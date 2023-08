Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

O SECRETO COM DEUS

Fonte: imagem Google.

O próprio mestre, Cristo Jesus, ensinou o caminho do secreto com Deus, ao dizer: “E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai, que está no secreto. Então seu Pai, que vê no secreto, o recompensará.” (Mateus 6: 5-6)

Somente alguém que tenha uma íntima comunhão secreta com Deus, poderia descrever, com ampla clareza, o poder que há na conversa confidencial com o Rei Eterno. O Cristo era, e é, o puro reflexo da íntima comunhão sigilosa com Deus. Visto que, suas palavras são a expressão do mais profundo amor condutor, na relação pessoal, com o juiz dos mundos. A sua intimidade, e sua clara condução da humanidade para eternidade, espelha o grande amor de Deus pela humanidade.

O Evangelho de Mateus narra que, o melhor lugar do mundo é o seu quarto para se encontrar no oculto e no secreto com Deus. E assim, quando a nossa decisão for fechar a porta e ter uma audiência com o rei eterno, as mudanças ficam visíveis e aparentes aos nossos olhos.

É no culto e no secreto, longe dos olhos curiosos e pessimistas, que nos revestimos das suas armaduras para as longas e duras batalhas. Foi no secreto, que Deus revelou a Moisés seus projetos e planos; Foi no secreto que Deus falou com Abraão e o abençoou; foi no secreto, que Deus revelou a José o futuro do mundo; foi no secreto, que Deus disse a Josué, “os muros vão cair” e caíram; então, a resposta é muito clara, Deus, na sua eterna bondade trabalha em favor dos que nele espera, como afirma o profeta Isaías: “Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera”. (Isaías 64:4)

Se existe em seu coração, algum desejo de viver, os milagres de Deus. Então, sua mente deve estar preparada e ciente que é necessário estar à disposição da vontade de Deus e ter coragem para realizar o seu mandato. Pois, essa conexão é como respirar ou sobreviver.

Portanto, é no seu lugar secreto, aonde não chega o louvor e nem a crítica, que Deus revela o futuro que impacta o mundo visível. E é neste lugar, de oração, sendo revelados os segredos e os tesouros eternos.

Pesquisador e Escritor Ricardo Alfredo