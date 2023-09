Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

PENSAMENTO – A oração

“Sempre orar, traz alívio ao coração”. (Teólogo: Ricardo Alfredo)

A PALAVRA QUE TRAZ ALÍVIO A ANGÚSTIA

Estes versículos, são poderosos, quando utilizados com fé e esperança no Senhor. Porém, precisamos aprender, nesta vida, a lidar com as tristezas e as angústias, visto que eles nos levam ao autoconhecimento, ao controle socioemocional e, com certeza, a nos conectar com Deus.

Quando a tribulação, a angústia e a dor lhe encontrar, é chegado o momento de utilizar o poder da fé, que traz ao coração calma, esperança e certeza da vitória. No entanto, aprenda a respeitar os seus limites, se conheça melhor, e dê tempo para se recuperar e siga o que profeta Isaías ensinou: “buscai ao Senhor enquanto se pode achar” (Isaías 55:6).

“E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima; e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor; porque já as primeiras coisas são passadas” (Apocalipse 21:4).

“Não temas, porque eu sou contigo; não te assombres, porque eu sou teu Deus; eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça” (Isaías 41:10).

“Quando passares pelas águas estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão; quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti” (Isaías 43:2).

“Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se vêem” (Hebreus 11:1).

“Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão” (Salmos, 37:24).

“Clame a mim e eu responderei e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece” (Jeremias 33:3).

“Em tudo daí graças; porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco” (1 Tessalonicenses 5:18).

REUNIÃO CULTURAL

As diversas instituições culturais de Mossoró, reunira-se para indicar e eleger um representante cultural de Mossoró para a medalha Vangt Rosado, que será entregue na noite da cultura na Loja Maçônica Jerônimo Rosado, Mossoró, RN. O secretário de cultura do município de Mossoró, foi o líder da reunião. Parabéns as instituições e ao secretário.

PENSAMENTO – A fé

“A verdadeira fé está em fazer o bem”. (Teólogo: Ricardo Alfredo)

FM 105 SANTA CLARA

Com uma diversidade de participações, o programa da ACJUS, vem atuando em toda região de forma extraordinária. E todos os sábados de 10h as 11h, as vozes de Edilson Gonzaga Junior e Ricardo Alfredo, ecoa por toda parte trazendo informações, orientações e a boa música. É só ligar e acompanhar.

SETEMBRO AMARELO

Todos unidos, em busca de ajudar aos que sofrem.

MODELO DO AUDITÓRIO ACADÊMICO ELDER HERONILDES DA SILVA

A parte interna do auditório terá este formato. Tudo idealizado por bons arquitetos e o bom gosto do presidente Welington Barreto e sua diretória. É só aguardar.

ANIVERSARIANTES ACJUS

Dois extraordinários seres humanos, que pagaram mais uma velinha no mês de setembro. parabéns.

NOITE MEMORÁVEL – ANIVERSÁRIO DE ELDER ERONILDES

Dr. Manoel Soares (filho do ex-prefeito Raimundo Soares) juiz federal com sua esposa. José Maria de Oliveira Benfeitor social e colaborador da ACJUS. Na grande festa de aniversário de Elder.

Palácio Cultural Acadêmico Milton Marques de Medeiros, 10 de setembro de 2023, em Mossoró – RN. José Wellington Barreto – Presidente

SBEC – Sociedade Brasileira de Estudos do Cangaço

ATENÇÃO, SEJA UM DOADOR DO MUSEU DO SERTÃO

Quem desejar ser um doador de peças, para enriquecer o acervo do MUSEU DO SERTÃO é só entrar em contato com o Prof. BENEDITO VASCONCELOS MENDES (Whatsapp 9 9972-2139), que ele irá receber a(s) peça(s). Qualquer tipo de utensílios, máquinas, apetrechos de trabalho, implementos agrícolas ou objetos de uso doméstico, que tenha entrado em desuso são importantes para compor o acervo do referido Museu.

O Curador do Museu do Sertão e as futuras gerações agradecerão esta(s) oferta)s, que irão imortalizar o “Modus vivendo” do homem nordestino. Dê sua importante contribuição a este museu.

HISTÓRIAS E FATOS DE MOSSORÓ

Antigo Golden Park o que era!

Essa só para os jovens maiores de sessenta…

Em São Paulo

Era assim que a gente comprava o gás butano, em 1982. Tinha que acordar de madrugada.

Era assim que professor recebia o salário no governo de Geraldo Melo.

Os grandes pensadores de Mossoró.

CANDEIA DA PALAVRA

PROGRAMA DA ACJUS NA TV – Memória Acadêmica trajetórias.

Apresentador Ricardo Alfredo

A edição desta semana foi um documentário sobre a vida, obras e literatura de Dr. Helder Eronildes, que está completando 90 anos. Só assistir no canal da TV câmera, na grade da TCM.

ORE COMIGO ESTE SALMO.

Na vida passamos por momentos difíceis. E quase sempre, não podemos prever a tempestade. No entanto, podemos entrar no santuário do altíssimo e com Ele ter uma audiência e pedir a sua ajudar, sua orientação e a sua misericórdia.

Levanta-te Senhor (Salmo 3:1-7)