-lo, só senti-lo. Pois o mundo espiritual, não é como o mundo material, que possui as quatro dimensões – altura, largura, comprimento e tempo. Os quais são estruturados por leis naturais. Já o mundo espiritual e suas dimensões podem, pelo poder da palavra viva, se materializar, ou seja, existir. E essa é uma profunda diferença que torna a guerra espiritual desafiadora para os homens.

A relação entre os mundos: físico e espiritual é constante, de forma que a influência pode ser positiva ou negativa. Toda interferência positiva, conduz ao caminho de vida, paz e harmonia universal. Enquanto, a influência negativa, busca a destruição da humanidade através do ódio, rancor, dor, desespero e mortandade. Neste intervir, cada ser humano, escolher de que lado deseja ficar. E a essa escolha, denominamos de livre arbítrio.

No campo físico material, a influência do inimigo de Deus, tem, entre outras maldades, as guerras, que são lutas com armas de todas as espécies, levando a grande parte da humanidade ao desespero e desejo de sobreviver. No entanto, existem outras guerras, que são travadas dentro do ser; que é a guerra espiritual, que vem conduzindo a humanidade a autodestruição. Todavia, essa guerra só pode ser vencida no campo da oração. Por isso, o apóstolo Paulo doutrina: “Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do Diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais”. (Efésios 6:11-12)

No mesmo campo de visão do livro de Efésios, o apóstolo Paulo, escreve aos coríntios, o seguinte relato “As armas com as quais lutamos não são humanas; ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento, para torná-lo obediente a Cristo”. (2 Coríntios 10:4-5)

Numa linguagem simples, o apóstolo mostra que há o domínio do sofismo e da altivez, neste mundo. Porém, precisamos saber o significado de cada palavra para compreendermos a sua verdadeira face. A palavra sofismas, significa no grego, logismos. Significa “ideias, conceitos, raciocínios, filosofias”. O interessante, é que, no mundo dito científico, é perceptivelmente a altivez com símbolo de domínio sobre o outro, ou seja, a busca é construí nas pessoas, ditas intelectuais, a ideia do logismos, como capa de proteção a verdade de Deus.

No entanto, essas fortalezas humanas, (ideias, conceitos, raciocínios, filosofias), apenas vem escravizando a humanidade na teoria da liberdade sem limites. O que vem levando a humanidade a prisões: físicas, espirituais e até mesmo a sepulturas.

Na guerra espiritual, as técnicas mundanas, induzem a humanidade a falsa percepção da não existência de um criador, através das filosofias, da inteligência e dos movimentos teóricos, que são inúteis, para eternidade. E assim, são usadas técnicas de marketing, contra filosofias, palavras persuasivas da sabedoria humana, que apenas destrói a ideia do concreto, gerando o que é insólito.

Portanto, devemos ficar firmes na esperança como ensinou o apóstolo Paulo ao doutrinar: “no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça; E calçados os pés na preparação do evangelho da paz; tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus; Orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos, E por mim; para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do evangelho, Pelo qual sou embaixador em cadeias; para que possa falar dele livremente, como me convém falar. (Efésios 6:10-24)

Pesquisador e Escritor Ricardo Alfredo