Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

PENSAMENTO – A genuína fé

“A fé, é como pular do alto de um penhasco no escuro, esperando cair nos braços de Deus.” (Teólogo: Ricardo Alfredo)

A PROVA E A FÉ.

No mundo atual, os conceitos de fé são diversos. No entanto, o apóstolo Paulo, nos ensina, o mais belo, e profundo conceito sobre a fé, ao afirmar: “Ora a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem”. (Hb 11.1)

Nesta vida, quem serve a Deus tem problemas que aparentemente são insolúveis. Oramos, oramos mais, e a resposta não vem. E logo, nasce no coração o desejo de desistir, e desanimar, desfalecendo da fé.

No entanto, quem serve a Deus é provado todos os dias. Para poder receber a coroa da vitória. Pois, certamente ela virá. Nisto está o amor de Deus, ele nos prova, e logo, que cessa a prova, Ele, acalente-nos e renova-nos.

Levante a cabeça, olhe para o alto, esse não é o momento de desanimar, pois, o teu socorro é o Senhor dos exércitos, o Deus que nunca perdeu uma batalha, trabalha em seu favor.

Entra no teu quarto, fecha a tua porta, e conversa com o rei universal em segredo. E ele, te dará resposta de honra em público. E fortalecerá o teu coração e a tua fé.

O criador, conhece tuas forças e quer fazer você crescer e desenvolver na fé, por isso, vem a prova. Todavia, ela não ultrapassa o limite do teu potencial. E mesmo que a derrota seja certa, diante de você está o general de guerra, e Ele, o eterno criador, que tem um plano em sua vida, e sabe o momento certo para a vitória chegar, creia!

E jamais esqueça, a fé nos leva a adorar em todo tempo, e não somente nos dias claros e favoráveis. Isto é, onde está, a verdadeira fé, crer no Senhor por quem Ele é, e não pelo que pode fazer, ou seja, quando o não de Deus chegar, o caminho é adorar, e quando o sim chegar, da parte de Deus, chega também o caminho da adoração. E em todo tempo o nosso dever é de adorar pela fé. E assim, as circunstâncias não devem ser a influenciadora da fé e o motivo da adoração.

Quando o coração se desesperar, o melhor caminho é confiar mais em Deus. Quando a razão lhe falar baixinho, que é impossível, o melhor caminho é confiar em Deus pela fé. Quando todos gritarem: “é impossível”, o melhor caminho é confiar pela fé em Deus. E quando todos, menos esperar, a resposta virar em público para te honrar. Confie em Deus, exercite sua fé na esperança e na confiança da vitória.

AS MAIS BELAS ANIVERSARIANTES DE AGOSTO DE 2023

Mariah Yasmim





Mariah Yasmim e Ricardo Alfredo

Isabelly Stefanny

Isabelly Stefanny

Essas são as minhas filhas, Mariah Yasmim e Isabelly Stefanny, apagaram as velinhas no dia 16 de agosto, Isabelly, e no dia 18 de agosto foi Mariah. Que o eterno Deus, criador de tudo, lhe dê as suas bênçãos.

Eis as benções de Deus para vocês duas: “O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz”. (Números 6:24-26)

ANIVERSÁRIO DO IRMÃO LAÍRE ROSADO

Hoje é um dia especial de um grande cidadão Laíre Rosado. O nosso irmão e jornalista, médico, escritor e outras tantas funções que sempre vem desempenhado em favor dos que sofrem na sociedade moderna. E hoje é um dia para festejamos por mais um ano de vida do nosso irmão.

Como todo aniversário é um recomeço de ciclo da jornada de um homem, desejamos que seja leve a sua nova caminhada, que Saúde, Fraternidade e Felicidades sejam em abundância na sua Vida e de todos que ama, que a Paz, a Unidade e a Concórdia sejam a Tríplice argamassa reinante em todos os seus empreendimentos, bem como que Deus nos permita por muitos anos comemorar outros aniversários ao seu lado irmão.

AMARP

ao fazer e terminar o quadro, disse Fracy:”Para VOAR não precisa ter ASAS, basta ter SONHOS”. Parabéns, Francy.

ANIVERSARIANTES DA ACJUS

Bruno Ernesto

Grande Petronilo.

Laíre Rosado

FEIRA DE CIÊNCIAS

A escola municipal Professor Antônio Fagundes, no sábado dia 25 de agosto de 2023 realizou sua feira de ciências, foi um sucesso. A professora doutora Alexandra foi a responsável tanto pelo curso de metodologia da ciência, como pela coordenação da feira. Parabéns a todos.

AS PODEROSAS

Essas são as minhas irmãs. Trabalhadoras, fortes e grandes mães. Parabéns.

ROTARY

O Rotary é um sucesso absoluto em Mossoró e reconhecido pela prestação de serviços à comunidade. Parabéns a todos os rotarianos.

REUNIÃO COM OS GRANDES MESTRES NA ACJUS

Na porta Canindé Maia, de chapéu o mestre Elder, de camisa azul o mestre Wilson e Ricardo Alfredo. Estes fizeram, história e fazem a história de Mossoró e do Rio Grande do Norte.

PRESIDENTE DA ACJUS

ACJUS, já colocado o piso no palco do auditório acadêmico Elder Heronildes da Silva.

