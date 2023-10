Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

ALERTA! ESTAMOS VIVEMOS OS MOMENTOS FINAIS

Os sinais estão a cada dia mais fortes, da vinda do cordeiro de Deus. E as profecias vem se cumprindo, e o mundo, desapercebido.

Enquanto os homens se reuni secretamente para discutirem Leis contra o povo de Deus. E, de forma ilusória, querem contrariar a santa palavra, com narrativas perversas e doentes. A igreja de Cristo, caminha cantando, Ele vem! Ele vem!

Eis algumas profecias, e seu cumprimento profético. Vejamos alguns aspectos desta relação:

01- Profecia

1 — Veio sobre mim a mão do Senhor; e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos,

2 — e me fez andar ao redor deles; e eis que eram mui numerosos sobre a face do vale e estavam sequíssimos.

3 — E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes.

4 — Então, me disse: Profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor.

5 — Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o espírito, e vivereis.

6 — E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor.

7 — Então, profetizei como se me deu ordem; e houve um ruído, enquanto eu profetizava; e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso.

8 — E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima; mas não havia neles espírito.

9 — E ele me disse: Profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito: Assim diz o Senhor Jeová: Vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam.

10 — E profetizei como ele me deu ordem; então, o espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército grande em extremo.

11 — Então, me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel; eis que dizem: Os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança; nós estamos cortados.

12 — Portanto, profetiza e dize-lhes: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. (Ezequiel 37.1-12). Cumprimento profético: “Estando ele sentado no monte das Oliveiras, os discípulos chegaram perto dele em particular, com esta pergunta: “Dize-nos, quando vai acontecer isso e qual é o sinal de tua vinda e do fim do mundo?” Jesus respondeu: “Cuidado para que ninguém vos engane. Vão aparecer muitos em meu nome, afirmando: ‘Eu sou o Cristo’, e vão enganar muita gente. Ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Não fiqueis alarmados. Pois é preciso que tudo isso aconteça, mas ainda não será o fim. Uma nação se levantará contra outra e um reino contra outro. Haverá fome e terremotos em vários lugares. Tudo isso será apenas o começo dos sofrimentos. Então sereis entregues para serdes torturados e mortos. E sereis odiados por todas as nações por minha causa. Muitos vão cair, haverá traições e ódios recíprocos. Surgirão numerosos falsos profetas, que enganarão muita gente. E ante o progresso constante da iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas quem perseverar até o fim será salvo. Este Evangelho do Reino será anunciado em todo o mundo como um testemunho para todas as nações. Então virá o fim. Quando, portanto, virdes a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, instalada no lugar santo – que o leitor procure entender – então os que estiverem na Judeia fujam para os montes; quem estiver no terraço não desça para pegar alguma coisa em sua casa; e quem estiver no sítio não volte para buscar um agasalho. Ai daquelas que estiverem grávidas ou amamentando naqueles dias! Rezai para que vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Porque a angústia será tão grande como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá igual. Se Deus não abreviasse aqueles dias, ninguém se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, Deus abreviará aqueles dias”. (Mateus 24:3-22)

02 – Profecia: “Também trarei do cativeiro o meu povo Israel; e eles reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão; plantarão vinhas, e beberão o seu vinho; e farão pomares, e lhes comerão o fruto. Assim os plantarei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra que lhes dei, diz o senhor teu Deus.” (Amós 9:13-14). Cumprimento profético: Israel é o 3º maior produtor de flores, está entre as nações com o maior IDH do planeta e supera até os EUA no Índice de Esperança de Vida.

03 – Profecia: “E vos tomarei dentre as nações, e vos congregarei de todas as terras, e vos trarei para a vossa terra.” (Ezequiel 36:24). Cumprimento profético: Após 19 séculos, com a criação do moderno Estado de Israel, milhares de judeus dispersos pelo mundo, saíram de 120 nações para formar o seu país e assim cumprir o que está escrito na Bíblia.

Os avisos a humanidade

Quer tem ouvidos, ouça o que o espírito diz as igrejas – “Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas.” (Apocalipse 3:6)

Terremotos, fomes, pestes e guerras – “E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras; olhai não vos perturbeis; porque forçoso é que assim aconteça; mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino; e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores”. (Mateus 24:6–8)

Sol tornou-se negro – “E vi quando abriu o sexto selo, e houve um grande terremoto; e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua toda tornou-se como sangue”. (Apocalipse 6:12)

Sinais nos céus – “E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo, e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia de Jeová”. (Joel 2:30–31)

O amor esfriou – “E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará”. (Mateus 24:12)

Os falsos cristos – “Respondeu-lhes Jesus: Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo; a muitos enganarão”. (Mateus 24:4–5)

O alerta – “Aprendei, pois, da figueira a sua parábola: Quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo, mesmo às portas”. (Mateus 24:32−33)

O Evangelho chegando nos confins da terra – “E este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim”. (Marcos 16:15)

O Envio – o Senhor Jesus disse a Seus discípulos após a Sua ressurreição: “Ide por todo o mundo, e pregai o evangelho a toda criatura”. (Mateus 24:14)

O noivo da igreja – o Senhor Jesus disse: “Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo! saí-lhe ao encontro!” (Mateus 25:6)

O mundo anda agitado, e cientistas estão prevendo uma diversidade de mudanças na natureza, na sociedade e no comportamento humano. No entanto, é notório que algo está prestes a acontecer, visto que, a natureza geme como em dores de parto. Todavia, para aqueles que acreditam em sua promessa, sua volta não será uma ameaça, pelo contrário, é o dia de grande alegria e de cumprimento da tão almejada esperança, como anuncia o apóstolo Paulo: “Maranata, ora vem, Senhor Jesus” (1Co 16:22).

Pesquisador e Escritor Ricardo Alfredo