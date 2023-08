Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

PENSAMENTO – O segredo

“O segredo da vitória está em: ter paciência, acreditar, persistir, superar e ter fé”.

OS SEGREDOS DA FÉ

A fé é como uma semente, que colocada na terra, passa por todos os estágios, até ter força para eclodir e vencer o solo duro e seco. A fé nos ensina a sofre, chorar, lamentar da caminhada, a ter esperança e buscar o na oração forças para ver o impossível acontecer. Diz as sagradas Letras sobre a fé: “Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se vêem”. (Hebreus 11:1). Então, a fé nos leva a esperar que se materialize, diante dos nossos olhos, o impossível.

A bíblia fala nos modelos de fé, e descreve a sua eficaz diante das duras batalhas espirituais e da perseguição do sistema mundano. Diz as sagradas letras: Mesmo a fé sendo pequena, apenas resultados fabulosos – “…pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda… nada vos será impossível.” (Mt 17.20); e sendo a fé abstrata, ela, se materializa diante dos olhos de quem tem fé – “…como secou depressa a figueira! Jesus, porém, lhes respondeu: Em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo, se a este monte disserdes: Ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá.” (Mt 21.20- 21); A fé que luta contra o impossível – “E, não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, disse Jesus…eu te mando: Levanta-te, toma o teu leito e vai para tua casa. Então, ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos!” (Mc 2.4-12); fé que surge como escudo – “Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do Maligno.” (Ef 6.16); a fé como ponte que nos liga a Deus – “De facto, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam”. (Hb 11.6); a fé que sacrifica o seu melhor – “Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim; pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus…” (Hb 11.4).

Portanto, meus irmãos, mesmo que o mundo não aceite e nem compreenda, a fé é verdadeira e quando firme nas promessas, transforma tudo ao nosso redor. E foi através dela, a fé, que os antigos venceram o mundo e o sistema mundano. Diz as Sagradas Letras: Pela fé Isaque abençoou Jacó e Esaú, no tocante às coisas futuras. Pela fé Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José, e adorou encostado à ponta do seu bordão. Pela fé José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel, e deu ordem acerca de seus ossos. Pela fé Moisés, já nascido, foi escondido três meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso; e não temeram o mandamento do rei. Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado; Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito; porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei; porque ficou firme, como vendo o invisível. Pela fé celebrou a páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé passaram o Mar Vermelho, como por terra seca; o que intentando os egípcios, se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante sete dias. Pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel e dos profetas, Os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, Apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos; uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição; E outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, serrados, tentados, mortos ao fio da espada; andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados (Dos quais o mundo não era digno), errantes pelos desertos, e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados.

Então, mediante o que acabamos de reconhecer dos exemplos citados, podemos aprender que a fé é um dom, que aflora com maior intensidade nos dias difíceis, e em circunstâncias danosas que não podemos prever. E assim, para superar as dores da vida, nasce a esperança da fé, que nos faz suportar e seguir em frente.

Portanto, crer e ter fé, é uma questão de escolha, dom. E a fé é uma decisão, até porque todo os dias as dificuldades e provações virão, como teste da fé. Permanecer acreditado é uma decisão pessoal, da qual, somente o nosso íntimo é capaz de compreender. Então, mesmo diante do impossível, não podemos recuar, desanimar ou mesmo duvidar. Só nos resta ter fé.

PALAVRA DO PRESIDENTE DA ACJUS

Um Fórum de muitos conhecimentos, ontem dia 28.07.23 – no Plenário da Câmara Municipal de Mossoró, a Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró – ACJUS, realizou mais um grandioso evento. Estamos falando do FÓRUM DE DEBATES PENSANDO MOSSORÓ – edição MULHERES QUE LIDERAM – INSPIRADORAS/VENCEDORAS. Primeiro do Brasil a ser realizado por uma instituição

literária, o evento teve como palestrantes de um lado a confreira ZILENE CONCEIÇÃO CABRAL FREIRE DE MEDEIROS, segunda ocupante da cadeira 04 da nossa instituição, escritora, benfeitora social e bem-sucedida empresária mossoroense e potiguar. De outro, como convidada, tivemos a Dra. ADRIANA MAGALHÃES FAUSTINO, também escritora, juíza do Tribunal Regional Eleitoral e sócia honorária da ACJUS.

