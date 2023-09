Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

CRISTO, O PHD DA VIDA

Fonte: foto Google.

Mais de dois mil anos se passaram. Tivemos diversas invenções e transformações que levaram a sociedade a uma era de ouro tecnológica. No entanto, ninguém, mesmo diante da evolução tecnológica, os que nunca acreditaram, jamais esqueceram o seu nome e a sua doutrina.

Como teólogo, sou atado ao que Ele falou. E as suas mensagens, ecoam no meu coração, como um sino que tine em suas fortes badaladas, que vem anunciando, e convidado para o momento da chegada da adorar em sua casa.

Ele, nunca concedeu uma fórmula pronta, mas, mostrou o caminho para felicidade de toda humanidade, o amor. Então, cultivar o amor, é o único caminho para ser feliz.

Disse Ele: 3 Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. 4 Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. 5 Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. 6 Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. 7 Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. 8 Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. 9 Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. 10 Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. 11 Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, falarem todo mal contra vós por minha causa. 12 Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus; porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. (Mateus 5:3–12)

É notório que todos, neste mundo, andam em busca de uma luz, de uma resposta. E muitos encontram a sua razão de viver nos ensinamentos do homem de Nazareth, o Cristo.

Governos, reis, rainhas, impérios, passaram como o sopro do vento. E sua glória, caiu no esquecimento. Porém, a mensagem transmitida da cruz do calvário, ecoa pelos ventos e pelos mares, como uma canção de compaixão e misericórdia pela humanidade.

Ele, o rei universal e juiz dos mundos, se fez verbo, em forma de homem. O criador em forma de criatura. Ele, o Senhor do Universo, foi humilde o tempo inteiro. Nascido de um casal simples e sem muitas posses. Seu primeiro lar foi uma manjedoura, onde foi recebido na vida terrena.

Sua escola, o Espírito Santo de Deus. Sua vida, nunca foi muito longe de onde nasceu. Sua faculdade, a mensagem de amor recebida do reino celestial. Sua doutrina, olhar para os outros com bondade e misericórdia. Seu discurso, todos são filhos de Deus, independente de cor, raça, posição social ou credo.

E hoje, ainda ecoa, no mundo inteiro as suas palavras. Ele, o Rei, modificou o mundo inteiro. Revolucionou os conceitos sociais. Apresentou a misericórdia e a compaixão, como maior arma do amor.

Disse o apóstolo Paulo sobre a simplicidade de Cristo: “Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se; mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens.” (Filipenses 2:5-7)

Ensinou que quanto maior ou mais sábio, for nesta vida, mais humilde dever ser. E assim, quando o nosso coração encontra a verdadeira sabedoria, percebemos que são tantas e tantas vezes, que nos encontramos num lugar de grande complicações e ilusões na vida. No entanto, o que deveria ser leve se torna pesado, e nos leva para longe do que é simples e bom.

Por certo, os afazeres desta vida, nos torna afobados, ansiosos, nervosos, com medo e preocupados com o futuro e com os pensamentos de outras pessoas. O que elas vão dizer, falar ou comentar. No entanto, a suave voz de Cristo nos diz: “não corra muito, seja manso e suave, e não se importe com as pressões externas e internas desta vida”.

E jamais esqueça! A traça e a ferrugem a tudo destrói. O ladrão mina e rouba. E o caminho melhor é juntar tesouro nos céus, onde o ladrão nem mina, e nem rouba, e é lá, onde a traça e a ferrugem não tem poder de destruir.

Pesquisador e Escritor Ricardo Alfredo