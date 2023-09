Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

PENSAMENTO – A oração.

“Na vida nos deparamos com muitos dissabores. E quase sempre, há tempestades que não podemos prever. E quando sou cercado pela angústia, encontro-me aos pés da cruz de Cristo, minha única esperança”. (Teólogo: Ricardo Alfredo)

A POLÍTICA, A CORRUPÇÃO E A IMPUNIDADE

Quando o tema é corrupção, o brasileiro já liga o seu alerta, pois já sabe quem vai ao final, pagar a conta. E outro fato estranho, é que no Brasil, as palavras política e corrupção, caminham juntas de forma inseparável.

A saga voltou, aliás, nunca tinha saído. E diariamente, as revistas, os jornais, os boletins informativo, os rádios e a TV, anunciam todos os tipos de falcatruas, como: superfaturamento de obras, desvios do dinheiro da merenda escolar, malas de dinheiro, compra de votos para aprovar projetos de leis, incautos no poder, e outros crimes cometidos a luz do dia, pelos nossos santos políticos.

Todos sabemos, que a palavra corrupção vem do latim, corruptus. Mais no Brasil, ela teve, e tem, real sentido. Visto que, o sentido real dela é “apodrecido; pútrido”, e esse é o verdadeiro sentido na nossa República, que vive perdida nos corredores do mau-caratismo!

As práticas ilícitas no meio político, se estendem, e se ramificam em todos os setores públicos. Vai, de retirar vantagem de forma ilícita, a recebimento de propina, e para fechar com chave de ouro, temos a lesão aos cofres públicos. E a novela não termina por aí, a investigação acontece, mais sempre é arquivada e ninguém punido.

De tanto ver e ouvir, constantemente, as diversas denúncias de condutas reprováveis de nossos políticos, através dos meios de comunicação. E perceber que nunca há de fato, e de verdade, punição adequada, os cidadãos vão perdendo a fé na justiça, no que justo, bom e leal. E a cultura do tirar vantagem vai se espalhando como um vírus incontrolável, que serve de mau exemplo aos nossos jovens. E acompanhado dessa falta de fé na justiça, estão leis frágeis que levam os réus a encontrarem e criarem métodos para se livrarem das acusações.

E assim, políticos corruptos que desviram riquezas incalculável dos cofres públicos, nunca encontram punições reais. E o pior, lançam os seus familiares para dar sequência aos seus governos corruptos e de benefício próprio.

Portanto, hoje mais do que nunca, é preciso que a nação acorde, e tenha consciência de que a corrupção, escolha errada de políticos mau-caráter, é a produtora de pobreza e miséria extrema, que vem levando a nação ao mais profundo caos.

Visita – 01 na ACJUS

ACJUS recebendo agora a tarde a visita do vice-presidente Antônio Clóvis Vieira e da confreira Saúde. Visita de trabalho e de apoio a nosso evento de 9 de setembro. O nosso confrade Antônio Clóvis Vieira e será o orador oficial em nome da ACJUS da AMOL e das outras entidades culturais e sociais.

Visita – 02 na ACJUS

O querido professor e confrade Francisco Péricles de Amorim, numa visita isolado ao PCAMMM agora mesmo. Grande alegria pelo reencontro. Breve estaremos promovendo o lançamento do livro biográfico do digníssimo confrade Péricles.

PERSONALIDADES DE MOSSORÓ

Elder Heronildes, João Newton da Escóssia, Vingt Rosado, José Nobre e Dorian Jorge Freire

Wellington Barreto, Júlio José, Fafá Rosado e João Dehon – 2005

ANIVERSARIANTES DA ACJUS

Desejamos a todos os aniversariantes um Feliz aniversário, felicidades, muita paz, saúde, carinho e amor! Parabéns aos confrades.

CONSTRUÇÃO AUDITÓRIO ACADÊMICO ELDER HERONILDES DA SILVA

ACJUS, numa parceria com o DENIT conseguimos e estamos encostando material para o restante do aterramento do auditório acadêmico Elder Heronildes da Silva.

TRIBUTO EM HOMENAGEM AO MESTRE ELDER HERONILDES DA SILVA

AMOL – ACJUS – AFLAM – AMARP – APLA – ALAM – unidas estão promovendo um grande TRIBUTO em homenagem ao mestre ELDER HERONILDES DA SILVA, pela Passagem dos seus 90 anos. A Programação será na seguinte ordem: Dia 08.09.23 – partir das 9h – visitação as obras do auditório acadêmico Elder Heronildes da Silva – PCAMMM (sede da ACJUS, AMOL e AMARP). No mesmo dia 08.09.23 – 17h missa na Catedral de Santa Luzia. Agora no dia 09.09.2023 – 19h – Sessão Solene de aniversário, sendo oradores os Confrades Antônio Clóvis Vieira, Elder Heronildes da Silva e Zélia Macedo Heronildes. Lancamento do Livro Elder Heronildes, Um Presidente de Honra, Anotações para a História. Após teremos um coquetel patrocinado pelo aniversariante. Dr. ELDER HERONILDES DA SILVA, estará bem melhor com a presença dos confrades e confreiras. Estamos juntos nessa gratidão!

ROTARY

Rotary reunido e decidido novos projetos.