Registramos ainda, a participação muito especial do presidente da Câmara Municipal de Mossoró, vereador Lawrence Amorim.

Na oportunidade, a nossa instituição prestou tributo a 8 mulheres mossoroenses de grande significância perante a nossa coletividade, justamente em face dos relevantes e notórios serviços que prestam através das suas atuações em entidades sociais e benfeitoras.

Foram homenageadas:

Antônia Maria Almeida da Silva, Maria da Conceição Soares Fernandes, Maria das Dores Almeida, Margareth Freire de Souza, Gigliany Generosa de Paiva, Iara Monteiros dos Santos, Francisca Jozina Filho Rêgo e Risolene Vitorino de Almeida Lima.

Sem dúvidas, tudo nesse Fórum foi especial. Podemos destacar que foi construído com dedicação exemplar do nosso corpo acadêmico, que além da organização e mobilização, teve a felicidade de escolher as palestrantes e homenageadas.

As orações acadêmicas foram impecáveis e de alto nível de conhecimento cultural com relevância humana e social.

Orações que atingiram os objetivos do Fórum.

Presidente Lawrence Amorim

Simpático, encaixado e histórico, foi o discurso do presidente da Câmara Municipal, vereador Lawrence Amorim, um político jovem, democrático, acessível, com ideias e ideais voltados totalmente ao desenvolvimento econômico e social da nossa cidade, consequentemente, ao bem-estar e emancipação da nossa coletividade.

Através do Presidente Lawrence Amorim, em comunhão de acordo com os seus pares, a Câmara Municipal tem sido uma parceira importante, não só da ACJUS, mas de toda a rede cultural de Mossoró.

Confreira Zilene Conceição Cabral Freire de Medeiros

A confreira Zilene Conceição Cabral Freire de Medeiros, foi dada a missão de ser a primeira oradora da noite, após a saudação do presidente da Cãmara, Lawrence Amorim. Missão dada, missão cumprida com brilhantismo.

A oração da acadêmica Zilene Conceição Cabral Freire de Medeiros, prendeu a atenção dos mais de 130 presentes ao evento. Ela procedeu com uma retrospectiva histórica sobre a luta e a conquista das mulheres mossoroenses. Mencionou antigas e recentes conquistas femininas. Mostrou na prática que os desafios não são instransponíveis, quando se tem vontade de vencer. Citou o seu próprio exemplo, quando teve de batalhar muito para vencer na vida e alcançar os objetivos planejados. A confreira Zilene Medeiros, mais uma vez nos ensinou ou pelo menos nos repassou, que a humildade e a gratidão, são sentimentos mais dos nobres. São sentimentos que fundamentam o verdadeiro significado da existência humana. Em seu discurso, citou colegas, ressaltando os nomes de Joana Darc Fernandes Coelho, Geraldo Maia do Nascimento, Raimundo Antonio de Souza Lopes, além de outros e outras.

Finalizou a oração com uma informação importante, qual seja, que dos colaboradores do complexo empresarial o qual é majoritária, mais de sessenta porcento são do sexo feminino.

Assim, fica mais do que provado que Zilene Conceição Cabral Freire de Medeiros, realmente é uma mulher que lideram. Uma mulher inspiradora e vencedora.

Confreira Adriana Magalhães Faustino

No tocante a confreira Adriana Magalhães Faustino, como já informado, juíza do Tribunal Regional Eleitoral e escritora, além da sua lhaneza no trato com as pessoas, também demonstrou todo um conhecimento sobre a história de luta das grandes mulheres norte-rio-grandenses e brasileiras. Pesquisadora de escol, a confreira Adriana Magalhães, que já escreveu outros livros, lançou recentemente uma obra literária que pode ser considerada como uma das mais importantes na abordagem sobre o tema das mulheres, suas lutas e conquistas.

O livro “Mulheres e os Espaço de Poder no RN”, um marco nessa literatura.

Registre-se que na oração de ontem, a Dra. Adriana Magalhaes Faustino com o remonte histórico apresentado, revelou novos fatos históricos sobre o empoderamento das mulheres, fatos esses desconhecidos da nossa coletividade social. Retratou que o empoderamento da mulher passe pela igualdade de gêneros e por consequência, pela maior participação das mulheres na sociedade.

