Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

PENSAMENTO – O nascimento da fé

“Na vida, as ondas nos causam pavor, pois sempre vem acompanhadas de tempestades. E é, neste justo momento, que nasce a fé.” (Teólogo: Ricardo Alfredo)

AGRADECIMENTO

A gratidão é o maior dom humano, é o reconhecimento, só realizado pelas almas sensatas. E hoje, é dia reconhecer e agradecer a generosidade dos vereadores, principalmente do vereador Gideon Ismaias, que lançou o meu nome para a inquirição, e receber a medalha de comunicação Jeremias da Rocha da câmara Municipal de Mossoró.

É bem verdade, que é impossível não ficar envaidecido com tamanha honraria. Por outro lado, é perceptível a gentiliza daqueles que concederam a Medalha de comunicação Jeremias da Rocha da câmara Municipal de Mossoró, a este simples servo do Rei eterno, Cristo Jesus.

Como ser humano, reconheço que a homenagem, exalta aquele que recebeu, e traz alívio ao duro labutar na vida. Outra grande verdade, é que a honraria, massageia o ego, enobrece a alma. Em contrapartida, somente aumenta o nosso compromisso, cobra-nos mais responsabilidade social, educacional e humana.

Para o bem da verdade, toda homenagem é sempre bem-vinda, e são sempre boas, pois traz calor humano ao um coração que duela uma vida inteira. Logo, quando a homenagem vem em vida, o coração, silenciosamente, agradecer a Deus numa prece.

Portanto, hoje quero agradecer, as minhas filhas, que sempre lutaram comigo nesta caminhada, chamada vida. Aos que reconheceram o meu trabalho na comunicação. A toda da minha família, aos vereadores, que escolheram e aprovaram o meu nome. A Giglianny Paiva, que caminha comigo em silêncio e em oração. Em especial ao vereador Gideon Ismaias. E principalmente ao meu Senhor e salvador, Cristo Jesus, pois sem sua presença, nesta longa e cumprida jornada da vida, certamente, já teria desistido ou partido para eternidade. Obrigado Cristo.

ATIVIDADES DA ACJUS – Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró.

1- Repetimos o comunicado dos seguintes eventos. Dia 06/10/23 – 16h – Plenário da Câmara Municipal de Mossoró – lançamento do livro MEU BACHAREL de autoria do ex-vereador e deputado Dr. Manoel Mário de Oliveira.

2- Dia 20.10.23 as 19h no Teatro Lauro Monte – Posse da confreira Welma Maria Ferreira de Menezes na AMOL.

3- Dia 26.10.23. 19h no PCAMMM – Sessão Especial de lançamento do livro de memórias: Francisco Péricles de Amorim – Histórias da Minha Vida.

4- Em novembro teremos a Sessão Solene de Aniversário de nove (09) anos da ACJUS com a entrega das Medalhas Ruy Barbosa, Maria HELDERY e Sátiro. Também teremos sessão na Câmara Municipal. Bom a gente ir se organizando para prestigiar todos esses eventos.

PAIS DE PE. SÁTIRO

Pais de Pe. Sátiro – mãe: Erondina Cavalcanti Dantas e pai: João Fernandes Dantas

OS MESTRES DO CONHECIMENTO

Ricardo Alfredo e Dr. Francisco Péricles, em reunião ACJUS.

Ricardo Alfredo ao lado da foto do irmão Milton Marques.

Ricardo Alfredo ao lado da foto de Elder Heronildes.

Ricardo Alfredo ao lado da sua foto na ACJUS.

CONVITE – LANÇAMENTO DO LIVRO MEU BACHAREL

REUNIÃO ENTRE TESOUREIRO E PRESIDENTE DA ACJUS

Uma aproveita reunião do presidente Wellington Barreto e o tesoureiro Ricardo Alfredo. Presença da escritora Francy Dantas.

AMARP – Academia Mossoroense de Artistas Plásticos

CONSTRUÇÃO AUDITÓRIO ACADÊMICO ELDER HERONILDES DA SILVA

A construção do auditório acadêmico Elder Heronildes, está em pleno desenvolvimento. Sempre, temos visitas nas instalações da ACJUS para conhecer a obra. Parabéns ao presidente e a diretoria.

VISITA AS OBRAS DO AUDITÓRIO

O escritor e imortal, nosso querido amigo e irmão Edilson Gonzaga de Souza júnior, esteve na obra com o presidente José Wellington Barreto. Continuamente, todos os imortais têm acompanhado a construção do auditório.