CONVITE ACJUS

ACONTECEU – COMUNICADO – MUSEU DO SERTÃO

O Curador do MUSEU DO SERTÃO, Professor Benedito Vasconcelos Mendes, comunica aos Diretores(as) de escolas do ensino infantil, fundamental, médio e superior e aos professores em geral que as inscrições para a visita ao acervo do museu estarão abertas no período de 20 de julho a 20 de agosto do corrente ano (2023), através do WhatsApp (84) 99972-2139 e do e-mail [email protected]. Comunicamos também que a entrada é 1 Kg de alimento não perecível, por pessoa, que deve ser entregue diretamente no LAR DA CRIANÇA POBRE DE MOSSORÓ, dirigido pela Irmã Ellen Scherzinger, localizado atrás da igreja de Nossa Senhora de Fátima, no conjunto Abolição II. Cada instituição educacional (escola, colégio ou faculdade) deve fornecer uma lista com os nomes e faixa etária dos alunos, que deve ser entregue no Museu do Sertão, juntamente com o comprovante de recebimento dos alimentos pela Irmã Ellen.

DADOS IMPORTANTES:

1- DIA DA VISITA: 2 de setembro (sábado), do corrente ano.

2- HORÁRIO: 7:00 às 11:00 horas.

3- ENDEREÇO: Museu do Sertão, estrada da Alagoinha, a 4 quilômetros de Mossoró.

4- LOCALIZAÇÃO: GPS: https://goo.gl/maps/hR7SCg7uRg7R441n7.

5.WHATSAPP: (84) 99972-2139.

6- E-MAIL: [email protected]

ACONTECEU – XIX JORNADA CULTURAL DO MUSEU DO SERTÃO

O encontro XIX JORNADA CULTURAL DO MUSEU DO SERTÃO será na Manhã do dia 02 (dois) de setembro (sábado) de 2023.

ACJUS – ORGANIZAÇÃO PARA A GRANDE FESTA

Preparando o jardim do PCAMMM para os dias 8 e 9 de setembro.

ACJUS E AMOL EM REUNIÃO CONJUNTA.

ACJUS e AMOL como sempre os presidentes da ACJUS, acadêmico José Wellington Barreto e da AMOL, acadêmico Antônio Filemom Rodrigues Pimenta estão dando expediente aos sábados aqui no PCAMMM. Agora estamos reunidos dialogando sobre a nossa programação de setembro, dias 08 e 09. Além da acadêmica Franci Francisca Dantas, Francinete Fernandes de Souza, Fernando Geraldo de Souza, Maria da Conceição Filha, Alisson Oliveira, Valmir Alves, Rodinelio Pereira, José Luiz Bento, Josivaldo Pereira e Johnn Elton. Tudo sendo preparado com muito amor e carinho em homenagem a Dr. ELDER HERONILDES DA SILVA, nos seus 90 anos de vida e de juventude.

ATENÇÃO, SEJA UM DOADOR DO MUSEU DO SERTÃO

Quem desejar ser um doador de peças, para enriquecer o acervo do MUSEU DO SERTÃO é só entrar em contato com o Prof. BENEDITO VASCONCELOS MENDES (Whatsapp 9 9972-2139), que ele irá receber a(s) peça(s). Qualquer tipo de utensílios, máquinas, apetrechos de trabalho, implementos agrícolas ou objetos de uso doméstico, que tenha entrado em desuso são importantes para compor o acervo do referido Museu.

O Curador do Museu do Sertão e as futuras gerações agradecerão esta(s) oferta)s, que irão imortalizar o “Modus vivendo” do homem nordestino. Dê sua importante contribuição a este museu.

PROGRAMA DA ACJUS NA TV – Memória Acadêmica trajetórias.

Convidado Marcos Vinícius

Apresentador Ricardo Alfredo e Convidado Marcos Vinícius

Apresentador Ricardo Alfredo

Foi uma bela entrevista com Marcos Vinícius, presidente do COMFLOC. É só assistir no canal da TV câmera, na grade da TCM.

PESQUISADOR E ESCRITOR: RICARDO ALFREDO

ORE COMIGO ESTE SALMO.

Salmo 5

1 DÁ ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, atende à minha meditação.

2 Atende à voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei.

3 Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor; pela manhã apresentarei a ti a minha oração, e vigiarei.

4 Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal.

5 Os loucos não pararão à tua vista; odeias a todos os que praticam a maldade.

6 Destruirás aqueles que falam a mentira; o Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento.

7 Porém eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade; e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo.

8 Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus inimigos; endireita diante de mim o teu caminho.

9 Porque não há retidão na boca deles; as suas entranhas são verdadeiras maldades, a sua garganta é um sepulcro aberto; lisonjeiam com a sua língua.

10 Declara-os culpados, ó Deus; caiam por seus próprios conselhos; lança-os fora por causa da multidão de suas transgressões, pois se rebelaram contra ti.

11 Porém alegrem-se todos os que confiam em ti; exultem eternamente, porquanto tu os defendes; e em ti se gloriem os que amam o teu nome.

12 Pois tu, Senhor, abençoarás ao justo; circundá-lo-ás da tua benevolência como de um escudo.