Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

CONSELHOS PARA VIDA

foto: fonte Google.

A brevidade da vida

O ciclo da vida é semelhante a um suave sopro. Por isso, é tão frágil, e tão vulnerável, que para compensar, foi dado a cada um, nesta dimensão, um propósito. Porém, agimos como tolos, que juntam metais e cacarecos, que para nada serve, e nem podemos levar para a outra existência.

Aviso – Parem de confiar no homem, cuja vida não passa de um sopro em suas narinas. Que valor ele tem? (Isaías 2:22)

A brevidade da vida – O homem é como um sopro; seus dias são como sombra passageira. (Salmos 144:4)

O orgulho é nada – Por isso serão como a neblina da manhã, como o orvalho que bem cedo evapora, como palha que num redemoinho vai-se de uma eira, como a fumaça que sai pela chaminé. (Oséias 13:3)

A vida como um sonho – Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã! Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. (Tiago 4:14)

Conselho – Lembrou-se de que eram meros mortais, brisa passageira que não retorna. (Salmos 78:39)

O sentido da Vida

Há uma diversidade de conceitos para o sentido da vida. Alguns, acham que é dedicar-se a algo maior que si mesmo. Outros dizem que é aproveitar ao máximo o seu tempo na terra. Já os velhos sábios dizem que é ser livre, como o vento e a chuva. Porém, o sentido da vida, cabinhos escolher, e a ele dar um discernimento de pura eternidade.

Fazer o bem – Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. (Efésios 2:10)

Orem e se alegre com a vida – Alegrem-se sempre. Orem continuamente. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. (1 Tessalonicenses 5:16-18)

O caminho – Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão: Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. (Eclesiastes 12:13)

A revelação – Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no Amado. (Efésios 1:4-6)

A evolução pessoal – Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige: pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. (Miquéias 6:8)

Desfrutando a vida

Muitos ainda acreditam, que para desfrutar a vida, é necessário acumular riquezas e bens. E passam toda a sua existência, perdido, na buscando dos tesouros da terra. No entanto, o verdadeiro desfrutar a vida, está diante de seus olhos, nas coisas simples e que dão prazer.

Coração cheio de justiça e generosidade – Cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para glória e louvor de Deus. (Filipenses 1:11)

Honestidade, integridade, bondade e humildade – Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. (Eclesiastes 9:8)

O reflexo do fazer o bem – Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade, (Provérbios 5:18)

O percurso na vida – Então, exaltei eu a alegria, porquanto o homem nenhuma coisa melhor tem debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se; porque isso o acompanhará no seu trabalho nos dias da sua vida que Deus lhe dá debaixo do sol. (Eclesiastes 8:15)

Portanto, quando os bons conselhos forem escritos na tabua do coração, e praticamos em todos os estágios da vida, então, chegamos no ponto em que sempre deveria estar, que é a evolução humana e espiritual.

Pesquisador e Escritor Ricardo Alfredo