REUNIÃO DA DIRETORIA DA ACJUS

ACJUS presenças no PCAMMM hoje sábado 16.09.23 Antônio Clóvis Vieira, Antônio Marcos de Oliveira, Edilson Gonzaga de Souza Júnior e Ricardo Alfredo, José Wellington Barreto, planejando novembro 09 anos da ACJUS.

IMPORTANTE ESTATUA PARA O MUSEU DO SERTÃO

Mais uma grande obra idealizada pelo professor Benedito Vasconcelos mendes. Dessa vez Mossoró recebe sua estatua em tamanho natural. Parabéns.

ANIVERSÁRIO ACJUS

Obra o “MAGISTRAL”. Pintura da Amarp. Artista Francy Dantas.

TEMPO DE ENCONTRO NA AMARP – Academia Mossoroense de Artistas Plásticos

A turma da cultural em tempo de encontros. Da direita para esquerda temos: Eriberto Monteiro

Francy Dantas, Ayjalon Drumo e salvina Andrade.

SEDE ACJUS

A sede da ACJUS é uma estrela brilhante em Mossoró.

EM VISITA

O escritor Manoel Mário está em visita a Mossoró e lança o seu livro, meu bacharel. Parabéns.

NOS JARDINS DA TCM

ACJUS hoje na companhia dos amigos e confrades Dr. Manoel Mário e Misherlany Gouthier.

Visitamos a confreira Zilene Conceição Cabral Freire de Medeiros e a Dra. Stella Maris e os confrades Marcos Araújo e Evans Araújo. Na pauta o lançamento do livro Dr. Manoel Mário, que ser a lançado de 6.10.23 – as 16h no Plenário da Câmara Municipal de Mossoró.

Importante frisar que toda renda do livro será revertida para duas instituições filantrópicas da nossa cidade.

PENSAMENTO – O silêncio

“É preciso ficar em silêncio para ouvir tua voz”. (Teólogo: Ricardo Alfredo)

REUNIÃO EXECUTIVA NA ACJUS

ACJUS agora final de tarde, início de noite, reunião com os acadêmicos Francisco Péricles, Bruno Ernesto Clemente e a Dra. Larissa Amorim, tendo como pauta central o lançamento do livro do Acadêmico e professor Francisco Péricles de Amorim – em coautoria com o acadêmico Raimundo Antônio de Souza LOPES, trabalho magnífico que recebeu o título de: “Histórias da Minha Vida ”

Em breve publicaremos a programação. Já adiantamos que o lançamento será no PCAMMM no espaço de eventos Maria Alexandrina.

ACJUS nós ainda temos para esse ano o lançamento de mais 4 livros. Dois do confrade Marcos Araújo, a trilogia do confrade Milton Marques de Medeiros e o nosso. Lembre-se que já participamos do lançamento dos livros dos confrades Sátiro, Canindé e de Elder.

TERCEIRA EDIÇÃO DO LIVRO GESTÃO PARTICIPATIVA E POLÍTICAS PÚBLICAS

ACJUS bom dia para todos. Observamos o destaque internacional que foi dado ao trabalho literário – científico do confrade Everkley Magno Freire Tavares, nosso secretário geral, que teve a terceira edição do seu recente livro GESTAO PARTICIPATIVA E POLÍTICAS PÚBLICAS publicado traduzido em diversos países da Europa como França, Alemanha, Itália, Inglaterra e Espanha. Uma grande Vitória para o professor e acadêmico, mas também para nossa instituição, haja vista o prestígio que o autor deu a ACJUS. Muito obrigado confrade Everkley, parabéns e em breve estaremos juntos.

ACJUS NA FM 105

No sábado 23 de setembro de 2023, recebemos a extraordinária visita do Escritor Manoel Mário e Jales. Foi uma entrevista com boas informações e principalmente sobre o livro meu bacharel, toda renda será revertida para caridade. Parabéns.

ACJUS NA TV – PROGRAMA MEMÓRIA ACADÊMICA TRAJETÓRIAS

Ricardo Alfredo e Manoel Mário (escritor)

Ricardo Alfredo, Manoel Mário (escritor) e Misherlany Gouthier (escritor)

Ricardo Alfredo e Misherlany Gouthier (escritor)

PESQUISADOR E ESCRITOR: RICARDO ALFREDO

ORE COMIGO ESTE SALMO. (Salmo 04)

Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça, na angústia me deste largueza; tem misericórdia de mim e ouve a minha oração.

Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? (Selá.)

Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que é piedoso; o Senhor ouvirá quando eu clamar a ele.

Perturbai-vos e não pequeis; falai com o vosso coração sobre a vossa cama, e calai-vos.

(Selá.)

Oferecei sacrifícios de justiça, e confiai no Senhor.

Muitos dizem: Quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto.

Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se lhes multiplicaram o trigo e o vinho.

Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança.