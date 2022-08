Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

O SALMO 42, a dor na alma

Ainda há pouco conhecimento sobre a mente humana e suas capacidades positivas e negativas, no mundo científico. E desse desconhecimento, surgem conceitos e preceitos que estão além da realidade. Dentre eles, está a depressão, que para muitos é falta do que fazer, ou falta de ter um trabalho, ou ter uma função. Já no mundo religioso é classificado como falta de fé. E as frases mais absurdas vão surgindo, como: depressão é pecado oculto, falta de amizade com Deus, coisa de gente desocupada e etc… É lamentável, para não dizer desumano, tratar quem está com depressão dessa forma.

Em nossa geração uma das doenças mais grave que existe é a depressão, visto que ela é uma doença psiquiátrica que leva ao desanimo, desencanto, a desesperança e a tristeza profunda que pode gerar a morte.

Os sinais apresentados neste salmo, são os possíveis sinais de depressão, que são: choro contínuo (versículo 3), nostalgia (versículo 4), (versículo 3), alma perturbada (versículos 5, 6), sensação de sufoco (versículo 7), dores físicas (versículo 10).

Façamos uma leitura do salmo 42, para compreendemos através do Espírito Santo a mensagem contida nele. Assim como a solução que o Eterno Deus nos apresenta para depressão.

Salmo 42

1 Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus.

2 A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus?

3 Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: “Onde está o seu Deus?”

4 Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado. Pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças em meio à multidão que festejava.

5 Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus! Pois ainda o louvarei; ele é o meu Salvador e o meu Deus.

6 A minha alma está profundamente triste; por isso de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermom, desde o monte Mizar.

7 Abismo chama abismo ao rugir das tuas cachoeiras; todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim.

8 Conceda-me o Senhor o seu fiel amor de dia; de noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida.

9 Direi a Deus, minha Rocha: “Por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo?”

10 Até os meus ossos sofrem agonia mortal quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo: “Onde está o seu Deus?”

11 Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus! Pois ainda o louvarei; ele é o meu Salvador e o meu Deus.

Este salmo apresenta alguns caminhos para se vencer a depressão. São eles: sede de Deus (versículos 1 e 2), reconhecendo que tem um problema e que precisa de ajuda (versículos 5 e 6), não desistir (versículo 8), relembre as obras de Deus que alegram a alma (versículos 5 e 11), tendo esperança em você e em Deus (versículos 5 e 11), lembre-se que Deus já está no futuro e sabe o que é melhor para você (versículos 6), não esquecendo a soberania de Deus em tudo (versículo 7), guardando a graça de Deus em Cristo, como fonte da vitória (versículo 8) e orando a Deus pela sua vida (versículo 8).

Portanto, a depressão pode atacar a qualquer ser humano, mesmo aqueles que tem intimidade com Deus podem passar por esse túnel de grande escuridão. Todavia, seja forte e valente e certamente a vitória virá.

Ricardo Alfredo