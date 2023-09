Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

MOMENTOS FINAIS

“Eu voltarei”, assim, o Cristo anunciou aos seus servos. E uma diversidade de grandes profecias, foram escritas, anunciando sua volta. E estás, estão acompanhadas de sinais como anuncia o Evangelho de Mateus: “E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras; olhai não vos perturbeis; porque forçoso é que assim aconteça; mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino; e haverá fome e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores”. (Mateus 24:6-8).

E os que esperam em sua volta, já são capazes de sentir que o relógio estar marcado a hora certa, em que iremos partir para glória celestial.

Vejamos as profecias passo a passo, e analisemos, com a razão e a fé, os sinais que anunciam, de forma clara, que Ele está para chegar.

Os sinais – 1- a intensa pregação do Evangelho: “E este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim”. (Mateus 24:14); 2- A alma sedenta da palavra: “Eis que vêm os dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre à terra; não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor”. (Amós 8:11); 3- O abandono do amor: “E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará”. (Mateus 24:12); 4- A perturbação no mundo: “E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras; olhai não vos perturbeis; porque forçoso é que assim aconteça; mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino; e haverá fome e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores”. (Mateus 24:6-8); 5- A parábola da figueira: “Aprendei, pois, da figueira a sua parábola: Quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo, mesmo às portas”. (Mateus 24:32-33); 6- Sinais no céu: “Logo depois da tribulação daqueles dias, escurecerá o sol, e a lua não dará a sua luz; as estrelas cairão do céu e os poderes dos céus serão abalados”. (Mateus 24:29); 7- O derramar do Espírito: “E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu Espírito. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo, e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor”. (Joel 2:29-31); 8- Falsos Cristos: “Respondeu-lhes Jesus: Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo; a muitos enganarão”. (Mateus 24:4-5); 9- O domínio do ateísmo: “E todo espírito que não confessa a Jesus não é de Deus; mas é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir; e agora já está no mundo”. (1 João 4:3).

A surpresa – 1- O alerta: “Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia, nem a hora”. (Mateus 25:13); 2- Ficar apercebido: “Estai vós também apercebidos; porque, numa hora em que não penseis, virá o Filho do homem”. (Lucas 12:40); 3- O tempo é o Deus: “Quanto, porém, ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai! vigiai! porque não sabeis quando chegará o tempo”. (Marcos 13:32-33); 4- A chegada do noivo: “Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo! saí-lhe ao encontro”! (Mateus 25:6).

Os alertas – 1- Guardar e se arrepender: Lembra-te, portanto, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. Pois se não vigiares, virei como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. (Apocalipse 3:3); 2- A lamentação: “Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram; e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim. Amém”. (Apocalipse 1:7); 3- O rejeitado reinando: “Pois, assim como o relâmpago, fuzilando em uma extremidade do céu, ilumina até a outra extremidade, assim será também o Filho do homem no seu dia. Mas primeiro é necessário que ele padeça muitas coisas, e que seja rejeitado por esta geração”. (Lucas 17:24-25); 4- Filho do homem nas nuvens: “Então verão vir o Filho do homem nas nuvens, com grande poder e glória”. (Marcos 13:26); 5- O Filho do homem: “Respondeu-lhe Jesus: É como disseste; contudo, vos digo que vereis em breve o Filho do homem assentado à direita do Poder, e vindo sobre as nuvens do céu”. (Mateus 26:64); 6- Bem-aventurado aquele que vigia: Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia, e guarda as suas vestes, para que não ande nu, e não se veja a sua nudez. (Apocalipse 16:15).

Ações do Cristo em sua volta – 1- O justo juiz: “Quando chegar o tempo determinado, julgarei retamente”. (Salmo 75:2); 2- O julgamento dos maus: “Iraram-se, na verdade, as nações; então veio a tua ira, e o tempo de serem julgados os mortos, e o tempo de dares recompensa aos teus servos, os profetas, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra”. (Apocalipse: 11:18); 3- A casa do Senhor: “Acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor, será estabelecido como o mais alto dos montes e se elevará por cima dos outeiros; e concorrerão a ele todas as nações. Irão muitos povos, e dirão: Vinde, e subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e andemos nas suas veredas; porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele julgará entre as nações, e repreenderá a muitos povos; e estes converterão as suas espadas em relhas de arado, e as suas lanças em foices; uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra”. (Isaias2:2-4)

A segunda vinda de Cristo – 1- A surpresa da sua volta: “Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia, nem a hora”. (Mateus 25:13); 2- O grito: “Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo! saí-lhe ao encontro!” (Mateus 25:6); 3- Ouça o Espírito: “Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito dia às igrejas”. (Apocalipse 2:29).

Portanto, os sinais estão cada dia mais evidentes, e cada palavra dos profetas vem se cumprindo ao longo do tempo. E jamais, nenhuma palavra se perdeu no tempo. Acorde! Estamos vivendo os momentos finais. E logo, ao raiar da alvorada a igreja se encontrar com seu mestre nas nuvens.

Pesquisador e Escritor Ricardo Alfredo