A confreira Adriana Magalhães Faustino, pela sua cultura jurídica e social, é sem dúvidas, uma das mulheres que lideram e inspira outras mulheres. Foi bastante cumprimentada e requisitada para fotos.

O FÓRUM foi perfeito. Alcançou os objetivos traçados.

Mais para esse êxito, foi preciso o empenho de muitas pessoas e repartições, assim, agradecemos o apoio recebido das seguintes instituições e pessoas:

Poder Legislativo, e a rede de congêneres, tais como: AFLAM, AMOL, AMARP, APLA, ALAM, FUNDAÇÃO VINFT-UN ROSADO, FIACMM, CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSORÓ, IMPRENSA LOCAL com destaque para a TCM CANAL 10 e A REDE DE RÁDIOS TCM, Blog do Jornalista Carlos Santos, Jornal de Fato, Portal da Câmara Municipal, e a FM 105.

Nos bastidores, tivemos a impostíssima colaboração das confreiras e dos confrades, pela ordem: Taniamá Vieira da Silva Barreto, Franci Francisca Dantas, Everkley Magno Freire Tavares, Joana Darc Fernandes Coelho, Vanda Maria Jacinto, Antonio Clóvis Vieira, Antonio Marcos de Oliveira, Raimundo Antônio de Souza Lopes, Francisco Canindé Maia, Ricardo Alfredo de Souza, Geraldo Maia do Nascimento, Josafá Inácio da Costa, Petronilo Hemetério Filho, Eriberto Monteiro, além do restante do nosso corpo acadêmico.

Concluindo, como se tratava de um evento dedicado à luta, a conquista e história das mulheres, o dispositivo ficou assim constituído: José Wellington Barreto, presidente Lawrence Amorim, Zilene Conceição Cabral Freire de Medeiros, Adriana Magalhães Faustino, Deputada Isolda Dantas, Margareth Freire, Franci Francisca Dantas, Ouvidora Geral do Munícipio de Mossoró, Janaina Holanda e a Conselheira da OAB-Mossoró, Dra. Renata Caroline Souza Almeida.

Registre-se que a ACJUS, também promoveu uma exposição de obras literárias de autoras e autores da própria ACJUS, da AMOL, AFLAM, APLA e ALAM.

Todas as autoridades e personalidades em plenário foram citadas pelo dispositivo, inclusive, o vice-presidente da AMOL, confrade Antônio Filemom Rodrigues Pimenta, o representante da APLA, poeta Aldeci de França, a represente da Frente Integrada das Associações Comunitárias do Município de Mossoró, Maria Edilúcia da Silva, presidente da APAE, advogado Alexandre Souza Nascimento, representante da magnifica Reitora da UERN – Dr. Francisco Fabiano de Freitas Mendes, além de outras e outros.

Realizamos o melhor, porque queremos sempre o melhor para nossa instituição e a nossa cidade.

Presidente: José Wellington Barreto

Chefe de Cerimonial: Acadêmica Vanda Maria Jacinto

Departamento de Eventos: Taniamá Vieira da Silva Barreto

Secretaria do evento: Everkley Magno Freire Tavares e Joana Darc Fernandes Coelho

Departamento de divulgação: Franci Francisca Dantas, Edilson Gonzaga de Souza Júnior, Ricardo Alfredo de Souza e Catarina Vitorino

Relações institucionais: Antônio Clóvis Vieira, Geraldo Maia do Nascimento, Josafá Inácio da Costa, Marcos Antônio de Oliveira, Raimundo Antônio de Souza Lopes e Francisco Canindé Maia.

Apoio: Augusto Roberto Filho, Fernando Geraldo de Souza, Eriberto Monteiro, Francinete, Fernandes de Souza, Roberto Carlos Barreto, Cecília Anália Pereira Barreto, Crédito das fotos: Reporte fotográfico Celio Duarte. Fotógrafo Valmir Alves.

O projeto da AMARP, dominando de Nuaces vem deixando todos os recantos de Mossoró e as instituições mais belas. Parabéns a presidente Francy Dantas e ao corpo acadêmico.

