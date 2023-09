Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

PENSAMENTO – O cuidado de Deus.

“Quando desperto pela manhã, bem cedinho, sinto suas mãos, a me proteger, e sua voz a dizer, não tenha medo estou aqui”. (Teólogo: Ricardo Alfredo)

EIS AS COISAS QUE PRECISAMOS FICAR LONGE, NA VIDA.

Longe do amor de quem não sabe amar;

Longe da inveja e da maldade escondidas na vida;

Longe da ideia do amor-perfeito;

Longe da necessidade de sempre ter razão;

Longe da dificuldade em deixar o passado no passado;

Longe do pensamento de achar que o mundo gira à sua volta.

PENSAMENTO – Dissentimento

“Às vezes na vida é necessário perceber e fica longe de quem finge amar”.

O MAIOR CANTAR DO NORDESTE

Encontrei o cantor Carlos André, que estava de passagem na bela e quente Mossoró. E conversamos um pouco sobre diversas áreas, inclusive sobre as lindas canções por ele cantada. Bom amigo da minha família. Relembrei o meu pai e o meu avô que sempre estava cantado as suas músicas de Carlos André. Principalmente: até mais vê.

Até Mais Vê – Carlos André

SE EU MORASSE AQUI PERTINHO NÊGA

TODO DIA EU VINHA TE VER

TE TRAZER UM PAR DE CHEIRO NÊGA

PRA DERRAMAR EM VOCÊ

VESTE O TEU VESTIDO NOVO NÊGA

VAMOS ANTES DE CHOVER

BOTA TEU VESTIDO LOGO NÊGA

SE TIRAR ME DÁ PRAZER

QUANDO CHEGO NO RIACHO

VOU METENDO A MÃO POR BAIXO

E ARRANCANDO O GIRASSOL

E CANTANDO UM BELO XOTE

DANDO UM BEIJO NO CANGOTE POR BAIXO DO LENÇOL

LÁ SE FOI A LUA CHEIA

JÁ É MEIA NOITE E MEIA, ATÉ LOGO, ATÉ MAIS VÊ

SE EU MORASSE AQUI PERTINHO NÊGA

TODO DIA EU VINHA TE VER – Bis

CONSTRUÇÃO AUDITÓRIO ACADÊMICO ELDER HERONILDES DA SILVA

A construção do auditório está a cada dia mais rápida. E nesta semana, diverso dos imortais foram visitar a construção e acompanha de perto os detalhes. Como tesoureiro esteve presente.

MODELO DO AUDITÓRIO ACADÊMICO ELDER HERONILDES DA SILVA

A parte interna do auditório terá este formato. É só aguardar.

TRIBUTO EM HOMENAGEM AO MESTRE ELDER HERONILDES DA SILVA

AMOL – ACJUS – AFLAM – AMARP – APLA – ALAM – unidas estão promovendo um grande TRIBUTO em homenagem ao mestre ELDER HERONILDES DA SILVA, pela Passagem dos seus 90 anos. A Programação será na seguinte ordem: Dia 08.09.23 – partir das 9h – visitação as obras do auditório acadêmico Elder Heronildes da Silva – PCAMMM (sede da ACJUS, AMOL e AMARP). No mesmo dia 08.09.23 – 17h missa na Catedral de Santa Luzia. Agora no dia 09.09.2023 – 19h – Sessão Solene de aniversário, sendo oradores os Confrades Antônio Clóvis Vieira, Elder Heronildes da Silva e Zélia Macedo Heronildes. Lancamento do Livro Elder Heronildes, Um Presidente de Honra, Anotações para a História. Após teremos um coquetel patrocinado pelo aniversariante. Dr. ELDER HERONILDES DA SILVA, estará bem melhor com a presença dos confrades e confreiras. Estamos juntos nessa gratidão!

BIBLIOTECA DA ACJUS

O Escritor e colaborador Eriberto Monteiro com seu filho Lucas, nos ajudando hoje 07 de setembro na arrumação da Biblioteca Acadêmico Sátiro Cavalcanti Dantas.

AMARP

Tudo é tão BONITO no SERTÃO! Quando da artista plástica Francy Dantas.

SBEC – Sociedade Brasileira de Estudos do Cangaço

ACJUS – ORGANIZAÇÃO PARA A GRANDE FESTA

Estes são os últimos preparos para a grande festa de aniversário de Dr. Helder na ACJUS.

ATENÇÃO, SEJA UM DOADOR DO MUSEU DO SERTÃO

Quem desejar ser um doador de peças, para enriquecer o acervo do MUSEU DO SERTÃO é só entrar em contato com o Prof. BENEDITO VASCONCELOS MENDES (Whatsapp 9 9972-2139), que ele irá receber a(s) peça(s). Qualquer tipo de utensílios, máquinas, apetrechos de trabalho, implementos agrícolas ou objetos de uso doméstico, que tenha entrado em desuso são importantes para compor o acervo do referido Museu.

O Curador do Museu do Sertão e as futuras gerações agradecerão esta(s) oferta)s, que irão imortalizar o “Modus vivendo” do homem nordestino. Dê sua importante contribuição a este museu.

PROGRAMA DA ACJUS NA TV – Memória Acadêmica trajetórias.

Apresentador Ricardo Alfredo

A edição desta semana foi um documentário sobre a vida, obras e literatura de Dr. Helder Eronildes, que está completando 90 anos. Só assistir no canal da TV câmera, na grade da TCM.

PESQUISADOR E ESCRITOR: RICARDO ALFREDO

Sou um milagre vivo.

ORE COMIGO ESTE SALMO.

SALMO 91

Salmo messiânico — O Senhor libertará o Messias do terror, da peste e da guerra — O Senhor dará ordem aos Seus anjos de protegerem o Messias e O libertará e honrará.

1 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará.

2 Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei.

3 Porque ele te livrará do laço do passarinheiro, e da peste perniciosa.

4 Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás; a sua verdade será o teu escudo e broquel.

5 Não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia,

6 Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia.

7 Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti.

8 Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios.

9 Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação.

10 Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda.

11 Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos.

12 Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra.

13 Pisarás o leão e a cobra; calcarás aos pés o filho do leão e a serpente.

14 Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei; pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome.

15 Ele me invocará, e eu lhe responderei; estarei com ele na angústia; dela o retirarei, e o glorificarei.

16 Fartá-lo-ei com longos dias, e lhe mostrarei a minha salvação.