Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

DE OLHO NO MUNDO

Fonte: foto Google.

Apesar da beleza do mundo, e de toda maravilha que a natureza apresenta. A mente humana tende a viver na escuridão interior e conversar com ela, tudo fruto das sementes que foram plantas durante a sua vida. Principalmente, quando estava acordado/dormindo.

Parece que os doces momentos da vida, foram esquecidos, e a decisão coletiva de olhar apenas para si, tomou conta de todas as mentes, e passamos a caminhar cegamente pelo mundo do caos.

Os altos falantes da razão, silenciaram. Todos escutam sem ouvir, olham sem ver. E assim, a bondade, a benevolência e a misericórdia, são apregoadas como fraquezas. Porém, bem pouca gente, foi capaz de ouvir a voz do Espírito de Deus, que diz: amai ao seu próximo com a si mesmo.

Cantem comigo a oração de São Francisco

Senhor, fazei de mim um instrumento da Vossa paz.

Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria.

Onde houver trevas, que eu leve a luz.

Ó Mestre, fazei que eu procure mais: consolar, que ser consolado;

compreender, que ser compreendido; amar, que ser amado. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna.

Portanto, ore ao mestre, e peça, para ser um instrumento do seu amor, num mundo cheio de ódio e dor. E assim, as trevas serão dissipadas, pelo poder do amor e da fé.

Pesquisador e Escritor Ricardo Alfredo