Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

MOMENTOS FINAIS DA IGREJA

O mundo atual, tem feito ecoar silenciosamente, as tratativas de guerras, de rumos de guerras, de fome, de terremotos, de pestes, de quebra de valores, de mudança de marcos, de apoio ao mal. Eis que bate a porta os momentos finais em que a igreja de Cristo deixará esse mundo.

O relógio, está marcando a hora final. E Jesus avisou aos seus discípulos, “Eu voltarei” (João 14:3). E essa chama de esperança, vem crescendo a 2000 mil anos (dois mil anos) e hoje sua intensidade é maior.

Os ensinamentos e as promessas do mestre, Cristo, vêm sendo escondidas e tratadas como loucura ou fanatismo. No entanto, os sinais da sua volta, vem crescendo e atormentando o mundo científico. De forma que, estão, a cada dia criando uma narrativa para um terrível acontecimento, sendo o arrebatamento da igreja.

Parole di Dio attinenti, que significa: palavras relevantes de Deus, que revelam o futuro da humanidade. Diz o evangelho de Mateus: “Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino; e haverá fome e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores” (Mateus 24:7-8). Confirmando o que profetizou Joel, “E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo, e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia de Jeová” (Joel 2:30-31). E ao logo do tempo temos ouvido, visto e presenciando esses prodígios, que são: pragas, fome, terremotos, enchentes. De modo que os homens, grande, pequenos, indoutos, sábios, veem com grande surpresa e terror os desastres, que são quase comuns em todo o mundo. Os quais estão se tornando cada vez mais rigorosos. E estes, são estranhos fenômenos celestiais, que anunciam, Ele está as portas! As profecias do retorno do Senhor, vem passo a passo se cumprindo. E este é o tempo de se preparar para se encontrar o Juiz dos mundos, e Senhor de tudo.

Então, nestes dias, antes dos fatos terríveis, para o mundo, o livro de Apocalipse, lança o convite individual, ao dizer: “Eis que estou à porta e bato; se alguém ouvir a Minha voz, e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele Comigo” (Apocalipse 3:20).

Assim como, pronuncia a chegada do noivo, ao doutrinar sua chagada, na seguinte afirmação: “Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo! saí-lhe ao encontro! Então todas aquelas virgens se levantaram, e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não; pois de certo não chegaria para nós e para vós; ide antes aos que o vendem, e comprai-o para vós. E, tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo; e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois vieram também as outras virgens, e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: Em verdade vos digo, não vos conheço” (Mateus 25:6-12).

Por outro lado, aos que nunca esperaram sua volta, Ele dirá: “Muitos Me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? e em Teu nome não expulsamos demônios? e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: Nunca vos conheci; apartai-vos de Mim, vós que praticais a iniquidade” (Mateus 7:22-23).

Portanto, ainda é o tempo certo para se reconhecer, seguir e se prepara para sua chegada, e logo, bem logo, ouviremos o cumprimento do que escreveu o apóstolo Paulo. “Depois nós, os que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor” (1 Tessalonicenses 4:17). Prepara-te para te encontrar com o Senhor teu Deus.

Pesquisador e Escritor Ricardo Alfredo