Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

COMO ENCONTRAR PAZ? QUANDO O ESTRESSE E A ANSIEDADE LHE ENCONTRAM!

Fonte: foto google.

No século da evolução tecnológica, ainda enfrentamos uma doença que vem afetando grande parte do mundo moderno. Estamos falando do estresse e da ansiedade, sendo geradores da depressão. Estes, não escolhe idade, sexo, cor e nem religião, ela atinge a sociedade de modo igualitário.

Uma diversidade de especialistas na área médica, citam os modelos e as formas que podem aliviar, tanto o estresse como a ansiedade. Dentre elas, são citadas: ter uma alimentação saudável, praticar exercícios físicos e criar uma rotina com períodos de descanso e lazer.

A ajuda médica sempre deve ter um lugar certo no tratamento contra quaisquer doenças. Visto que, somos seres biológicos, que o tempo desgasta. E assim, devemos seguir a orientação médica, pois, a sabedoria vem de Deus, e Ele sempre usa os que são qualificados para ajudar o seu povo.

Todavia, é notório que a espiritualidade, é também uma maneira especial de combate aos males do século. E tanto o estresse, como a ansiedade, são fortes oponentes ao dom chamado vida. E esses, sempre buscam destruir a principal criação de Deus, que é a humanidade.

Tanto o estresse, como a ansiedade, são frutos de situações conflitantes que retiram grande soma de energia do nosso corpo, principalmente no campo emocional. O que nos leva a um desgaste mental, que reflete no corpo em forma de cansaço, estafa e depressão.

Desta feita, estão separados, alguns versículos bíblicos que trazem paz e esperança nos dias de tribulação. Assim como, acalmam a alma, nos dias de grandes ansiedades. Pois, os mesmos, conduzem há uma reflexão profunda sobre a confiança em Deus, e, ao mesmo tempo, é alimento para a alma, através da fé. Leia e medite, cada palavra, deixando-a, encontrar no seu coração um lugar especial.

O remédio contra a ansiedade – Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. (Filipenses 4:6-7)

O convite, ao cansado e oprimido – “Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve”. (Mateus 11:28-30)

O refúgio no dia mal – O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam, (Naum 1:7)

A promessa eficaz – Restaurarei o exausto e saciarei o enfraqueci­do”. (Jeremias 31:25)

A prova e a vitória – Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. (Tiago 1:2-3)

O pastor – O Senhor é o meu pastor; de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas; restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. (Salmos 23:1-3)

O refúgio e a fortaleza – Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-poderoso pode dizer ao Senhor: “Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio”. (Salmos 91:1-2)

O Senhor é rocha protetora – A minha alma descansa somente em Deus; dele vem a minha salvação. Somente ele é a rocha que me salva; ele é a minha torre segura! Jamais serei abalado! (Salmos 62:1-2)

A confiança – Entregue o seu caminho ao Senhor; confie nele, e ele agirá: (Salmos 37:5)

O alivio em Deus – Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. (Salmos 94:19)

A proteção nas asas de Deus – Quando me deito, lembro-me de ti; penso em ti durante as vigílias da noite. Porque és a minha ajuda, canto de alegria à sombra das tuas asas. (Salmos 63:6-7)

O descanso em Deus – Respondeu o Senhor: “Eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso”. (Êxodo 33:14)

A segurança em Deus – quando se deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo. (Provérbios 3:24)

O medo e a confiança – Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti.

(Salmos 56:3)

Lá do alto, do sublime trono de Deus, são lançadas as misericórdias que se espalham sobre os que confiança no Senhor, e nos dias maus buscam a sua face. Então, não há outro caminho, a não ser despertar pela madrugada e buscar o Senhor.

Além das orientações médicas, eis algumas orientações de combate ao estresse, a angústia e ao desespero. E logo, os sintomas deste mal fugiram de ti. Primeiro – Ore: conte ao Senhor tudo que está acontecendo, e peça que Ele alivie sua carga. E jamais esqueça, a oração é a respiração da alma. Segundo – leia a Bíblia – É através da leitura que a confiança e a esperança, nasce como a luz do sol. E deste modo, com a alma nutrida da esperança da fé, o mal do século fugirá de ti. Terceiro – Adore no louvor – diante de tudo que lhe traga o mal, louve a Deus. Cante em adoração e agradeça a Deus pela luta, pois a vitória está bem ali esperando você.

Portanto, confie no Senhor, mesmo que aparentemente, você tenha sido vencido. E logo, a manifestação do Espírito de Deus, que é contigo, vai lhe fortalecer no dia mal.

Pesquisador e Escritor Ricardo Alfredo