AGENDA ACJUS

Iniciamos a nossa agenda 8h no PCAMMM, comprando material para as obras do auditório acadêmico Elder Heronildes da Silva. 9h nos reunimos com o empresário gráfico Berílio. 10h reunião com o presidente da Câmara Lawrence Amorim na companhia do ex-deputado e ex-vereador e advogado, Dr. Manoel Mário de Oliveira. 10h reunião com a confreira Zélia Macedo Heronildes e o confrade Elder Heronildes da Silva. Como já amplamente informado e divulgado, a ACJUS, AMOL, AFLAM, AMARP e outras instituições estão com uma programação alusiva ao aniversário de 90 anos do nosso presidente ELDER HERONILDES DA SILVA. Vamos à luta por esse reencontro merecido.

COMUNICADO – MUSEU DO SERTÃO

O Curador do MUSEU DO SERTÃO, Professor Benedito Vasconcelos Mendes, comunica aos Diretores(as) de escolas do ensino infantil, fundamental, médio e superior e aos professores em geral que as inscrições para a visita ao acervo do museu estarão abertas no período de 20 de julho a 20 de agosto do corrente ano (2023), através do WhatsApp (84) 99972-2139 e do e-mail [email protected]. Comunicamos também que a entrada é 1 Kg de alimento não perecível, por pessoa, que deve ser entregue diretamente no LAR DA CRIANÇA POBRE DE MOSSORÓ, dirigido pela Irmã Ellen Scherzinger, localizado atrás da igreja de Nossa Senhora de Fátima, no conjunto Abolição II. Cada instituição educacional (escola, colégio ou faculdade) deve fornecer uma lista com os nomes e faixa etária dos alunos, que deve ser entregue no Museu do Sertão, juntamente com o comprovante de recebimento dos alimentos pela Irmã Ellen.

DADOS IMPORTANTES:

1- DIA DA VISITA: 2 de setembro (sábado), do corrente ano.

2- HORÁRIO: 7:00 às 11:00 horas.

3- ENDEREÇO: Museu do Sertão, estrada da Alagoinha, a 4 quilômetros de Mossoró.

4- LOCALIZAÇÃO: GPS: https://goo.gl/maps/hR7SCg7uRg7R441n7.

5.WHATSAPP: (84) 99972-2139.

6- E-MAIL: [email protected]

XIX JORNADA CULTURAL DO MUSEU DO SERTÃO

O encontro XIX JORNADA CULTURAL DO MUSEU DO SERTÃO será na Manhã do dia 02 (dois) de setembro (sábado) de 2023.

ATENÇÃO, SEJA UM DOADOR DO MUSEU DO SERTÃO

Quem desejar ser um doador de peças, para enriquecer o acervo do MUSEU DO SERTÃO é só entrar em contato com o Prof. BENEDITO VASCONCELOS MENDES (Whatsapp 9 9972-2139), que ele irá receber a(s) peça(s). Qualquer tipo de utensílios, máquinas, apetrechos de trabalho, implementos agrícolas ou objetos de uso doméstico, que tenha entrado em desuso são importantes para compor o acervo do referido Museu.

O Curador do Museu do Sertão e as futuras gerações agradecerão esta(s) oferta)s, que irão imortalizar o “Modus vivendo” do homem nordestino. Dê sua importante contribuição a este museu.

PROGRAMA DA ACJUS NA RÁDIO FM 105

Ênio Ticiano, o mito e ricardo Alfredo na FM 105





Todos os sábados na Rádio, FM 105, das 10h às 11h, o programa da ACJUS vai ao ar sobre a direção e coordenação de Edilson Gonzaga Junior, o nosso querido amigo e irmão, e Ricardo Alfredo. Sempre como tem sido um show, com a boa música, a grande diversidade de participantes e orientações em diversas áreas.

ORE COMIGO ESTE SALMO.

Salmos 7

1 Senhor meu Deus, em ti confio; salva-me de todos os que me perseguem, e livra-me;

2 Para que ele não arrebate a minha alma, como leão, despedaçando-a, sem que haja quem a livre.

3 Senhor meu Deus, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos,

4 Se paguei com o mal àquele que tinha paz comigo (antes, livrei ao que me oprimia sem causa),

5 Persiga o inimigo a minha alma e alcance-a; calque aos pés a minha vida sobre a terra, e reduza a pó a minha glória. (Selá.)

6 Levanta-te, Senhor, na tua ira; exalta-te por causa do furor dos meus opressores; e desperta por mim para o juízo que ordenaste.

7 Assim te rodeará o ajuntamento de povos; por causa deles, pois, volta-te para as alturas.

8 O Senhor julgará os povos; julga-me, Senhor, conforme a minha justiça, e conforme a integridade que há em mim.

9 Tenha já fim a malícia dos ímpios; mas estabeleça-se o justo; pois tu, ó justo Deus, provas os corações e os rins.

10 O meu escudo é de Deus, que salva os retos de coração.

11 Deus é juiz justo, um Deus que se ira todos os dias.

12 Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada; já tem armado o seu arco, e está aparelhado.

13 E já para ele preparou armas mortais; e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores.

14 Eis que ele está com dores de perversidade; concebeu trabalhos, e produziu mentiras.

15 Cavou um poço e o fez fundo, e caiu na cova que fez.

16 A sua obra cairá sobre a sua cabeça; e a sua violência descerá sobre a sua própria cabeça.

17 Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor altíssimo.

PESQUISADOR E ESCRITOR: RICARDO ALFREDO