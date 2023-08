Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

O VALE A PENA VIVER.

Fonte: foto Google

A vida pode ser um sonho ou um pesadelo, somos nós que escolhemos a estrada que vamos percorrer. Estar em nossas mãos, o nosso destino, e a nossa jornada na vida.

Às vezes, quando viajo dirigindo, sentido o cheiro do mato, das raízes, das folhas, e o vento batendo no rosto, nos faz sentir a liberdade, e compreender que são poucas coisas que vale a pena, momento especial, que toda riqueza do mundo não pode pagar.

Então, quando olharmos fixamente no passando, descobrimos que poucas coisas, verdadeiramente, vale a pena. No entanto, são as coisas mais simples, aquelas que às vezes não são dadas, o devido valor, que realmente nos mostra como vale a pena a vida. E dentre elas estão: sentir o raio de sol que nos iluminou e o seu calor intenso que nos aquece; vale apena cuidar do jardim; vale a pena deitar e sentir o corpo descansado; vale a pena sentir o cheiro das flores; vale a pena ver o céu estrelado; o silêncio que há na escuridão; vale a pena ter bons amigos; vale a pena roubar um sorriso; vale a pena ser amado e ficar longe do amor fingido.

Na verdade, o importante é ter prazer na vida, e desfrutar o dom de viver em toda a sua plenitude. E ser capaz de ver o simples milagre, numa das coisas mais lindas que a vida proporciona, que o sorriso, principalmente das pessoas amadas, como minhas filhas, que quando bebê, sorriam como um sorriso angelical, e parecia que o mundo estava se renovando em esperança.

Imagine, quando fomos capazes de deixar longe a inveja e a maldade escondida, e dominamos a nossa mente de tal modo, que nos alegremos com a felicidade do outro, então chegou à plenitude da sabedoria e do bem viver.

Eis algumas coisas na vida que vale a apena… vê outros lugares, belos, feios, cheios de vida, mortos, mais vê e admirar como momento único; observar as estrelas, o céu escuro, o silêncio da noite; sentir gratidão pelo dom da vida; sorrir de uma piada simples; sorrir de uma fato comum; fazer surpresas boas ao que estão se sentido só; ter sempre a companhia de pessoas simples e delas aprender o melhor que há; guardo os seus valores como pessoa humana; ouvir as ondas do mar a cantar; sentir a brisa no rosto; lembrar das coisas boas que a vida deu de presente; contemplar as montanhas em sua grandeza; deitar na relva e ouvir os pássaros cantarem; ser um ombro amigo, no momento de dor; ler um livro; aprender; ensinar; trabalhar; estudar; conhecer; saber; ajudar; viver cada momento como se fosse o último; estender a mão ao cansado; auxiliar o oprimido; ser a voz dos fracos; socorrer os desvalidos; ter misericórdia dos que cometeram erros; ter empatia por quem sofre; ver nos animais a manifesta do amor criador de Deus; fazer o bem em todo tempo.

Vale a pena ter uma fé. Pois, sem ela, somos como a pedra bruta, que não sente, não sabe, e não pode adorar. É a fé, que nos momentos mais duros, de intensa tempestade, que nos enche de esperança e paz. Sim, é ela, a fé, que arrancar o ódio do coração, que destruí o desejo de vingança, e nos ensina a empatia.

Portanto, quando atingimos a plenitude da nossa evolução como pessoa humana, e compreendemos o gozo da alegria que a há na fé, nos tornamos sábios pela indescritível pela presença do espírito de Deus em nossas vidas.

Pesquisador e Escritor Ricardo Alfredo