HOMENAGEADAS PELA ACJUS

Homenageada Gigliany Paiva

Homenageada Conceição Fernandes

COMUNICADO – MUSEU DO SERTÃO

O Curador do MUSEU DO SERTÃO, Professor Benedito Vasconcelos Mendes, comunica aos Diretores(as) de escolas do ensino infantil, fundamental, médio e superior e aos professores em geral que as inscrições para a visita ao acervo do museu estarão abertas no período de 20 de julho a 20 de agosto do corrente ano (2023), através do WhatsApp (84) 99972-2139 e do e-mail [email protected]. Comunicamos também que a entrada é 1 Kg de alimento não perecível, por pessoa, que deve ser entregue diretamente no LAR DA CRIANÇA POBRE DE MOSSORÓ, dirigido pela Irmã Ellen Scherzinger, localizado atrás da igreja de Nossa Senhora de Fátima, no conjunto Abolição II. Cada instituição educacional (escola, colégio ou faculdade) deve fornecer uma lista com os nomes e faixa etária dos alunos, que deve ser entregue no Museu do Sertão, juntamente com o comprovante de recebimento dos alimentos pela Irmã Ellen.

DADOS IMPORTANTES:

1- DIA DA VISITA: 2 de setembro (sábado), do corrente ano.

2- HORÁRIO: 7:00 às 11:00 horas.

3- ENDEREÇO: Museu do Sertão, estrada da Alagoinha, a 4 quilômetros de Mossoró.

4- LOCALIZAÇÃO: GPS: https://goo.gl/maps/hR7SCg7uRg7R441n7.

5.WHATSAPP: (84) 99972-2139.

6- E-MAIL: [email protected]

XIX JORNADA CULTURAL DO MUSEU DO SERTÃO

O encontro XIX JORNADA CULTURAL DO MUSEU DO SERTÃO será na Manhã do dia 02 (dois) de setembro (sábado) de 2023.

ATENÇÃO, SEJA UM DOADOR DO MUSEU DO SERTÃO

Quem desejar ser um doador de peças, para enriquecer o acervo do MUSEU DO SERTÃO é só entrar em contato com o Prof. BENEDITO VASCONCELOS MENDES (Whatsapp 9 9972-2139), que ele irá receber a(s) peça(s). Qualquer tipo de utensílios, máquinas, apetrechos de trabalho, implementos agrícolas ou objetos de uso doméstico, que tenha entrado em desuso são importantes para compor o acervo do referido Museu.

O Curador do Museu do Sertão e as futuras gerações agradecerão esta(s) oferta)s, que irão imortalizar o “Modus vivendo” do homem nordestino. Dê sua importante contribuição a este museu.

PESQUISADOR E ESCRITOR: RICARDO ALFREDO

Ore comigo este salmo.

livra-me;

Para que ele não arrebate a minha alma, como leão, despedaçando-a, sem que haja quem a livre.

Senhor meu Deus, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos,

Se paguei com o mal àquele que tinha paz comigo (antes, livrei ao que me oprimia sem causa),

Persiga o inimigo a minha alma e alcance-a; calque aos pés a minha vida sobre a terra, e reduza a pó a minha glória. (Selá.)

Levanta-te, Senhor, na tua ira; exalta-te por causa do furor dos meus opressores; e desperta por mim para o juízo que ordenaste.

Assim te rodeará o ajuntamento de povos; por causa deles, pois, volta-te para as alturas.

O Senhor julgará os povos; julga-me, Senhor, conforme a minha justiça, e conforme a integridade que há em mim.

Tenha já fim a malícia dos ímpios; mas estabeleça-se o justo; pois tu, ó justo Deus, provas os corações e os rins.

O meu escudo é de Deus, que salva os retos de coração.

Deus é juiz justo, um Deus que se ira todos os dias.

Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada; já tem armado o seu arco, e está aparelhado.

E já para ele preparou armas mortais; e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores.

Eis que ele está com dores de perversidade; concebeu trabalhos, e produziu mentiras.

Cavou um poço e o fez fundo, e caiu na cova que fez.

A sua obra cairá sobre a sua cabeça; e a sua violência descerá sobre a sua própria cabeça.

Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor altíssimo. (Salmos 7:1-17)